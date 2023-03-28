AK Parti’li Canikli’den Millet İttifakına kamu bankalarını ‘küçültme’ eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Millet İttifakı’nın açıkladığı ekonomi programında Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nı küçültme vaadiyle, yabancı sermayeli bankaların sözcülüğüne ve avukatlığına soyunduğunu belirtti. Millet İttifakı mutabakat metninde ‘Finans Sektörü Politikaları’ başlığında ‘ Kamu bankalarının sektör içinde adil rekabeti bozmalarını engelleyeceğiz’ ifadelerine yer verildiğine dikkat çeken Canikli, “ 7’li masa, mutabakat metninde kamu bankaları ile ilgili olarak ‘Ziraat Bankası’nı çiftçinin, Halk Bankası’nı esnaf ve KOBİ’lerin bankası yapacaklarını’ açıklamaktadır. Açıkçası 7’li masanın hedefi, Ziraat Bankası’nın bankacılık faaliyetlerini sadece tarımla ve çiftçilerle sınırlandırmaktır. Bu durumda Ziraat Bankası, tarım dışındaki bir alana ve çiftçilerin dışındaki hiçbir gerçek ve tüzel kişiye kredi ve finansman imkanı sunamayacak, yatırım yapamayacaktır. Eğer, Ziraat Bankası’nın faaliyetleri tarımla ve çiftçilerle sınırlandırılırsa, Ziraat Bankası yüzde 75 oranında küçülecek, etkisizleşecek ve finansal aracı kurumlar arasındaki ağırlığını kaybedecektir. Aynı şekilde, Halk Bankası’nın faaliyetlerinin sadece esnaf ve KOBİ’lerle sınırlandırılması, Halk Bankası’nın bir banka olarak zayıflaması, gücünü kaybetmesi ve aktiflerini yarıdan daha fazla azaltması anlamına gelmektedir. 7’li masanın ekonomik programında Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın imalat sanayiine, üretime, ihracata, hizmetler sektörüne kredi vermeyeceğini öngörmektedir “ dedi.

Canikli, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın reel sektörün yatırım amaçlı finansman ihtiyacını düşük faiz oranı ile karşıladıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin olarak “Bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında, adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi, mağdur ettiler” dedi.

Öztrak, emeklinin bayram ikramiyesindeki artışa ise “TÜİK’in makyajlı enflasyonuyla bile 3.564 lira olmalıydı” dedi. Öztrak, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek mi? Bu bir nezaket ziyareti mi olacak? Yoksa İnce’nin adaylığını geri çekmesi için somut bir öneri götürülecek mi?” sorusu üzerine “Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce’yle de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak” yanıtını verdi.

CHP’nin Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine “Zaten bu konuda YSK’ya yapılan yapılacak yeteri kadar itiraz var, yeteri kadar itiraz başvurusu yapılıyor. Anayasanın hükümleri belli, yasalar belli. Tabii bu ülkede Anayasanın askıya alındığı bir düzen olduğunu da unutmamak lazım. Millet İttifakının kuruluşundaki gaye tüm bu adaletsizlikleri hukuksuzlukları bitirmektir” yanıtını verdi.