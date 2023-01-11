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  4. Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuştu: Surda gedik açtırmayacağım

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuştu: Surda gedik açtırmayacağım

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

Partisinin grup toplantısında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden Bahçeli’ye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sinan Ateş bizim de evladımızdı. CHP, kardeşinizin hakkını savunacaktır. Bu benim sorumluluğumdur. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Bir şehit var, bu kan yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arifiye'deki tank-palet fabrikasına ziyaretini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bildiğiniz Erdoğan. Sürekli küfür, kıyamet. Mahalle kabadayısı gibi o makamda oturulmaz. Devletin ne kadar çürüdüğünü gösterdi. Yalanını, dolanını, küfrünü alkışlayan kurmay askerler. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı Ortadoğu askerleri kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu makamı anlayacak" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak ilk kez konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olayın aydınlanması için sabır ve sebatla beklemeye koyulduklarını ancak tek merkezden emir alınmışçasına MHP’ye örgütlü bir saldırının ivme kazandığını belirterek, tüm FETÖ’cülerin MHP’ye dönük algı operasyonu ile yeni bir kalkışma başlattıklarını ve cinayetin gölgesinin MHP’ye düşürülmek istendiğini söyledi. Bahçeli “Tek başıma kalsam da davayı çiğnetmeyeceğim, tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım” dedi.

CHP Genel Başkanına “Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum” diye seslenen Bahçeli, “MHP’nin kurumsal ve tüzel kişiliğini bu cinayetle irtibatlandıranlar iddialarını ispat etmezlerse şerefsizdir ve onların peşlerini asla bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır” dedi.

“HDP siyasette kutup yıldızı olma işlevini sürdürüyor”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, açılan kapatma davası ve hazine yardımının bloke edilmesini ile HDP’ye karşısı yürütülen siyasi bir komplo olduğunu belirterek, “Şimdi de kapatma davasıyla kendilerince bizleri nihai olarak tasfiye edecekler, susturacaklar. Nafile bir çaba olduğunu söylüyorum. Başaramadıklarını, başaramayacaklarını göstereceğiz. Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz. HDP demokrasiye giden yolda kutup yıldızı” dedi.

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