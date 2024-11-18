Defter değerine göre ucuz ve pahalı hisseler

BIST 30 hisselerinden defter değerinin altında olanlar yükseliş için potansiyel taşıyor. Elindeki nakit değeri güçlü şirketlerse yılbaşından bu yana ortalama yüzde 42 getiri ile enflasyonun üzerinde kazandırdı.

Yatırımcılar, BIST 30 Endeksi’nde yer alan düşük PD/DD oranlarına sahip fırsat hisselerle yüksek değerlemeye rağmen büyüme hisselerini yakından takip ediyor. Her iki kesim hissenin de kazandırma potansiyeli bulunuyor. Öte yandan, nakit değeri 40 milyar TL’nin üzerindeki şirketler, finansal güçleriyle öne çıkıyor. Söz konusu göstergeler, yatırımcıların yönelimini belirlemede kritik rol oynuyor.

Düşük PD/DD oranıyla öne çıkan hisseler

BIST 30 hisseleri arasında PD/ DD oranı 1’in altında olan şirketler, değerleme açısından cazip fırsatlar sunabilmekte. Emlak Konut GMYO (EKGYO), 0,54 ile en düşük orana sahip hisselerden biri olarak dikkat çekerken, Türk Hava Yolları (THYAO) 0,65 ve Sabancı Holding (SAHOL) 0,66 oranlarıyla listede yer alıyor. Bu şirketlerin piyasa değeri defter değerinin altında bulunurken uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel fırsat anlamına geliyor. PD/DD oranı 6’nın üzerinde olan hisseler ise büyüme beklentileri nedeniyle öne çıkıyor. Konya Çimento (KONYA) 10,42 ile en yüksek PD/DD oranına sahipken, Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK) 9,07 ve Çelebi (CLEBI) 8,25 oranıyla dikkat çekiyor. Bu şirketlerin yüksek değerlemeleri, yatırımcıların büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor ancak risk yönetimi açısından daha fazla analiz gerektiriyor. Sahip olduğu nakit değeri 40 milyar TL’nin üzerinde olan şirketler, finansal güçleri ve likidite avantajı sağlıyor. Bu da operasyonlarında esneklik sağlıyor. Sabancı Holding 243,2 milyar TL ve Türk Hava Yolları 212,7 milyar TL nakit değerle öne çıkan iki firma. Listeye 55,5 milyar TL ile sondan giren Pegasus ise yıl başından bu yana %77,22 fiyat artışı ile dikkat çekiyor.

ZEYNEP’E SOR

ÇEŞİTLENDİRME Mİ, KONSANTRASYON MU?

Çeşitlendirme; düşük risk ve dalgalanma, farklı getiri kaynağı, hedefe ulaşma. Getiri azalması, yönetim zorluğu, artan maliyet, düşük odaklanma.

Konsantrasyon; yüksek getiri, derinlemesine analiz, uzmanlaşma, maliyet tasarrufu. Artan risk, dalgalara duyarlılık, fırsat maliyeti, baskı.

Faaliyetlerini doğrudan ya da iştirakleri üzerinden yürütüyor. Gelirini büyütüyor

Altınay Savunma’nın aldığı işleri nasıl görüyorsunuz? Geliri büyür mü? /Faruk Kökce

Faruk, borsaya yeni gelen Altınay Savunma dokuz aylık dönemde gelirini %16 artırdı. Piyasaların durgun olduğu bir süreçte savunma sektöründe olmanın avantajını yaşıyor. Şirketin geçtiğimiz ağustos ayında, %50 bağlı ortaklığı Taac Havacılık’ın TUSAŞ ile imzaladığı 93.582.907 dolarlık anlaşmayı yatırımcısıyla paylaştı. Oldukça önemli bir gelire olanak tanıyan anlaşmayla ilgili detay bilgi paylaşımı ise olmadı. Savunma sektöründeki projelerin ağırlıklı olarak 3-4 yıllık süreye yayıldığı düşünüldüğünde, bu anlaşmanın da benzer bir sürece yayılması beklenmeli. Son olarak 1 Kasım günü 1,64 milyon dolarlık iş alan firma gelirini büyütüyor.

Yeni modelin üretimi için anlaşmaya vardı. 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretecek

Tofaş’ın Stellantis ile anlaşmasında ne kazancı olacak?/Kenan Gültaş

Kenan, Tofaş’ın Stellantis Europe ile önemli bir iş birliği var. Şüphesiz bu iş birliğinin sağlam olmasında aynı zamanda Stellantis Europe’un Tofaş’ın %37,86 hissedarı olmasının etkisi olduğunu göz ardı etmemeli. Koç Holding’in payı ise %37,62 seviyesinde bulunuyor. Varılan yeni anlaşma ile Stellantis markaları olan FIAT, Opel, Citroën, Peugeot için yeni “K0” model hafif ticari araç ve “Combi” versiyonları Tofaş tarafından üretilecek. Bunun için toplamda 232 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilecek. Şirket, 2032 yılına kadar da 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor. Veriler, Tofaş’ın gelir ve kârlılığının büyüyeceği yönünde.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün MET Fonu, teknoloji ve metaverse temayla %51 kazandırdı

MET Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu, metaverse ve yeni teknoloji şirketlere odaklanıyor. Toplam değerinin en az %80’ini metaverse ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren, Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşan firmalara yatırıyor. 546 milyon TL büyüklüğündeki fon, %1,84 doluluk oranına ve %1,01 pazar payına sahip. Fon portföyünde yabancı hisse senetleri %65,85, yerli hisse %20,72 oranında yer alıyor. Kalan kısım Takasbank para piyasası ve vadeli işlemler gibi enstrümanlardan oluşuyor. MET, %51,08 yıllık getiri oranıyla metaverse temalı yatırımların cazibesini kanıtlıyor. Yıl başından bu yana ise %39,79 oranında getiri söz konusu. Teknoloji ve dijital geleceğe odaklanmak isteyen yatırımcılar açısından bir alternatif olarak göz önünde bulundurulabilir.

TAHVİL

Nurol Varlık, %52,54 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Nurol Varlık, 14 Kasım 2024 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %47, bileşik getirisi ise %52,54 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 16 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %23,44 olacak.

%47 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 14 Kasım tarihli TLREFK 48,40 seviyesinde bulunuyor. Nurol Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %47 basit getiri oranı, TLREFK’nın 1,40 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDNVKA52521 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

REYSAŞ GYO

Arnavutköy’deki arsası için imar değişikliğini aldı. Arsanın üzerine yeni bir depo yapacak

Reysaş GYO, İstanbul Arnavutköy’de bulunan 11.792 m2 büyüklüğündeki arsa için imar planı değişikliği onayı aldı. Değişiklikle birlikte, 3 katlı bir depo inşasına imkan tanınan arsa üzerinde toplam 27.000 m2 kapalı alana sahip bir depo yapılacak. İnşaata 2025 yılında başlanacak. Arsanın %58’i Reysaş GYO ve %42’si Reysaş Lojistik’e ait bulunuyor. Öte yandan Sakarya Arifiye’de Sakarya 1. OSB’de bulunan, 23.381 m2 arsa üzerinde sanayi tesisi yapılmasına yönelik, yapı izni alındığı ve inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi. İnşaat 2025 yılı içerisinde tamamlanarak, kiraya verilecek. Söz konusu yapılar firmanın gelirlerine olumlu yönde katkıda bulunacak. Şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %138 oranında büyütürken dönem sonu net kârı %261 artarak 1,87 milyar TL’ye çıktı.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Kasım ayında üç iş bağlantısı gerçekleştirdi. Toplam tutar yıllık gelirin %3,6’sı oranında

Girişim Elektrik, Türkiye’de yerleşik bir firmayla “Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Enerji Nakil Hattı Yapımı” konusunda anlaşmaya vardı. Vergiler hariç toplam 3.750.000 dolar bedelli anlaşmanın, güncel kurdan hesaplanan değerinin yaklaşık 128.812.500 TL olduğu ifade edildi. Anlaşma, şirketin yenilenebilir enerji projelerine yönelik yatırımlarını ve altyapı geliştirme alanındaki konumunu güçlendirecek. Şirket, proje kapsamında santralin enerji nakil hattı yapım işlerini üstlenecek. Girişim Elektrik, kasım ayı içinde ayrıca gerçekleşen iki ihale sonucunu da paylaştı. İhalelerden Pazarcık TM Yapım işi ihalesinde 184.062.121 TL ile birinci oldu. Saray TM Yapım işini de 202.400.923 TL bedel ile kazandı. Her üç işin toplam tutarı yıllık gelirinin %3,64’üne denk geliyor.

ESCORT TEKNOLOJİ

Dolaylı iştiraki Artiox, kripto varlık hizmet sağlayıcısı unvanıyla sermaye artırımına gitti

Escort Teknoloji’nin dolaylı iştiraki Artiox Teknoloji, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri için yaptığı başvurunun ardından SPK’nın “Faaliyette Bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Listesi”ne dahil edildi. Bu süreçte, Artiox unvanını “Artıox Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” olarak değiştirdi. Sermayesini de 50.000.000 TL’ye çıkardı. Escort Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik, bu süreçte payını koruyarak sermaye artırımına katıldı. Escort Teknoloji, dolaylı iştiraki Artiox üzerinden kripto varlık pazarında etkili olmayı hedefliyor. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada ise farklı alanlarda gerçekleştirdiği fintek yatırımlarını, kurmuş olduğu Finesta Finansal firmasının çatısı altında toplayacağını belirtti.