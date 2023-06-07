Bizi sancılı günler bekliyor

Bedel ödemeden ödül almak hayatın dengesinde yok. Ekonomi için de aynı şey geçerli. Şimşek’in göreve gelmesiyle, önümüzdeki 18 ayda bunu yaşayacağız. Para politikası da, elden geldiğince maliye politikası da sıkılaşacak.

Türkiye’deki işletmeler ve kişiler son üç yılda ucuz krediye bağımlı hâle geldiler. Geçen hafta bir arkadaşım, bir gayrimenkul projesi için, kamu bankasından yüzde 1,42 faiz oranı ile kredi çektiğini söyledi. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmek için, bu kredi büyümesinin önüne geçilmelidir. BDDK istatistiklerine göre, Türk Lirası cinsi kredilerdeki yıllık artış hızı yüzde 100’ün üzerindedir. Ucuz para dönemi sona ermelidir.

Krediler hızlandıkça, ithal mallara olan talep artıyor. Dış ticaret açığı ortadadır. Döviz talebini sadece turizm gelirleriyle karşılayamayız. Merkez’in rezerv kompozisyonu zayıftır. Dış kaynağa ihtiyaç var. Şimşek ve ekonomi bürokrasisindeki yeni isimler bu gerçeklere göre hareket edeceklerdir.