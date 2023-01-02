Boğaz’dan kadim lezzet esintileri

- Boğaziçi yalı ve malikânelerinin bir zamanlar ki yemek kültürünü biliyor musunuz?

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği özel bir projeye imza attı. Gastronomi dünyasının sayısız ödülüne sahip Şefler Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakcı tarafından kaleme alınan “Boğaziçi’nin Lezzetleri”; yüzyıllardır süregelen Boğaziçi’nin kültürel birikimini lezzet odaklı bir esere dönüştürdü. Boğaziçi hakkında geçmişten günümüze özel bilgiler ile başlayan kitapta İstanbul’da yaşanan sosyal değişimin yemek kültürümüze yansımasını da takip etmek mümkün.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserde balıkların avlanma tarzlarından hangi ayda hangi balığın tüketileceğine kadar geniş bir bilgi sunuluyor. Boğaziçi balıklarının her birine özel tariflerin yer aldığı eser yalılarda pişen yemeklerin reçetelerine de yer vererek İstanbul’un ve Boğaziçi’nin kültür tarihine özgün bir katkı ortaya koyuyor.

Lansmanda şefler Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakçı, “Boğaziçi Lezzetleri” kitabının tanıtımını büyük bir masa üzerine hazırlanan özel bir sunumla yaptılar. Şef Ömür Akkor sunumda Boğaz’ın incisi lüfer balığına ilişkin az bilinen bir geleneği de anlattı:

“Lüfer Boğaz’ın en güzel ve kaliteli balığı. Eskiden özel kayıklarla Boğaz’a açılırlar ve teknelerde mangal dahi bulurdu. Lüfer öyle tutulup daha sonra evlere restoranlara pek taşımazdı. Tutulduktan hemen sonra temizlenir ve mangalda pişirilip orada yenirdi. Limon sıkmak isteyen de kıyıdan bir ağaçtan limonu koparır ve üzerine sıkardı. Yani lüfer balığı Boğaz üzerinde sandalda ya da teknede hemen yenir ve en taze haliyle tüketilirdi. ‘’

- Antakya kahvaltısı Şubat sonuna kadar Beykoz’da Yalı 77’de

UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen Antakya lezzetlerinden oluşan kahvaltı, Şubat sonuna kadar İstanbul manzaralı Yalı 77’de servis ediliyor. Restoranın işletmecisi Ebru Koralı ve Executive Şef Saim Eser’in çalışmaları sonrası çoğunluğu Antakyalı kadın üreticilerden sağlanan ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi işbirliği ile oluşturulan menü, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın da katılımıyla tanıtıldı.

- Radisson Blu Bosphorus Hotel, İstanbul’dan “Boğaz’da Balık Festivali”

Ortaköy’deki Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul misafirlerini birçok farklı lezzetin bulunduğu “Boğaz’da Balık Festivali” menüsüyle yeni tatlar denemeye davet ediyor. Menü, mevsimin en lezzetlilerinden hamsi, levrek ve lüferi kendisine has tarzıyla yorumlayan Executive Şef Sefa Ceylan’dan.

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- Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetecek

Ali Poyrazoğlu’nun yepyeni projesi, “Desiderata - İnsan Sesine Konan Kuş”, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu bir araya getiriyor. “Desiderata”, 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı Türk Telekom Opera Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

- Soprano Sarah Pagin’den CSO Ada Ankara’ya özel prömiyer

Çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin, renklerden ilham alarak oluşturduğu sıra dışı bir programla 4 Ocak’ta CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Operetten müzikale, kabareden çağdaş müziğe, Fransız ezgilerinden elektro-pop'a uzanan geniş repertuvarı ile tanınan Sarah Pagin, CSO Ada Ankara’ya özel hazırladığı programda farklı türleri bir araya getirerek müzikseverlere rengarenk bir deneyim yaşatacak.

- Antik kentte heyecan verici buluş: İki bin yıl öncesine ait heykel

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Gürok Grubu’nun sponsorluğunda sürdürülen Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarında iki bin yıl öncesine ait 2 metre 10 santim yükseklikte bir erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen “Eros” ile şarap tanrısı “Dionysos” ve yarı tanrı “Herakles”in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.