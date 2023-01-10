AK Parti, anayasa değişiklik teklifi için partilerden randevu istedi, HDP geri çevirdi

AK Parti başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması ilişkin anayasa değişiklik teklifi için kasım ayında gerçekleştirdiği muhalefet turunun ardından ikinci tur görüşmeleri yapmak için muhalefet partilerinden randevu talebinde bulundu.

İktidarın, HDP’ye yönelik politikaları nedeniyle görüşme zemininin ortadan kalktığını belirten HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti’nin randevu talebini geri çevirdiklerini açıkladı. AK Parti Meclis Grubu yöneticilerinin, anayasa teklifini müzakere etmek için çarşamba günü için randevu istediğini belirten HDP Grup Başkanvekili Oluç, mevcut siyasi ortamda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadıkları için talebi reddettiklerini açıkladı. HDP’nin kararını Mecliste düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Oluç, randevuyu reddetme nedenlerini Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasını hatırlatarak açıkladı.

Oluç, “HDP’ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, en son partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımının iktidar blokunun baskısı sonucu bir hak gaspı olarak AYM tarafından ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde bloke edilmesi ve bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı bileşenlerinin ağır baskısının AYM üzerinde yaşanması nedeniyle, AKP Grup Yönetimi ile anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık “ dedi.

Öztrak: Seçim yaklaşırken Saray, kirli oyunlarını yargı eliyle sahneye koymaya başladı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seçimler yaklaşırken, iktidarın kirli oyunlarını yargı eliyle sahneye koymaya başladığını belirtti. Öztrak, “Tam seçim öncesinde, bir siyasi partiye verilen Hazine yardımına tedbir konması, sokakları karıştırmaya yönelik siyasi cinayetlere yol verilmesi, sarayın bu seçimlere de bundan öncekiler gibi müdahale etmek istediğini ortaya koyuyor “ dedi.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyleyen Öztrak, “Yeni bir hükümet, polis, siyasetçi şeytan üçgeni. 32 kısım tekmili birden yeni bir Susurluk Skandalı’nı yaşıyoruz” diye konuştu.

Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı da yargının sopa olarak kullanıldığını belirterek, “İstanbullunun, milletin iradesinin arkasını dolanmaya çalışıyorlar. Genel Başkanımızın sözlerini kimse unutmasın, böyle bir şey yaparsanız, İstanbullunun iradesine çökemeye kalkarsanız, “Cehennemin kapılarını açarsınız.” “Ekrem Başkanımızı kimseye kaptırmayız.” Ama korkunun ecele faydası yok. Milletimiz neyin ne olduğunu gördü. Kendinden kopanların notunu verdi” dedi.