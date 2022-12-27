CHP emekli aylığı ve bayram ikramiyesinde artış için yasa teklifi verdi 

CHP, en düşük emekli aylığı ile emeklilerin yılda iki kez aldıkları bayrak ikramiyesinin 8 bin 506 liraya çıkarılması için yasa teklifi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile en düşük emekli aylığının 2023 yılı için belirlenen net asgari ücret tutarı olan 8 bin 506 TL’ye yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin de net asgari ücret düzeyinde verilmesi öngörülüyor. Teklifte işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin, toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanması ve dönem için milli gelirdeki artıştan da pay alabilmelerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Yasa teklifinin gerekçesinde 30-35 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşların emeklilik döneminde insanca yaşamalarını sağlayacak bir aylık veya gelir alamadıkları belirtilerek, büyük çoğunluğunun 3500 ile 5000 lira düzeyindeki yoksulluk ve açlık sınırının çok altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi. Yasa teklifinin gerekçesinde “Bağımsız akademisyenler tarafından yapılan araştırmalarda üç haneli rakamlara ulaşan enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bile yüzde 80’in üzerinde seyretmektedir. Özellikle dar gelirli aileler için yaşamsal önemde olan gıda enflasyonu ürkütücü boyutlara ulaşmış, elektrik, doğalgaz ve su faturaları artmış, konut kiraları ise baş edilemeyecek noktalara çıkmıştır” denildi.

Banka ve odalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilsin

“Açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakılan emeklilerin aylık gelirleri ile bayrak ikramiyelerinin iyileştirilmesi, emeklilere borcumuzdur” ifadelerinin yer aldığı yasa teklifinin gerekçesinde asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 TL’ye yükselmesinin ardından, emeklilerin yaşam standartlarının da bir nebze olsun düzeltilebilmesi için emekli aylıklarının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiği kaydedildi.

Kanun teklifiyle, bayram ikramiyelerinin net asgari ücrete çıkarılması, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş, halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması öngörülüyor.