Ekonomide yumuşak iniş senaryosu ve piyasalar

Dünya hisse ve tahvil piyasalarında iyimser bir hava ile haftaya başlıyoruz. Altın yükselişini sürdürüyor. Dolar gerilemeye devam ediyor. İstihdamın beklenenden güçlü, ücret artışının ise yavaş olduğu ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki pozitif havanın arkasındaki temel gerekçe.

Fed’in ekonomiyi durgunluğa sokmadan, enflasyonu kontrol altına aldığı “yumuşak iniş” senaryosunu destekleyen tarım dışı istihdam verisi sonrası vadeli piyasalar daha az şahin bir Fed fiyatlıyor.

Veri sonrası ilk fiyatlamalar, Fed’in şubat ve mart toplantılarında 2 x 25 baz puan artışı ile politika faizini %4,75 - %5,00 bandına taşıyıp, duracağına işaret ediyor. İlk faiz indirimi aralık ayında 25 baz puan ile olacak.

Bir veriden çıkıp, ABD ekonomisinin durgunluğa girmeyeceğini iddia etmek doğru değil. Daralma bölgesine geçen ISM hizmet verisi önümüzdeki aylarda yeni istihdam yaratılmasının yavaşlayacağına işaret ediyor.

Hisse senedine göre daha iyi tahmin gücü olan 2 -10 yıl faiz farkı halen durgunluk sinyali üretiyor. Benzer şekilde, vadeli piyasaların Aralık 2023 faiz indirim beklentisi de durgunluk fiyatlaması olarak okunabilir.

Ancak durgunluk ihtimalinin eskisine göre azaldığını ve ABD hisse senedi piyasasının 2023 yılında makul getiri sağlayacağını söyleyebiliriz. Son 100 yılda, ABD hisselerinin arka arkaya iki yıl değer kaybettiği dört dönem var: 1929 krizi, ikinci dünya savaşı, 1973 petrol krizi, 2001 internet balonunun patlaması.

2023’ün ilk verileri böyle bir yıla işaret etmiyor. ABD’nin yılın ikinci yarısında yumuşak bir durgunluğa gireceği bir senaryoda hisse senedi piyasaları 2023 yılında yüksek tek haneli dolar bazlı getiri sağlar. Durgunluğa girmeden, enflasyonun kontrol altına alındığı bir senaryoda ise rahatlıkla düşük çift haneli getiriler sağlanabilir.