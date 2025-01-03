BIST 30 hisselerinden 11’i son 5 yılda hep kazandırdı

Son 5 yılda BIST 30 Endeksine dahil 11 hisse yatırımcısına her sene kazandırdı. Sektörlerinin öncü şirketleri yıllık ortalama yüzde 40 üzeri yükselirken hisselerin beş yıllık ortalama çıkışı %1.179 oldu.

Son beş yılda BIST 30 Endeksinde yer alan 11 şirket yatırımcısına her sene düzenli olarak kazandırdı. Ford Otosan, Alarko Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Aselsan, İş Bankası (C), Sabancı Holding, Tofaş Fabrika geçen beş yılda yüzde 1000 ve üzeri getiri sağladı.

2024 performansı zayıf kalanlar

BIST 30 içerisinde son 5 yılda yatırımcısına her yıl kazandırmasına rağmen 2024 yılında zayıf kalanların olduğu gözleniyor. Alarko Holding, Tofaş Fabrika ve Kardemir D geçtiğimiz yıl beklenenin altında bir performans sergilediler. Alarko Holding’in getirisi yüzde 2,37’de kalırken Tofaş Fabrika’nın getirisi yüzde 5,33 oldu. Kardemir D hissesi de yüzde 14 yükseldi.

Koç ve Sabancı Holding

Koç Holding ve Sabancı Holding, son 5 yılda yatırımcılarına kazandırdı. 2024 yılında Sabancı Holding’in performansı Koç Holding’in üzerinde gerçekleşti. Bu iki grup, güçlü mali yapıları ve sürdürülebilir büyüme stratejileri ile uzun vadeli yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Öte yandan aynı süre içinde BIST 100 Endeksine dahil hisselerden güçlü getir sağlayan hisseler de dikkat çekiyor. Listenin başında beş yılda %6.115’lik getiriyle İş Yatırım Menkul Değerler geliyor. Onu %3.897 ile Çimsa takip ediyor. Ardından gelen Anadolu Grubu Holding %1.744 ve MLP Sağlık %2.092 ile yükselişleriyle öne çıktılar. Şirketlerin geçmiş dönem performansları gelecek için bir referans değer olabilmekte. Bu yönü ile uzun vadeli hisse portföyleri oluşturulurken göz ardı edilmemeli.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ ORANI MI, ÖZKAYNAK ORANI MI?

Borç oranı; sermaye verimliliği, kaldıraç etkisi, hızlı finansman, büyüme potansiyeli. Risk, faiz gideri, likidite baskısı, kredi notu sorunu, piyasa algısı.

Özkaynak oranı: finansal istikrar ve güven, esneklik, düşük risk, yatırımcı güveni. Kontrol seyrelmesi, yatırımcı beklentisi, yavaş büyüme.

Asıl alanı traktör üretimi. Ancak savunma sanayiindeki gelişmelerden uzak durmak istemiyor

Tümosan’ın Savunma Bakanlığı’ndan hiç ihale alıp almadığını öğrenebilir miyim? /Levent Şeker

Levent, 2024 yılında firmalardan savunma sektörüne yönelik ciddi bir ilgi oluştu. Şüphesiz bunda sektördeki hareketliliğin etkisi var. Hatta kimi firmaların sektörde faaliyet yürütebilmek adına iştirak kurduğu da gözleniyor. Tümosan, faaliyetini dizel motor ve traktör alanında yoğunlaştırmış olsa da savunma sektörüne yönelik ilgisiz kalmadığı gözleniyor. 20 Aralık günü yaptığı açıklama ile otomatik transmisyon geliştirme projesiyle ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı’na teklifte bulunduğunu duyurdu. Henüz nihai sonuç alınmamış olsa da Tümosan’ın da savunma sektörüne yönelik girişimleri bulunuyor. Dokuz aylıkta ise zarar açıkladı.

Dokuz aylıkta gelirdeki düşüş sürerken zarar açıkladı. Fiyatı ise Eylül 2022 seviyelerinde

Odaş’ın yükselememesinin sebebi nedir? Çıkışı neyin engellediğini öğrenebilir miyim?/Gökhan Esendal

Gökhan, bir hissenin fiyatı üzerinde tek bir faktörün etkili olduğunu söylemek yanlış olur. Genel ekonomi ve sektördeki gelişmeler kadar konjonktürel durum ya da firmanın mali performansı etkili olabilmekte. Güncel gelişmelere bağlı olarak bir veya birden fazla faktörün etkili olması mümkün. Bununla birlikte uzun vadede belirleyici faktörün firmanın mali yapısı olduğu göz ardı edilmemeli. Odaş, 2023 yılında gelirini düşürürken Yatırım Faaliyeti Kaleminden elde ettiği gelirle dönem sonu kârını büyüttü. 2024 dokuz aylık dönemde ise gelirdeki düşüş devam ederken dönem sonunda zarar yazdı. Hissenin fiyatı da Eylül 2022 seviyelerinde.

YATIRIM FONLARI

Nurol Portföy’ün NJF Fonu, güvenli yatırımla yıllık %53 getiri sağladı

NJF Altın Katılım Fonu, portföyünün %79,19’unu altına ve altına dayalı finansal araçlara ayırarak yatırımcılarına güvenli bir liman sunuyor. Yüzde 19,41 oranındaki kısmı ise kıymetli maden kamu kira sertifikalarına yönlendiriyor. 204 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaşan fon, 1.276 yatırımcıya hizmet veriyor ve %0,73 doluluk oranına sahip. Uzun vadeli yatırımcılar için sürdürülebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son bir yılda %53,30’luk yükseliş kaydetti. Fon, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılık gösterirken özellikle altının istikrarlı performansından yararlanmayı hedefliyor. Üç aylık %1,25’lik getiri oranı, altına dayalı stratejisinin konjonktüre bağlı değiştiğini gösteriyor. Stratejisi, uzun vadeli sermaye büyümesi arayanlar için alternatif bir seçenek olabilmekte.

TAHVİL

CVK Maden, %56,9 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

CVK Maden, 30.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,50 olurken, bileşik faizi de %56,9’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 30.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,18 olacak.

%50,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 30Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,06 seviyesinde bulunuyor. CVK Maden’in çıkardığı bononun yıllık %50,50 basit faiz oranı, TLREF’in 3,44 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30.12.2024 olurken vade tarihi 30.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFCVKM62515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARTEMİS HALI

Başpınar’daki GES projesini devreye aldı. Hem temiz enerji kullanacak hem de gideri azalacak

Artemis Halı, Başpınar OSB Mahallesi’ndeki üretim tesisinde güneş enerjisi santrali projesini tamamladığını ve santralin %100 çalışır durumda devreye alındığını bildirdi. Şirket geçtiğimiz haziran ayında GES yatırımı için gerekli anlaşmaların yapıldığını ve santralin yapımı için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Toplam 2296,80 kWp/1700 kWe gücündeki GES projesi, TEDAŞ tarafından denetlenmiş ve kabul görmüştü. Artemis Halı, söz konusu projeyle hem temiz enerji üretimine katkı sağlama hem de karbon ayak izini azaltarak elektrik giderlerinde tasarrufa gitme hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Şirket dokuz aylık faaliyet döneminde gelirlerini azaltmasına rağmen dönem sonunda kârında artış gerçekleştirdi. Hisse, eylülde 60,40 TL’yi gördükten sonra geriledi.

ÇAĞDAŞ CAM

Borsaya yeni gelen şirket, ilk siparişini açıkladı. Tutar yıllık gelirinin %9,3'ü seviyesinde

Çağdaş Cam, Smart Güneş Enerjisi’nden 203.000.000 TL tutarında solar panel camı siparişi aldığını duyurdu. Tutar, firmanın yıllık gelirinin %9,3’ü seviyesinde bulunuyor. Söz konusu sipariş firmanın gelir ve kârlılığını destekleyecek. Açıklamada geçekleşen siparişin, 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağı belirtildi. Borsaya yeni açılan şirket, 2023 faaliyet döneminde 2,2 milyar TL gelir elde etti. Çağdaş Cam, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde ise gelirini 1,5 milyar TL olarak açıklarken bir önceki yılın aynı döneminde göre %16 düşürdü. Dönem sonu net kârındaki düşüş ise %45’i bularak 154,1 milyon TL’ye geriledi. Hisse, 17 Aralık günü ilk açılışını 22 TL’den gerçekleştirirken gelen yüksek talebin de etkisiyle fiyatında artış dikkat çekiyor. İlgi, fiyatı destekliyor.

RAL YATIRIM

Türkiye’nin dördüncü büyük GES projesi için lisans alındı. Onayın ardından üretime geçecek

Ral Yatırım Holding’in %51 bağlı ortaklığı Ral Enerji, Şanlıurfa Viranşehir’de 4 ve 9 numaralı GES projeleri için 30 yıllık, toplam 130 MWm/130 MWe elektrik üretim lisansı aldığını duyurdu. Açıklamada her iki projede kısmi tamamlamaların gerçekleştirildiğini ve elektrik test sürecine başlandığını belirtti. Projelerin nihai kabulü için şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurması gerekiyor. Başvuru sonrası Bakanlığın kabulüyle birlikte üretime geçilecek. Yaklaşık 2 milyon m2’lik alana kurulan ve tamamlandığında Türkiye’nin dördüncü en büyük güneş enerjisi santrali olacağı belirtilen proje, şirket açısından hayli önemli olduğu gözleniyor. Açıkladığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde ise gelirini %150 artırırken dönem sonu kâr büyümesi %450 oldu.