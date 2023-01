Bahçeli’den mayısta seçim çağrısı, Kılıçdaroğlu’ndan ‘SADAT’ tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması çağrısında bulunarak, “Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği oluşturarak Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım, kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim” dedi.

Meclis’ten seçim kararı çıkması halinde bu durumun bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi olduğunu dile getiren Bahçeli, kriz çıkarmanın, kutuplaşmanın siyaseten bir karşılığı olmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun komutanlara dönük alkış eleştirisini sert bir dille eleştiren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi bir siyaset tercihinden öte, mankurt ve mandacı bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir” dedi. Bahçeli, HDP’nin kapatılmasının bir adalet ve demokrasi onuru olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında SADAT’ın reklamının yer almasına ilişkin sert açıklamalar yaptığı Meclis grup toplantısında, “Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız. Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim” dedi.

Reklamdaki mesajla kendisinin tehdit edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Bu da para, halkımızdan çalınan bir para. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında hazineden bunlar 418 milyar dolar çaldılar. Tahsil edeceğim rakam budur. Önce benimle konuşup anlaşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Anlamadıkları bir şey var; Bay Kemal yolundan asla ve asla dönmez” dedi.

“Akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Uzun süredir bu tehditler var” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız! Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim“ diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir, 418 milyar doları bunlardan alacaksınız” dedi.

Buldan: Seçimlerin ikinci turu hazirandır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “ Demokrasi mücadelemizin tabii ki kendi cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Mücadelede varız, siyasette varız, yarışta varız, ülkeyi yönetme iddiasında da varız, cumhurbaşkanlığında da varız” dedi.

“Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle hazirandadır" diyen Buldan, Altııl Masa’ya dönük olarak "HDP ile aynı kareye girmekten dahi imtina eden siyaset, büyük resmi görmekten uzaktır" dedi. Buldan, Cumhurbaşkanı adaylarını yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.