Enflasyonda düşüş sürüyor, borsa ise hızını yavaş buldu

Enflasyonun düşüş hızı borsada satışa yol açtı. Enflasyondaki yavaş düşüş faiz indirimi beklentilerini ötelerken TL varlıklara ilgi güçleniyor. Borsada yükseliş için 9.300’deki 200 günlük ortalamanın aşılması gözlenmeli.

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %48,58 ve aylık %2,88 oranında artış yaşadı. TÜFE bir önceki ay yıllıkta yüzde 49,38 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon geçen bir ayda sadece 0,80 puan gerileyebildi. Düşüş hızı borsa yatırımcısında hayal kırıklığına yol açarken faizde indirim beklentisi zayıfladı. Bu durum satışları beraberinde getirdi. Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası borsada sert düşüş gözlendi. BIST 100 Endeksi yüzde 2,31 gerileyerek 8.680’e kadar geriledi.

Faiz indirim beklentileri ötelendi

TÜFE’nin ekim ayında beklentilerin üzerinde kalması, TCMB’nin faiz indirimine başlama beklentilerini de öteledi. TL varlıklara ilginin devam edecek olması, mevduat ve para piyasası fonlarına yönelimi güçlendiriyor. Borsanın alternatiflerindeki güçlü seyir, endeksi baskılıyor.

BIST 30’da düşüş hızı

BIST 30 Endeksi’nde düşüş yüzde 0,47 ile yüzde 4,91 aralığında gerçekleşti. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan Akbank’ın yüzde 4,41 ve İş Bankası C’nin yüzde 3,60 gerilemesi endeksin düşüşünde etkili oldu.

Düşüş sürer mi?

Endekste 9.300’deki 200 günlük ortalama yukarı kırılmadıkça yükseliş yönünde bir hareketin başlaması zor görünüyor. Ancak endeksin aşağı doğru marjı da zayıf. Geri çekilmelerde şirketler kendi hisselerini toplaması beklenmeli.

ZEYNEP’E SOR

İÇSEL BÜYÜME Mİ, DIŞSAL BÜYÜME Mİ?

İçsel büyüme; düşük risk, sürdürülebilirlik, maliyet kontrolü. Yavaş büyüme, sınırlı kaynak, rekabet dezavantajı, gelişme zorlukları.

Dışsal büyüme; Hızlı büyüme, yeni kaynak, rekabet avantajı, gelir ve kâr artışı. Maliyet, entegrasyon zorlukları, uyum sorunu, yüksek risk.

Teknoloji firmasını bünyesine katacak. SPK’dan onay bekliyor. Sanal ticaretini güçlendirecek

Şok Market’in ticaret şirketi olmadığı halde Future Teknoloji firması ile birleşmesinin mantığı nedir?/Yurdaer Genç

Yurdaer, ticari hayatta dinamikler hızla değişiyor. Klasik ticaret anlayışı yerini hızla dijitale bırakıyor. Yıllar öncesinde küçük boyutlarda başlayan internetten alış veriş, gelinen aşamada devasa boyutlara ulaştı. Artık bu ağırlığın daha da büyüyeceğinden kimse tereddüt etmiyor. Bu da her şirketin aynı zamanda teknoloji vasfını bünyesinde barındırmasını gerektiriyor. Firmalar her geçen gün bu yöndeki eksikliklerini tamamlama eğiliminde. Şok Marketler’in yaptığı da farklı değil. Şirket, %100 sahibi olduğu bağlı ortaklığı Future Teknoloji’yi bünyesine katmak için SPK’ya başvurdu. Onayın ardından birleşme gerçekleşecek.

Uzun vadede yükselen eğilim korunuyor. İvmenin desteklenmesi için kârda büyüme önemli

İş Yatırım’ın düşüşünün durduğunu söyleyebilir miyiz? Son hareketini nasıl görüyorsunuz?/Eren Yılmaz

Eren, İş Yatırım Menkul Değerler’in geçmiş fiyatı takip edildiğinde arada geniş yatay süreler olsa da uzun vadede yükselişini koruyan bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Son olarak Ağustos 2023’te en yüksek 42,52 TL’ye kadar çıktıktan sonra yatay seyre döndü. Geride kalan bir yılı aşkın sürede arada bu seviyeyi aşmış olsa da devamı gelmedi ve satıcılar daha kararlı durdu. Geçtiğimiz yıl kârını artıran şirket, bu yılın ilk yarısında ise dönem sonu kârını %60 düşürdü. Bununla birlikte ikinci çeyrek dönemde FAVÖK ve dönem sonu kârını artırması ileriye dönük beklentileri artıran bir durum. Kârını büyütebilmesi hisseye olan ilgiyi güçlendirecektir.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu YHS Fonu 1 yılda %36,28 değer kazandı

YHS Birinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %36,28 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %7,00 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, Türk Hava Yolları, Bim, İş C ve Akbank hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Vakıflar Bankası, İş C, Gelecek Varlık, Emlak Konut GYO ve Özak GYO hisselerinden alım yaptı. Bim, Şok Marketler, Garanti Bankası, Migros ve Mavi Giyim hisselerinden ise satışta bulundu. Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,45 olurken 15.878 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.506.507.318 TL. Dolaşımdaki pay adedi 159.187.399 olurken yüzde 0,32 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,58 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Volkswagen Doğuş Finansman, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Volkswagen Doğuş Finansman, nitelikli yatırımcılara 01.11.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 860.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 725 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 27.10.2026 olacak.

TL REF%1 YILLIK FAİZ

1 Kasım tarihli TLREF %49,38 seviyesinde bulunuyor. Volkswagen Doğuş Finansman’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSVDTFE2630 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YAYLA ENERJİ

Ek gelir arayışında olduğu anlaşılıyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde reklam işletmeciliği yapacak

Yayla Enerji, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Erciyes Kayak Merkezi’nde Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar’daki 755 adet reklam alanının işletmecilik hakkını 2,5 yıllığına kiraya verme ihalesini kazandı. Açıklamada ihale bedelinin 7.010.000 TL olduğu belirtildi. Söz konusu tutar, şirketin kamuya açıkladığı son brüt satış hasılatının %18,79’una denk geliyor. Yayla Enerji, söz konusu ihaleyle birlikte Erciyes Kayak Merkezi gibi turistik ve yüksek ziyaretçi çeken bir lokasyonda reklam işletmeciliği faaliyeti ile gelirlerini artırmayı hedefliyor. Şirket geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürmüştü. Son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında ise gelirde %54 artış gerçekleştirmesine rağmen dönem sonunda 4,2 milyon TL zarar açıkladı.

DCT TRADİNG

Yapay zeka destekli tahmin platformundan %5 pay alacak. Platformun büyümesini bekliyor

DCT Trading, TÜBİTAK desteği ile yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda geliştirilen Cotcast Yapay Zeka Teknoloji firmasının yapay zeka tabanlı tahmin platformuna tohum yatırımı yapacağını duyurdu. Platform, New York borsasında işlem gören pamuk vadeli işlem sözleşmelerinin beş günlük kapanış fiyatlarını tahmin edebilen bir yapay zeka uygulaması olarak geliştirildi. Platform, özel ajanda, hava tahmini, üretim, stok, ihracat ithalat verileri gibi sektörle ilgili önemli raporları kullanıcılara sunarken, pamuk vadeli işlem kontratlarının beş günlük tahminini sunduğu belirtildi. Platform gelecekte diğer tarımsal emtialara da uyarlanacak. DCT Trading, 8 milyon dolar değerleme üzerinden Cotcast’ın %5 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Hisse devri kasımda olacak.

EUROPOWER

Yüksek gerilim transformatör üretimi için yatırım teşviği aldı. Ek başvuru ile tutarı artıracak

Europower Enerji, %100 bağlı ortaklığı Europower World Enerji adına Yüksek Gerilim/Çok Yüksek Gerilim Güç Transformatörü üretim yatırımı için yaptığı yatırım teşvik başvurusunun onaylandığını duyurdu. Bağlı ortaklığın yatırım teşvik tutarı başlangıçta 1.662.595.913 TL olarak belirlenmişti. Şirket yeni açıklama ile söz konusu teşvik tutarının 2 milyar TL’nin üzerine çıkarılması için ek başvuruda bulunulduğunu duyurdu. Teşvik kapsamında şirketin bağlı iştiraki Europower World Enerji, çeşitli destek unsurlarından faydalanacak. Bu kapsamda 6 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, %70 oranında vergi indirimi ve %30 yatırım katkı oranı (YKO) elde edecek. Ayrıca, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Faiz Desteği gibi avantajlardan da yararlanılacak.