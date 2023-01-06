CHP ve İYİ Parti’li iki milletvekillinin dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a geliyor

TBMM Anayasa–Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini gündemine aldı.

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, dokunulmazlıklarını kaldırılmasını görüşmek üzere 11 Ocak Çarşamba günü toplanacak.

CHP’li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı davada “duruşma hakimlerine alenen hakaret” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan hakkında ise 2021 yılında Bingöl’de şehit yakınına “hakaret “ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

Karma Komisyonda iki milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa, hazırlık komisyonu kurulacak ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Meclis süreci başlamış olacak.

Karma Komisyon, dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etmesi durumunda, fezlekeler TBMM Genel Kurul’a gelecek. Genel Kurul’da yapılacak oylama sonucuna göre ise iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.

Toplu taşıma doğalgazına vergi indirimi teklifi

CHP, ağırlıklı olarak büyükşehir belediyelerinin toplu taşımada kullandığı sıvılaştırılmış doğalgazdan (CNG) alınan özel tüketim vergisinin kaldırılarak, katma değer vergisinin indirilmesi için yasa teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde toplu taşımada kullanılan CNG’den alınan KDV'nin oranının yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi, ÖTV’nin de sıfırlanması talep edildi.

CHP’li Akın, belediyelerin gelir gider kalemlerinde özelikle doğalgaz giderlerinin son yıllarda aşırı artış göstermesi nedeniyle belediyelerin sübvanse ettiği toplu taşımada sistemin sürdürülebilirliğinin kalmadığına dikkat çekti.

Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde toplu taşımada kullanılan otobüslerin yüzde 84’ünün CNG’li olması nedeniyle acilen CNG’den alınan ÖTV’nin kaldırılması ve KDV’nin de indirilmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.