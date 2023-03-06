Afet Yeniden İmar Fonu teklifi bu hafta Meclise sunuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında açıkladığı Afet Yeniden İmar Fonu’nun kuruluşunu düzenleyen kanun teklifi üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Doğal afetler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerin yeniden inşasının sağlanmasına imkan sağlayacak "Afet Yeniden İmar Fonu" kurulmasına ilişkin kanun teklifinin AK Parti tarafından bugün Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Erdoğan, fonun şeffaf bir yönetimle işleyeceğini ve afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacağını belirtti. Fonun kaynakları arasında bütçeye konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak, yardım, hibe ve bağışlar, kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarımlar yer alacak. Kanun teklifinin Meclise sunulmasından sonra hemen Plan Bütçe Komisyonunun gündemine alınması ve yapılandırma kanun teklifinin ardından Genel Kurul gündemine getirilerek kanunlaştırılması planlanıyor.

İYİ Parti’li Altıntaş istifasını geri çekti

Partisinden istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, istifasını geri çekti. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından “ Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” açıklaması ile partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Önceki gün gece yarısı gerçekleşen istifa duyurusunun ardından

Akşener ile bir araya gelen Altıntaş, görüşme sonrası kararını değiştirdiğini yine sosyal medya hesabından “Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum” diyerek duyurdu. Altıntaş, Akşener ile görüşmesinde cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancının arttığını belirtti.

AK Parti deprem gündemiyle toplanacak

AK Parti, 7 Şubat Salı günü deprem gündemiyle toplanacak. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek grup toplantısında 11 ilde yaşanan deprem felaketi ele alınacak. Toplantıda başta bölge milletvekilleri olmak üzere depremden bu yana bölgede görevli milletvekilleri söz alarak, izlenimlerini ve yapılan çalışmaları anlatacaklar. Bölgenin sorunları, önümüzdeki dönem için acilen atılması gereken adımlar tespit ve uyarılar başta olmak üzere bölgenin tüm sorunlarının yer aldığı raporlar grup toplantısında değerlendirilecek.