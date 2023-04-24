“Afgan Kızı” İstanbul’da!

Dünyaca bilinen Afgan Kızı fotoğrafını da çeken McCurry’nin eserleri İstanbul Sinema Müzesi’nde

Tarihe tanıklık eden eserleriyle günümüzün en iyi görsel sanatçılarından biri olarak adlandırılan, aynı zamanda tarihe ‘Afgan Kızı: Şarbat Gula’ olarak geçen çalışmanın da sahibi olan Steve McCurry’nin 51 fotoğrafının yer aldığı sergi 31 Temmuz’a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde gezilebiliyor. Sanatçının objektifine yansıyan İstanbul kareleri de ilk kez bu kapsamlı sergide yer alıyor.

Steve McCurry fotoğraf sergisi, sanatçının son 30 yılda dünyanın farklı birçok bölgesinde çektiği en çok bilinen ve hatırlanan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergide sanatçının 2011 yılındaki İstanbul seyahatinde fotoğrafladığı çalışmaların yanı sıra daha önce hiç yayınlanmamış ve içlerinde Ara Güler’in de bulunduğu altı kare de sunuluyor.

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En çok kitap okunan ülkeler açıklandı

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlenen verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onu sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor. Belli dönem aralıklarında güncellenen veriler, 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor.

Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.

Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her kişi, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler, Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor.

Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer alıyor.

“Notre Dame de Paris” müzikali yeniden Zorlu PSM’de

İtalyan yazar ve kompozitör Richard Cocciante ile Fransız besteci Luc Plamondon’ın uyarlamasıyla sahneye taşınan Victor Hugo’nun ölümsüz romanı Notre Dame'ın Kamburu, Gilles Maheu’nün rejisi, Martino Müller’in koreografisi ve 30 kişilik kadrosuyla, 5-23 Mayıs tarihleri arasında yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergilenecek.

Boğaziçi’nde “Tarabya Konserleri”

The Grand Tarabya Hotel, kent ve Boğaziçi kültürüne katkı sunmak üzere çıktığı yolda, Proje Kültür iş birliği ile Tarabya Konserleri’ni başlatıyor. 30 Nisan Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek ilk konserde, dünyanın farklı noktalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye’nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ve ülkemizin en geniş repertuvarlarından birine sahip piyanist Cana Gürmen bir araya gelecekler.

ENKA Oditoryumu tiyatro severleri ağırlamaya devam ediyor

ENKA Oditoryumu’nda 26 Nisan Çarşamba akşamı Orchestra Theatre’ın ikinci yapımı Bir Terennüm ve 27 Nisan Perşembe akşamı Oyun Atölyesi’nin Acındırma Propaganda Birimi isimli oyunları sahnelenecek.

6. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesine destek sunmak amacıyla DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na her yıl yüzlerce senaryo ve proje başvururken; yarışmacılar maddi ve manevi katkıların yanı sıra atölye programlarında da tecrübeli yapımcı ve senaristlerle bir araya gelme olanağına kavuşuyor.

Akbank Kısa Film Festivali ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri ve ‘Perspektif’ bölümü gösterim seçkisi açıklandı

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa film başvurdu. Yeni tarihleri 2-12 Mayıs olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nda; ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda sekiz senaryo finalist olarak belirlendi.

İGART Sanat Projeleri Yarışması için son başvuru tarihi 16 Haziran’a uzatıldı

İGA İstanbul Havalimanı tarafından; İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını farklı kültürlerle buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İGART Sanat Projeleri Yarışması’na katılım için son başvuru tarihi, ülkemizi yasa boğan deprem felaketleri nedeniyle 16 Haziran Cuma olarak değiştirildi.