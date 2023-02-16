Destici: Asla imar affı teklifi vermedik, teklifin af olarak dillendirilmesi cahilliktir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunduğu, yaşanan deprem felaketi sonrası tartışma konusu olan İmar Kanunu Değişiklik teklifine ilişkin olarak, “Biz asla imar affı teklifi vermedik. Daha önceki imar barışında mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin imar düzenlemesi istedik” dedi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında tüm imar afl arına karşı durduklarını söyleyen Destici, “Daha önceki imar barışında mağduriyetlerin giderilmesi, kamu zararı, iskan- imar yönünden incelenmek suretiyle kayıt altına alınmasıyla ilgili imar düzenlemesi talebimizin, af olarak dillendirilmesi cahillik. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Kimse istismar etmemelidir. Kendi verdikleriyle bizimkini karıştırmasınlar” diye konuştu. Destici, seçimlerin ertelenmesi konusunda yaşanan tartışmaları değerlendirirken Cumhuriyet döneminin en ağır felaketinin yaşandığını ve seçimin düşünülecek zaman olmadığını belirterek, “Şu anda kimsenin seçimle ilgili gündemi, endişesi olmaması gerekir, bütün gündemimizin enkazdakiler ve şehirleşme olmalıdır. Demokrasinin gereği neyse o yapılacaktır. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa, şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir” dedi.

“Seçimler mutlaka zamanında yapılmalı“

Seçimlerin zamanlaması konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin olarak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim tarihinin ertelenmesi konusunun gündeme getirerek buradan siyasi bir rant elde edilmeye çalışılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Zorlu, “ Biz İYİ Parti olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, anayasaya inanan bir siyasi partiyiz, seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızdaki kurallar bellidir, bu doğrultuda hareket edecek ve tavrımızı ortaya koyacağız” dedi. MHP’li Büyükataman: ‘Devlet yok’ algısı yaratılıyor MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘Türkiye tek vücut olmuş felaketin yaralarını sarmaya çalışırken’ Altılı Masa ortaklarının enkazların üzerinde siyaset yapmaktan ve toplumu kutuplaştırıcı açıklamalar yaparak “devlet yok” algısı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Ataman, ”Kılıçdaroğlu, ‘İktidarla hizaya gelmem’ diyerek şov yapmış ve çok geçmeden Diyarbakır’da Pervin Buldan ile beraber açıklama yaparak HDP ile aynı hizaya gelmiştir. İP Genel Başkanı Meral Akşener ise ‘Bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir’ sözleriyle bozguncu kervana dâhil olmuştur” dedi.