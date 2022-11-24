Akşener: Devleti yöneten iktidar güvenlik güçlerimize alan açmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir devlet meselesi olan terörle mücadelenin sulandırılıp, iç siyaset malzemesi yapılmasının PKK/PYD/YPG terörü kadar tehlikeli olduğunu belirterek, buradan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

20 Kasım gecesi Irak ve Suriye’nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini, ancak bu konuda her şeyin ordudan ve polisten beklemeyeceğini söyleyen Akşener, “Devleti yöneten iktidarın da, güvenlik güçlerimize, alan açması gerekir. Operasyonun, hukuki, siyasi ve uluslararası zeminini, hazırlaması gerekir. Terörle topyekûn mücadele için, bölgedeki hakim güçlerle oturup; millî menfaatlerimiz doğrultusunda, diplomasi kanallarını etkin şekilde kullanması gerekir. Ancak bunu yapamayan bir iktidar; Suriye’den ve Irak’tan, ülkemize uzanan terör tehdidini ve sızmaları engelleyemez” dedi.

Akşener, milli güvenliği tehlikeye atan mevcut göç politikası, devam ettikçe oluşacak tehditlerin sadece sınır ötesi operasyon yaparak önleyemeyeceğini belirterek, güvenlik politikalarının, iç siyaset şovlarından arındırılması konunu uzmanı yetkin kişiler tarafından ele alınması gerektiğini söyledi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesine ilişkin olarak “Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı, demek ki futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın. Bu seçimle birlikte; Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi‘ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da Katar’da bırakıp gelmiş oldu. Seçimlere yaklaştığımız şu son düzlükte bundan sonra yeni işaretiniz olarak Rabia Meydanı’yla Esma’yı değil, artık, Napolyon’u hatırlarsınız” diye konuştu.

“Bizim o masaya oturmaya hiç niyetimiz yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yaptığı çağrıya da yanıt veren Akşener, “Sayın Erdoğan ve küçük ortağının oturduğu masa, öyle bir kumar masasıdır ki; saray her zaman kazanır. Ortaya sürülen, kimi zaman Türk ordusu olmuştur, kimi zaman sınırlarımız. Bu masada bazen Kürtler üzerine kumar oynanır, bazen de, Türkler. Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa işte budur. Bu masa, bizim gözümüzde, 20 yıldır aynı masadır. Bu masa dün de bir kumar masasıydı, bugün de bir kumar masasıdır. Heveslenenler için üzgünüm. Ama bizim o masaya oturmaya hiç niyetimiz yok. Çünkü biz; o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz “ dedi.