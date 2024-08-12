Borsada sıcak para en çok banka ve holdingleri sarstı

Borsa İstanbul'da son bir haftada yaşanan satış dalgası BIST 100 Endeksi'nde yüzde 5,40 düşüşe yol açtı. BIST Banka Endeksi yüzde 11,72, holdingler ise yüzde 6,23 geriledi. Borsa düşüşe rağmen yılbaşına göre yüzde 32,63 primli. Peki, toparlanma hangi hisselerle yaşanacak?

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi son bir haftada yüzde 5,40 oranında geriledi. Hisselerde yaşanan sert satış dalgası en çok banka ve holdinglerde gözlendi. Banka Endeksi yüzde 11,72 gerilerken holdinglerde düşüş yüzde 6,23 oldu. Peki, endeks hangi hisselerle toparlanacak?

Yerli kurumsal yatırımcılar sattı

Borsada olası yükselişler elbette düşüşte öncü hisselerin toparlanması ile gerçekleşir. Bu sektörlerin başında da banka ve holding hisseleri yer alıyor. Her iki sektörde yaşanan sert satışlar ve sonrasında tepki alımlarının görülmesi, toparlanmaya işaret olarak değerlendirilebilir. Hisselerde özellikle yatırım fonlarının paylarını azaltması fiyatlardaki düşüşü de hızlandırdı.

Yılbaşından bu yana getiriler yüksek

Yılbaşından bu yana BIST Banka Endeksi yüzde 46 yükselirken holdinglerdeki çıkış yüzde 34,93 seviyesinde gerçekleşti. Bankalar içerisinde Garanti Bankası yılbaşından bu yana yüzde 98,19 yükseldi. Akbank ise yüzde 51,30 prim yaptı. Holding cephesine baktığımızdaysa Sabancı Holding %54,04, Tekfen Holding de %42,61 değer kazandığı gözleniyor. Diğer taraftan, Alarko Holding son bir yılda %6,22 oranında değer kaybetmesine rağmen, yılbaşından bu yana %15,84 artış kaydetti. Bu durum, holding hisselerinin genel olarak piyasanın yükseliş trendine katıldığını, ancak performanslarının hisse bazında farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Borsadaki toparlanmada bu iki sektör öncü olabilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Sinpaş GMYO (#SNGYO): 9 gündür yükseliyor. Son bir ayda %34,63 ve bir yılda %154 yükseldi.

■ Ersu Gıda (#ERSU ): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %57,97 yükseldi. Son bir yılda %155 yükseldi.

■ Yiğit Akü (#YIGIT): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %71,53 yükseldi.

■ Graınturk Tarım (#GRTRK): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %55,98 ve bir yılda %187 yükseldi.

■ Datagate Bilgisayar (#DGATE): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %25,14 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Reysaş GMYO (#RYGYO): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,62 geriledi.

■ Yapı ve Kredi Bank. (#YKBNK): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,86 geriledi.

■ Garanti Bankası (#GARAN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,86 geriledi.

■ Konfrut Gıda (#KNFRT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,57 geriledi.

■ Vanet Gıda (#VANGD): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,08 geriledi.

NE OLDU?

■ Kıraç Galvaniz halka arzında 14-15 Ağustos’ta talep toplanacak.

■ THY’nin Temmuz ayında yolcu sayısı %2,6 düşüş gösterdi.

■ İhracat birim değer endeksi Haziran›da %0,6 azaldı.

■ Sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,7 azaldı.

■ Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 14 trilyon TL’yi aştı.

NE OLACAK?

■ İşgücü istatistikleri açıklanacak. Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge sunacak.

■ Ticaret satış hacim endeksi izlenecek. Beklentileri nasıl etkileyecek, yakından izlenecek.

■ Ciro endeksleri takip edilecek. Ticaretin genel durumunu anlamak için önemli olacak.

■ ABD Federal Bütçe Dengesi izlenecek. Temmuzda mali politikaların etkisini gösterecek.

ZEYNEP'E SOR

KAZANÇ ODAKLI MI, KORUMA ODAKLI MI?

Kazanç odaklı; yüksek getiri potansiyeli, büyüme fırsatı, çeşitlendirme, dinamik yönetim. Yüksek risk, volatilite, stres, kısa vadeli odaklanma, yoğun izleme.

Koruma odaklı; düşük risk, istikrarlı getiri, likidite, uzun vadeli planlama. Düşük Getiri potansiyeli, enflasyon riski, büyüme eksikliği, fırsat maliyeti.

Kısa zaman aralıklarında düşüşler olsa da beş yıldan fazladır artan fiyatıyla dikkat çekiyor

Coca Cola İçecek uzun vadeli yatırım için uygun mu? Yoksa daha da düşün öyle mi alayım? Hangisi daha mantıklı olur?/Ahmet Demircan

Ahmet, yatırımcıların önemli bir kısmı almadıkları hisselerin sonrasında gerçekleştirdiği çıkışı görüp pişmanlıklarını dillendirir. Kuşkusuz çıkan kadar çıkmayan da vardır. Ancak akılda kalan çıkanların alınmamasından kaynaklı fırsat kaybıdır. Bu noktada dikkat çekeceğim en önemli husus, yaptığın incelemede vardığın sonuçtur. Eğer şirketin büyümesini sürdüreceğine kanaat getirmişsen fiyata takılma. Düşükten alma çabası hissenin kaçmasının nedeni olur. Neticede her defasında bir alt fiyat olduğu unutulma. Her seferinde daha düşüğe alma çabası yatırımını kaçırmana neden olabilir. Coca Cola İçecek, istikrarlı şekilde yükselen bir yapıya sahip. Mayıs 2019’da en düşük 21,67 TL’ye kadar inerken şimdilerde 757,50 TL seviyelerinde işlem görüyor. Temmuz ayı içerisinde bir ara en yüksek 922 TL’ye kadar çıksa da gelen satışlar fiyatı aşağıya itti. Düzenli nakit temettü ödeyen firma, bu yıl hisse başına net 7,08 TL ödedi. Büyüyen yapısıyla dikkat çekiyor ve son iki yıldaki güçlü kâr artışına sahip. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirde %3 artış gözlendi. Dönem sonu kârı ise %15 geriledi. Esas faaliyet kârının artması ise olumlu beklentiyi koruyor.

Gelirlerini büyütmede zorlanıyor. Giderler daha hızlı arttı. Faaliyetlerinden kâr etmeli

Bir seneden fazla oldu ki bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Ne zaman çıkacak bu hisse?/Hasan Bostancı

Biotrend Enerji, üç yılı geçkin süredir borsada işlem görüyor. Hissenin fiyatı, Nisan 2021’de ilk açılışını 5,34 TL’den gerçekleştirirken Ekim 2023’te en yüksek 26,02 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise 19,08 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hissenin fiyatı Aralık 2022’den bu yana arada yukarı atakları olsa da yatayda git gel yaşıyor. Mevcut fiyat seviyesi de Aralık 2022’deki seviyelerine denk geliyor. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürüten Biotrend Enerji, atık maddeleri kullanarak enerji üretiyor. 19 tesisi olan şirket, geçtiğimiz yıl cirosunu gerilettiği gözlendi. Şirket, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında satışlarını sadece %1 büyüterek 603 milyon TL’ye çıkarırken dönem sonunda kâr açıkladı. Veriler şirketin gelirlerini büyütme noktasında zorlandığını gösteriyor. Gelirdeki zayıf artışa karşın maliyet ve giderlerdeki yüksek büyüme, esas faaliyetlerinden zarar etmesine yol açtı. Bununla birlikte dönem sonunda kâr açıklaması önemli. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme Ayvacık’ta kurmayı düşündüğü atık maddelerden elektrik üretim tesisi ile ilgili. Üretim lisansını alan tesisin tamamlanması, şirketin kârlılığını destekleyecek.

YATIRIM FONLARI

Risk değeri 5 olan 15 yatırım fonu yılbaşından bu yana ortalama yüzde 39,64 kazandırdı. Yıllık ortalama getiri ise yüzde 59,98 oldu. Fonların genel olarak yıllık getirileri %52,88 ile %73,23 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek yılbaşından bu yana getiriyi %47,85 ile İstanbul Portföy İki. Değ. Fon elde etti. En yüksek portföy değeri ise 3 milyar TL ile Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu’na ait. Yatırımcı sayısı en yüksek fon ise 15,116 ile İş Portföy Atak Değişken Fon oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 5 olan emeklilik yılbaşından bu yana yüzde 42,39 oranında getiri sağladı. 15 Emeklilik fonunun yılbaşından bu yana getirisi yüzde 32,47 ile 57,63 arasında değişti. Yıllık bazda bakıldığında 15 Emeklilik fonunun yıllık ortalama getirisi yüzde 58,47 seviyesinde gerçekleşti. Bu fonların yıllık getirileri ise yüzde 34,62 ile 84,67 arasında gerçekleşti. Getiride öne çıkan risk değeri 5 olan emeklilik fonları içerisinde portföy değeri en yüksek olan emeklilik fonu 12,8 milyar TL ile AgeSA Hay. ve Em. Din. Değ. EYF AE3 oldu. Bu fon yıllık bazda yüzde 60,43 oranında kazandırdı. Fonun yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre yönetilmesi. Yatırımcı sayısı bazında bakıldığında 15 fon içerisinde en yüksek yatırımcı sayısı 411.910 ile yine AgeSA Hay. ve Em. Din. Değ. EYF fonu. Risk değeri beş olan emeklilik fonları yılbaşından bu yana enfl asyonun üzerinde kazandırdı. Bu noktada fon seçimleri önemli. Zira uzun vadede yüksek kazanç sağlayacak olan enfl asyon üstü getiri sağlayanlar olacaktır.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF'in Seyri

Dolar/TL ve TLREF Son dönemde birlikte hareket etmeye başladı. Birlikte yükselip birlikte düşüyor. Bunun nedeni küresel bazda risklerin artması ve paranın güvenli limanlara çekilmesi. Bir süre sonra yeniden ayrışmayı görebiliriz.

TAHVİL

Emlak Katılım, %52,43 bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Emlak Katılım Varlık, 08.08.2024 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 780.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %45, bileşik getirisi ise %52,43 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 112 gün vadeli olup ödeme tarihi 29.11.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %13,81 olacak.

45 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 8 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) %49,81 seviyesinde bulunuyor. Emlak Katılım Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %45 basit getiri oranı, TLREFK’nın 4,81 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TEKFEN HOLDİNG

Suudi Arabistan'daki projenin ihalesini kazandı. Projeyi 24 ayda tamamlamayı hedefliyor

Tekfen Holding'in %99,99 bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan Mining Company (Maaden) tarafından düzenlenen "Phosphate 3 Phase 1" projesinin genel yapım işleriyle ilgili ihaleyi kazandı. Projenin bedeli yaklaşık 235 milyon dolar. Tutar güncel kurdan 7,9 milyar TL'ye denk geliyor. Tekfen İnşaat, projeyi 24 ay içinde tamamlamayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uluslararası alandaki prestiji ve deneyiminin daha da artması söz konusu olacak. Tekfen holding, yurt dışında önemi projeler üstleniyor. Kimi yıl, yurt dışı gelirleri yurt içi gelirlerinden daha fazla oluyor. 2024'ün ilk çeyreğinde 16,8 milyar TL gelir elde ederken bunun 3 milyar TL'si yurt dışı kaynaklı.

ANADOLU EFES

Rus otoriteleri iştirakin devrine onay vermedi. Şirket, Anadolu Efes'in yönetiminde çalışıyor

Anadolu Efes, Nisan 2022'de yaptığı açıklamada, AB InBev firmasının AB InBev Efes'teki paylarını kendi iştiraki EBİ'yasatmak üzere görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu. EBI'nın sermayesinin %100'ü Anadolu Efes'e ait bulunuyor. İlerleyen süreçte de tarafların anlaştığı duyurulmuştu. Ancak satın alımla ilgili sürecin tamamlanabilmesi Rus düzenleyici otoritelerin onayına bağlı bulunuyor. Şirket yaptığı yeni açıklama ile Rus düzenleyici otoritelerin devir işlemini onaylamadıklarını belirtti. Anadolu Efes ve AB InBev, bu kararı gözden geçirerek yeni bir çözüm yolu arayışına girmesi bekleniyor. Ancak mevcut hali ile firma, Anadolu Efes yönetiminde faaliyetine devam edecek.

TUREKS MADENCİLİK

Hedeflediği GES projelerini tamamladı. Yıllık yaklaşık 29 milyon TL gider avantajı sağlayacak

Tureks Turunç Madencilik, Gerilim Yenilenebilir Enerji ile yürüttüğü proje kapsamında, Afyon Dinar'daki arazi GES projesini tamamladı. Açıklamada 4.712,4 kWp kapasiteli arazi güneş enerjisi santralinin kurulumunun tamamlanarak elektrik üretimine başlandığı belirtildi Tureks Turunç Madencilik, santralin kurulumu ile taahhüt ettiği tüm GES yatırımlarını tamamlamış oldu. Hemarazi hem de çatı GES projeleri ile yıllık güncel elektrik birim fiyatlarıyla yaklaşık 29.348.560 TL tutarında maliyet avantajı sağlayacak. Şirket, 2024 ilk çeyrekte maliyetlerini %68 artırarak 297 milyon TL'ye çıkardı. Satışlardaki artışı ise %83 olurken kârını da büyütmeyi başardı.

BMS BİRLEŞİK METAL

Avrupa Bölgesinden yüksek katma değerli ürün siparişi aldı. Geliri ağırlıklı yurt dışına yönelik

BMS Birleşik Metal, Avrupa Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir müşterisinden yaklaşık 727.766 euro tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için siparişaldı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 26,6 milyon TL'ye denk geliyor. Alınan sipariş şirketin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmasına destek olacak. Kârlılığını ve pazar payını artırmayı hedefleyen şirketin satışları içinde yurt dışı gelirlerin payı önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz yıl toplam geliri 1,4 milyar TL olurken bunun 1,1 milyar TL'si yurt dışı kaynaklı gerçekleşti. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarındaki toplam satışları ise 476,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın da 374,7 milyon TL'si yurt dışı gelirlerden oluştu.

ECZACIBAŞI İLAÇ

Rekabet Kurulu, incelemesinde sona geldi. Sarıyer'deki arsasının imar süreci ise devam ediyor

Eczacıbaşı İlaç, geçtiğimiz nisan ayında Eczacıbaşı Monrol'ün %50 payının Curium International tarafından satın alınmasına ilişkin bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Pay devri ise Rekabet Kurulu'nun izni sonrasında gerçekleşecek. Rekabet Kurulu iznine ilişkin yapılan başvuru ise henüz inceleme aşamasında. Şirket yaptığı açıklamada nihai incelemeye alındığını belirtti. Şirket, temmuz ayında yaptığı açıklamada ise Sarıyer Ayazağa'daki yaklaşık 75 bin m³ arsası üzerinde imar çalışması kapsamında parselasyon planın belediye tarafından askıya çıkarıldığını duyurdu. Sürecin tamamlanmasına bağlı olarak arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı projesini devreye alacak.