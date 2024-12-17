Borsada İstikrar arayanlar temettü yatırımını hatırladı

Borsada BIST Temettü 25 Endeksi’ne dahil hisseler, istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor. Borsanın güvenli limanı temettü hisselerinin ortalama getirisi, yılbaşından bu yana altınla paralel hareket ediyor. Gram altın yüzde 52, BIST Temettü 25 Endeksi de yüzde 51,24 yükseldi.

Temettü hisseleri adeta borsanın güvenli limanı işlevi görüyor. BIST Temettü 25 Endeksi’nde ağırlığı en yüksek hisseler arasında Bim Mağazalar, Akbank ve Turkcell dikkat çekiyor. 529 TL seviyesinde işlem gören Bim, yılbaşından bu yana %77,97, son bir yılda ise %78,99 getiri sağladı. Akbank ise %81,58 ile yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayarak güçlü bir ivme yakaladı. Turkcell de %93,30 ile son bir yılın en fazla kazandıranları arasında yer aldı.

Alternatiflere göre güçlü

BIST Temettü 25 hisseleri, yalnızca bireysel yatırımcıların değil, büyük fonların da radarına girmeyi başardı. Yılbaşından bu yana 100 TL’lik bir yatırım, BIST Temettü 25 Endeksi’nde 151 TL’ye ulaştı. Bu performans, BIST 100 Endeksinin 136 TL’lik ve Dolar/TL’nin 119 TL’lik seviyesini geride bıraktı. Gram altın da 152 TL ile BIST Temettü 25 Endeksi’nin hemen üzerinde yer aldı. BIST Temettü 25 Endeksi’nde Türk Traktör %73,79’luk özvarlık kârlılığı ile ilk sırada yer alırken, Ford Otosan %71,99 ve Türk Sigorta %58,89 ile öne çıkıyor. Turkcell ise %40,21 özvarlık karlılığıyla endeksin güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor. BIST Temettü 25 Endeksi, sunduğu güçlü getiriler ve istikrarlı şirket performansıyla yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Yüksek özvarlık kârlılığı, güçlü getiri oranları ve sektör çeşitliliği, uzun vadeli hareket eden yatırımcılar için BIST Temettü 25 Endeksi’ni cazip hale getiriyor.

ZEYNEP’E SOR

GELİR YATIRIMI MI, BÜYÜME YATIRIMI MI?

Gelir yatırımı; nakit akışı, düşük volatilite ve risk, bağımsız getiri. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsat kaçırma, hedef kitle sınırlaması.

Büyüme yatırımı; yüksek getiri, sermaye büyümesi, yenilikçi sektörlere erişim, esneklik. Yüksek risk, düzensiz getiri, uzun vade, piyasaya bağımlılık.

Çatısı altındaki firmaların yatırımları ve gelişimleri sürüyor. Uzun vadede büyümesini koruyor

Koç Holding ile ilgili aracı kurumların beklentisi hakkında bilgi verebilir misiniz?/Servet Demir

Servet, aracı kurumların firmalara yönelik önerileri oluyor. Ancak bu önerileri takip ederken kendi beklenti ve hedef süreni gözetmen gerektiğini unutmamalısın. Kurumlar çoğunlukla 12 aylık hedef sürelerine göre değerlendirmede bulunurlar. Koç Holding, altı aylıkta dönem sonu kârlılığında önemli bir düşüş yaşarken dokuz aylıkta bu defa zarara döndü. Bilanço sonrası değerlendirmeye giden kimi aracı kurumların da hedef fiyatı düşürdüğü gözlendi. Ancak bu düşüşün, içinde geçmekte olduğumuz süreçle alakalı olduğu göz ardı edilmemeli. Firmanın bünyesinde olan şirketlerin yatırımları devam ediyor. Uzun vadede büyümesini sürdürecektir.

Dokuz aylıkta gerilese de üçüncü çeyrek verileri umut veriyor. Ama satışları daha güçlü artmalı

Zorlu Enerji için fiyat öngörünüz nedir? Hisse sizce ne yapar?/Alper Coşkun

Alper, bir hissenin fiyatındaki yönelim şirketin ileriye dönük büyümesiyle yakından alakalıdır. Zorlu Enerji, dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını %33, dönem sonu net kârını da %22 geriletti. Diğer taraftan çeyrek dönemlik veriler takip edildiğinde ise üçüncü çeyrekte satışlarında ve FAVÖK’te artış olması ileriye dönük beklentileri umutlandırıyor. Ancak bunun olumlu neticelenmesi için daha güçlü bir gelir büyümesine ihtiyaç var. Şüphesiz bu da genel ekonominin büyüme ivmesiyle bağlantılı bulunuyor. Hissenin performansı ise firmanın mali yapısındaki gevşemeyle uyumlu. Nisanda test ettiği 6,94 TL’nin gerisinde işlem görüyor.

YATIRIM FONLARI

Pardus Portföy’ün BIH Fonu büyüme potansiyeli olan hisselerle %162 kazandırdı

BIH Birinci Hisse Senedi Fonu, %79,43 hisse ağırlıklı portföy yapısına sahip. Toplam değeri 285,8 milyon TL ve yılbaşından bu yana %162,23 gibi oldukça güçlü bir getiri sağladı. Yüzde 99,75 doluluk oranına sahip fon, geniş yelpazede büyüme fırsatı sunan hisselere yatırım yapıyor. Portföyünde öne çıkan yatırımlar arasında A1 Capital, İzmir Fırça ve Altınyağ Madencilik gibi farklı sektörlerden hisse yer alıyor. Ayrıca, %8,5’lik kısmı fonlardan oluşuyor. Fonun stratejisi, büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanarak piyasa koşullarıyla uyumlu performans sergilemek. Bir ayda %7,74 getiri sağlayan BIH, uzun vadeli yatırımcılar için seçenek olabilmekte. Yüzde 159,53 yıllık getiri oranı ile borsayı geride bırakırken yüksek risk alabilen yatırımcılar için alternatif olabilmekte.

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%4 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 13.12.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 376 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 24.12.2025 olacak.

TLREF+%4 YILLIK BASİT FAİZ

13 Aralık tarihli TLREF % 49,32 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %4 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAKA2511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SABANCI HOLDİNG

Varlık yönetiminde yeni bir organizasyona gitti. Bir kısım varlığını Tursa üzerinden yönetecek

Sabancı Holding, yatırım amaçlı gayrimenkullerini tek çatı altında toplayarak daha etkin ve ticari amaçlı yönetebilmek gayesiyle yeni bir organizasyona gidiyor. Bu kapsamda %100 bağlı ortaklığı Tursa Sabancı Turizm, Exsa Gayrimenkul’ü tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devraldı. Ayrıca Sabancı Holding’in doğrudan sahip olduğu Ankara Enternasyonal Otelcilik’in %76,84 oranındaki payı da Tursa’ya devredildi. Yapılan düzenlemeyle Exsa ve Ankara Otelcilik’e ait varlıklar, dolaylı olarak Sabancı Holding’in hakimiyetinde olsa da Tursa üzerinden yönetilecek. Söz konusu işlemlerin holdingin konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak. Tursa’nın paylarının tamamı Sabancı Holding’e ait olmaya devam edecek. Hissenin fiyatı ise iki aydır yükseliyor.

AKFEN

İngiliz merkezli firmayla anlaşmıştı. Karbon emisyon azaltım kredisi satarak ek gelir sağladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, daha önce yaptığı açıklamayla 2021- 2026 yıllarına ait yaklaşık 8,6 milyon dolar tutarında karbon emisyon azaltım kredilerinin satış sözleşmesini İngiltere merkezli EOS Climate&Energy ile imzaladığını duyurmuştu. Yeni açıklama ile bugüne kadar toplam 7 milyon dolar karbon emisyon kredisi satışı yaptığını bildirdi. Geliri faaliyetlerinde kullanacak. Karbon kredisi, bir şirketin bir ton karbon emisyonunu azalttığını gösteren sertifikadır. Enerji firmaları, kömür yerine yenilenebilir enerji kullanarak azalttığı miktara kadar karbon kredisi kazanır ve bunu ticarete konu ederek satar. Alıcıları da kendi emisyonlarını azaltamayan firmalardır. Karbon kredisi alarak bu şekilde çevreye olan etkisini dengelediklerini iddia etmiş olurlar.

BORUSAN YATIRIM

Bazı faaliyetler kısmi bölünmeyle başka iştirake aktarılacak. Mali durumda değişim olmayacak

Borusan Yatırım, %30,53 iştiraki Borusan Lojistik bünyesindeki bazı faaliyet ve iştirakleri, kısmi bölünmeyle ayıracak. Bu süreçte söz konusu varlıklar, yine %30,53 oranında hissedarı olduğu Borusan Tedarik firmasına aktarılacak. Borusan Yatırım, her iki iştirakte de aynı oranda pay sahibi olduğu için konsolide finansal sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak. Şirket, yaptığı açıklamada işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için sürecin başlatıldığını belirtti. Firmaya ait hisselerin fiyatı ise geçtiğimiz mart ayında en yüksek 916,75 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Yaşanan düşüşe rağmen uzun vadede yükselen kanal içindeki hareketini koruyor. Son beş yıldır kârını düzenli olarak artıran firma, 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise kârını %33 geriletti.