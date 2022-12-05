Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

“Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane”

Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılı itibariyle ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmişti. Kahvenin, misafirperverlik ve arkadaşlığın işareti olarak kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Örneğin özel konuklara, saygıyı göstermek için günlük hayatta kullanılanlardan daha özenli ve özel fincanlarla kahve sevisi yapılır. Kahve Dünyası’nın 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü özelinde kahve tüketim alışkanlarına dair gerçekleştirdiği araştırma da “En köpüklü Türk Kahvesi’ni misafire ikram ettiğimizi” ortaya koyuyor. 15 ilden bin 650 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları, Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarının son üç yıldaki değişimine de ışık tutuyor. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar en çok evde, sohbet eşliğinde içilen Türk Kahvesi’nden keyif alıyorlar. Önceki yıllarda daha çok ‘orta’ içilen Türk kahvesi artık ‘sade’ olarak tercih ediliyor. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türk kahvesinin dünya genelinde yaygınlaşmasını, bu eşsiz lezzeti herkesin bilmesini ve tüketmesini istiyor. Araştırma; ikram kültürünün hâlâ yaşatıldığını, misafire pişirilen kahveye ayrı bir titizlik ve özen gösterildiğini de ortaya koyuyor.

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- Yaşar Kemal Sempozyumu için İzmir’de…

Türkçemizin büyük söz ustası ve söz büyücüsü diye tanınan, bütün dünyanın hayranlıkla okuduğu Yaşar Kemal’in anlatı dünyasındaki insan ve doğa ilişkisini odağına alan “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede” başlıklı sempozyum için İzmir’deydim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından organize edilen “Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik” alt başlıklı sempozyum pek çok akademisyen, gazeteci, sanatçı, edebiyatçı ile usta yazarın dostlarını ağırladı.

Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras bırakan Yaşar Kemal benim için bir edebiyatçıdan çok daha öte… Tanıdığım, sohbet ettiğim için gurur duyduğum bir usta. 1980’lerde tanışmıştık. 1991’de halen yayın yönetmenliğini sürdürdüğüm Kitap dergisinin (yeni adı Nasıl Bir Ekonomi Kitap) ilk sayısının kapağına kucağında kedisi Blondie ile bir fotoğrafını basmıştım… Daha sonra çeşitli yayın organlarında da kullanılan bu resmi, ilk kez biz yayınlamıştık… “Yaşar Kemal’in Gerçek Yaşamında Bir Gün” başlığını atmıştım. Onunla bir gün boyunca beraber olmuş, gezdiği yerlerde birlikte dolaşmıştım. Yeşilköy-Yeşilyurt arası 3.5 kilometrelik sahil yolunu gidip gelmiştik. Bana, yürüyerek düşündüğünü anlatmıştı… Kitaplarında doğayı okurken yaşadığım hazzın ipuçlarını da taşımıştı konuşmamız.

- Okuma tutkunları Tüyap Kitap Fuarı’nda kitaplar ve yazarlarla buluşuyor

Kitapseverlerin tüm yayınevlerini bir arada buldukları, indirimli kitap alabildikleri ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakalayabildikleri kentin en önemli kültürel etkinliklerinden Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı başladı. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11 Aralık’a kadar gezilebiliyor.

- digitalSSM ile Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyon ve arşivlerine açık erişim

Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için müzenin koleksiyon ve arşivlerine “açık erişim” sağlıyor. Türkiye’de bir müzeye ait tüm koleksiyon ve arşivlerin dijital ortama aktarıldığı öncü bir proje olma niteliği taşıyan digitalSSM’de, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi’ne ait tüm bilgiler, 77 binden fazla yüksek çözünürlüklü görsel ile yer alıyor.

- Osmanlı döneminden nadir kitaplar açık artırmada

onlinemuzayede.com’un 50. Online Nadir Kitap Müzayedesi’nde nadir kitapları satışa sunuluyor. Açık artırmanın en dikkat çekenleri arasında, dönemin aristokratı Charles De Ferriol’un, Fransız ressam Jean Baptiste Vanmour’un gravürleri eşliğinde Osmanlı’nın gösterişli zamanı “Lale Devri” İstanbul’unu ve Osmanlı kıyafetlerini bütün ayrıntılarıyla gözler önüne seren kitabı, “Recueil de Cent Estampes” da yer alıyor. Kitaplar, 11 Aralık saat 20:30’a kadar açık artırmada olacak.

- Sloganları “Mevsiminde Lokal Lezzetler”

Yeme-içme sektöründe 23 yılı geride bırakan Happy Moon’s Grup’un en yeni markası Akmerkez’deki No. 54 Kebap & Steak; sonbahar-kış menüsünde, yöresinden ve mevsiminde temin edilen et ve baharatlarla hazırlanan lezzetler sunuyor.