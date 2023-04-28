“Gerçek Yolcusu” Nail Güreli…

Nail Güreli, 1932 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesinde okurken bu okuldan ayrılıp teknik adam olmak adına ‘’ünlü’’ Sultanahmet Erkek Sanat Okulu’nu bitirdi.

1950’de, Kahkaha dergisine mizah yazıları yazmaya başladı. Çok geçmeden 1952 yılında Hizmet gazetesine muhabir oldu. Sırasıyla Son Saat, Son Telgraf, Tan, Akşam, Vatan, İkdam, Hürriyet, Milliyet gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi, haber müdürü, yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü olarak görev yaptı.

Güreli’nin, basın emektarlığı kadar önemli yanı sendikacılığıdır. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda görev yaptı. 1984’te bu kez gazetecilerin en üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçildi. Bu görevi 17 yıl sürdürdü. Başkanlığı döneminde Cemiyet ‘’Bizim Gazete‘’sini yayınlamaya başladı. Bu gazete kapandığı 2018 yılına dek 7538 sayı yayınladı, basın sektörünün etkili bir sesi oldu. Önemli bir eylemi de, yönetim sarsıntısı geçiren Sedat Simavi Ödülünü Hürriyet gazetesinden TGC bünyesine almak oldu.

Kazandığı 12 ödül arasında TDK Röportaj Ödülü, Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Ödülü var. Öykü, şiir, araştırma, deneme dallarında yazdığı 17 kitabı bulunuyor. Deneme türünde yazdığı 1 Mayıs 1979, Atatürk Atatürk’ü Anlatıyor, Astsubaylar anlamlı eserlerdir.

Seçime 18 gün kala, 6 Şubat Depremi’nin mağdurları çadırlarda susuz ve elektriksiz yaşam savaşındayken, bunları bize TV’de anlatan Gökhan Zan herkesi ağlattı. Nail Güreli ağabey bunu görmüş ve yaşamış olsa, sessiz kalamaz, oturur, bunu yazar, bıkmadan tekrarlardı. “Gerçek Yolcusu” dediğim bu güzel insanı, Nail ağabeyi anıyor, onun dostu olmaktan gurur duyuyorum. Nail Güreli ağabey ile Milliyet gazetesinde 1980’lerde birlikte çalışırken dostluğumuz hep yaşamın iyileştirilmesine katkı koymanın tartışması içinde geçerdi, ne mutlu bana… Nail ağabey 2016’da 84 yaşında vefat etti. Ona özlem duyuyor, saygıyla anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Hatay‘da 500 bin seçmen oy kullanamayacak, 25 bin kimlik verilen Suriyeli sığınmacı sandığa gidebilecek. Nüfus ikamesi mi deneniyor dersiniz?