  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Bizi sancılı günler bekliyor

Bizi sancılı günler bekliyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Bedel ödemeden ödül almak hayatın dengesinde yok. Ekonomi için de aynı şey geçerli. Şimşek’in göreve gelmesiyle, önümüzdeki 18 ayda bunu yaşayacağız. Para politikası da, elden geldiğince maliye politikası da sıkılaşacak.

Türkiye’deki işletmeler ve kişiler son üç yılda ucuz krediye bağımlı hâle geldiler. Geçen hafta bir arkadaşım, bir gayrimenkul projesi için, kamu bankasından yüzde 1,42 faiz oranı ile kredi çektiğini söyledi. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmek için, bu kredi büyümesinin önüne geçilmelidir. BDDK istatistiklerine göre, Türk Lirası cinsi kredilerdeki yıllık artış hızı yüzde 100’ün üzerindedir. Ucuz para dönemi sona ermelidir.

Krediler hızlandıkça, ithal mallara olan talep artıyor. Dış ticaret açığı ortadadır. Döviz talebini sadece turizm gelirleriyle karşılayamayız. Merkez’in rezerv kompozisyonu zayıftır. Dış kaynağa ihtiyaç var. Şimşek ve ekonomi bürokrasisindeki yeni isimler bu gerçeklere göre hareket edeceklerdir.        

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mehmet Şimşek’i nasıl bilirsiniz? 31 Mayıs 2023
Bankacılık sektörü fazla basıncı kaldırabilir mi? 24 Mayıs 2023
Borç ödememe piyasaları çökertir 17 Mayıs 2023
Fırsatı değerlendirmeliyiz 10 Mayıs 2023
Enflasyon düşmez 03 Mayıs 2023
Seçim sonrası düşünülmüyor 26 Nisan 2023
Dezenflasyon ortamında altın 12 Nisan 2023
Türkiye’de ideal portföy hazırlanamaz 05 Nisan 2023
Model değişikliği gerekiyor 29 Mart 2023
Fed faizi yüzde 3,5 olmalı 21 Mart 2023