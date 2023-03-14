AK Parti’den Millet İttifakı’na para politikası eleştirisi geldi

Millet İttifakının mutabakat metni ile duyurduğu ekonomik programı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir IMF programı uygulayacağını belirtti.

Canikli, Altılı Masa’nın Kur Korumalı Mevduat sistemini uygulamadan kaldıracağına ilişkin vaadini “Buradaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, altılı masanın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır” değerlendirmesi yaptı.

Canikli, sosyal medya hesabından, Altılı Masa’nın ekonomi vaatlerini analiz eden değerlendirmesinde en dikkat çekici vaatlerin para politikası alanında olduğunu belirterek, “Metinden, 6’lı masanın iktidara geldiklerinde pozitif reel faiz politikasını uygulayacakları anlaşılmaktadır. Kısaca enflasyon oranının üzerinde nominal faiz olarak tanımlanabilecek pozitif reel faiz hususu mutabakat metninde açıkça yer almamaktadır” dedi.

Canikli, Altılı Masa’nın uygulayacağı yüksek faiz politikasına bağlı olarak, artan faiz harcamaları nedeniyle 2023 yılı ve sonraki yıllarda, yatırım harcamaları, fakir fukaraya aktarılan sosyal harcamaları ve emekli maaşları için SGK’ya aktarılan sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacağını kaydetti.

Canikli, “6’lı masa EYT’lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir. Emekli maaşlarının ve hatta memur maaşlarının ödenmemesi tehlikesi geçmişte de gündeme gelmiştir. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payının yüksek olduğu dönemlerde, bütçe ödeneklerinin önemli bir bölümü (% 43’e kadar yükselmiştir) faiz harcamalarına aktarılınca, Devlet, yatırıma, sosyal alanlara ve sosyal güvenliğe kaynak bulmakta zorlanmıştır” değerlendirmesi yaptı.

AK Parti’de üç dönem kuralı uygulanacak mı?

AK Parti, tüzüğüne göre üç dönem üst üste milletvekilliği yapanlar bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamıyor. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağı konusu milletvekili aday adaylığı başvuru şartlarını basın toplantısı ile açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a soruldu.

“Üç dönem kuralına ilişkin bir karar aldınız mı? Adaylık için üç dönem milletvekilliği yapanlar başvuruda bulunabilecekler mi?” sorusuna Yavuz, “Bizim tüzüğümüzde üç dönem kuralı vardı. 2017’de yetki tamamen MKYK’ya bırakıldı. Dolayısıyla MKYK’nın alacağı bir karar. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Dolayısıyla üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz “ yanıtını verdi.

Müracaatlar alındıktan sonra yetkili kurulların bunu değerlendireceğini kaydeden Yavuz, bununla ilgili daha vaktin olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bu hafta HDP’yi ziyaret etmesi bekleniyor

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı dışındaki diğer partilerin desteğini almak için başlattığı destek turları kapsamında bu hafta HDP ile görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Meclis’te HDP’li Başkanvekilinin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz” açıklaması yapmıştı.