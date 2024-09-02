Güçlü şirketler düşüşlerde yatırımcıya fırsat sağlıyor

Yılın ilk yarısında açıklanan bilançolarda öne çıkan özvarlık kârlılığı, piyasa değeri ve nakit değeri güçlü şirketler, ağustos ayında ortalama yüzde 15 geriledi. Bu durum yatırımcılar için yeni fırsatlar sağlıyor.

Özvarlık kârlılığı, piyasa değeri ve güçlü nakit pozisyonu olan şirketler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Üç kriterlere sahip şirketler, uzun vadeli getiri potansiyeli ile öne çıkıyor. Ayrıca, bu firmaların daha istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme sergiledikleri gözleniyor. Yatırımcılar, bu tür şirketlerdi takip ederek piyasa dalgalanmalarını fırsata dönüştürebilir.

Söz konusu kriterleri bir arada sağlayan Ülker Bisküvi, Brisa, Astor Enerji gibi şirketler dikkat çekiyor. Ayrıca MLP Sağlık ve Anadolu Sigorta, hem yüksek özvarlık kârlılığı hem de güçlü nakit değerleri ile öne çıkıyor.

Son performanslar

Söz konusu hisseler, son bir ayda ciddi kayıplar yaşadı. Ülker Bisküvi geride kalan bir ayda %10,90, Brisa ise %18,21 değer kaybetti. Bu durum, yılbaşından bu yana elde ettikleri güçlü getirilerle tezat oluşturuyor. Bununla birlikte, MLP Sağlık gibi bazı şirketler son üç yılda dolar bazında %222’ye varan yüksek getiriler sağlarken, Petkim gibi bazı şirketler ise dolar bazında negatif getirilerle karşılaştı.

Uzun vadeli kazanç ve getiri farklılıkları

Piyasa dalgalanmaları, güçlü finansal yapıya sahip şirketlerin üzerinde de ciddi etkilere yol açabiliyor. Uzun vadede enflasyonun üzerinde kazandıran bu hisseler kısa vadede kurumsal yatırımcıların satışlarından olumsuz etkilenebiliyor. Uzun vadeli yatırımcılar için güçlü hisselerdeki bu düşüşler fırsat oluşturabilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ RTA Laboratuvarları (#RTALB): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %127,17 yükseldi.

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,81 ve Bir yılda yüzde 597 yükseldi.

■ Verusa Holding (#VERUS): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %14,29 ve Bir yılda yüzde 115 yükseldi.

■ Global Yat. Holding (#GLYHO): 4 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 29 yükseldi.

■ Investco Holding (#INVES): 4 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 24 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,42 geriledi.

■ Papilon Savunma (#PAPIL): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %40,49 geriledi.

■ Söke Değirmencilik (#SOKE ): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,07 geriledi.

■ Şeker Fin. Kir. (#SEKFK): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,27 geriledi.

■ Teknosa İç ve Dış Ticaret (#TKNSA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,23 geriledi.

NE OLDU?

■ Dolar kuru 34,07 ve euro kuru 37,64’ten işlem görüyor. Dolar ve euro 8 ayda %15 yükseldi.

■ Altının Onsu ilk sekiz ayı 2.503 dolardan tamamladı. Cumhuriyet altını %38 yükseldi

■ Pay senetlerinin piyasa değeri 13,34 Trilyon TL’ye yükseldi.

■ Borsa ilk sekiz ayda %31,63 yükseldi. BIST 100 Ağustos’u 9.833 kapattı.

■ Sekiz ayın en fazla kazandıran hissesi %132,47 ile Tav Havalimanları oldu.

NE OLACAK?

■ ABD Piyasaları tatil.

■ İkinci çeyrek GSYH verileri açıklanacak.

■ Ağustos ayı imalat PMI verileri açıklanacak.

■ Japonya Sanayi üretim verisi takip edilecek.

■ 3 Eylül Salı günü enflasyon verileri açıklanacak

ZEYNEP’E SOR

GERİ ALIM MI, HİSSE İHRACI MI?

Geri alım; hisse başına kazancın artması, destekleme, fazla nakit kullanımı, güven, esneklik. Yanlış zamanlama riski, sınırlı büyüme, borçlanma riski.

Hisse ihracı; sermaye artışı, borçsuz finansman, gelişme ve büyüme, kredibilite artışı. Hissedar seyrelmesi, fiyat ve getiri üzerinde baskı, piyasa algısı.

Gelir ve kârı büyüyor. Bağlı iştiraki öncelikli yatırımcı ünvanıyla Bulgaristan’da bulunuyor

Smart Güneş Enerjisi geldiği seviye itibariyle oldukça uygun görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? / Zafer Kıraç

Zafer, hisse senetleri ilginin yoğunlaştığı dönemlerde hızlı yükselirler. Talebin zayıfladığı noktada da aynı hızla geriye düşerler. Bu çerçevede dalgalanmalar olağandır. Diğer taraftan hissenin hareketinden ayrı olarak bir de şirketin mali performansı vardır. Değerlendirmede bulunurken finansal yapıda nasıl bir değişim olduğunu da gözlemelisin. Smart Güneş Enerjisi son dört yılda gelirlerini artırmada sorun yaşamadı. Geçtiğimiz yıl ciddi kâr artışı gerçekleştirdi. 2024’ün ilk yarısında mali tablolarındaki büyüme sürdü. Satışları %29 artarken dönem sonu kârı %76 büyüyerek 11 milyar TL’ye çıktı.

Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme ise Bulgaristan’daki iştirakiyle alakalı bulunuyor. Firmanın %100 iştiraki Smart Solar Technologies, Bulgaristan’da güneş paneli ve güneş hücresi tesisi kuracak. İştirak, hem Bulgaristan hem de Avrupa Birliği nezdinde öncelikli yatırımcı statüsünü kazanırken yaklaşık 122 milyon euroluk yatırım yapacak. Bulgaristan otoriteleri, bu yatırım için arazi tahsisinde bulunacak. Altyapı ve üstyapı desteği sağlayacak. Ayrıca, 2026- 2029 yılları arasında 34 milyon euro tutarında hibe desteğinde bulunacak. Veriler şirketin kârlı yapısının süreceğine işaret ediyor.

Son bir yıldır yatayda dalgalı hareket ediyor. Profesyonellere çok defa al sat imkanı tanıdı

Hisseler içinde en dirençli sanki Şok Market. Sizin hisse hakkındaki düşünceniz nedir? / Cemal Akbaba

Cemal, firmaların fiyat hareketi dönemsel ve konjonktürel olarak farklı davranışlar sergileyebilir. Yatırımcılar da mevcut fiyat seyrine göre işlemlerde bulunarak kârlılıklarını artırma yoluna gitmeye çalışırlar. Hisselerin özellikle yatay hareket ettiği dönemlerde kısa sürelerde al sat yaparak söz konusu dalgalanmalardan yararlanmak daha fazla mümkün olabilmekte. Özellikle profesyoneller yatay piyasalarda daha fazla al sat yapmaları nedeniyle bu tür dalgalı seyri severler. Şok Marketler, Ağustos 2023’te en yüksek 63,75 TL’ye kadar çıkarken şimdilerde 52 TL’nin üzerinde işlem görüyor.

Geride kalan bir yıllık sürede gözlenen dalgalı seyir uzun vadeli yatırımcı için sıkıcı olsa da profesyoneller açısından oldukça fazla al sat işlem yapma olanağı tanıdı. Öte yandan şirket, geçtiğimiz faaliyet döneminde kârında ciddi bir düşüş yaşadı. Son paylaştığı 2024 ilk çeyrek mali dönemde de düşen kârlılık devam etti. Yılın ilk çeyreğinde satışlarındaki %4 gibi sınırlı artış dönem sonunda kârı büyütmeye yetmedi. Dahası şirketin esas faaliyetlerinden zarar yazması giderlerinde yüksek bir artışa işaret ediyor. Kârda gözlenen aşağı eğilim hisseye yönelik alıcı talebini sınırlıyor.

YATIRIM FONLARI

Yabancı fonlar yılbaşından bu yana ortalama yüzde 24 yükseldi. Bu artışları ile dolar kurunun üzerinde ancak enflasyon ve BIST 100 Endeksi’nin altında kazandırdılar. İki fon diğerlerine göre daha yüksek performans gösterdi. TMG ve AFA Fonu. Ancak bu iki fon da altının yükselişinin altında bir getiri sağladı.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

2024 yılının ilk sekiz ayında katılım emeklilik fonlarının performansı dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Altın ve kıymetli madenler, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ederken, bazı fonlar net büyümede öne çıktı. Özellikle Katılım Emeklilik ve Hayat Kıymetli Madenler Katılım EYF ve Metlife Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF, sırasıyla %39,53 ve %42,44 oranındaki getiriyle dikkat çekiyor. Bu fonlar, yatırımcılarına önemli kazançlar sağlarken, aynı zamanda toplam yatırımcı sayısında da 70 binin üzerine ulaştılar.

Öte yandan Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım EYF, yılbaşından bu yana %41,72 getiri sağlamasına rağmen, net büyümede 2 milyar 288 milyon TL’lik bir düşüş yaşadı. Bu durum, fon yatırımcılarının alternatif olarak para piyasası fonlarını değerlendirmiş olabileceğine işaret ediyor. Yine de, bu fonun 622.445 yatırımcıya sahip olması, yatırımcı tabanının genişliğine işaret ediyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Petrolün Seyri

Dolar kuru 34,07 ve Brent Petrol 76,93 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL’de hafif yukarı eğilim sürüyor. Temmuz ayında yüzde 4 gerileyen Brent Petrol, ağustos ayında yüzde 3 oranında düştü. OPEC’in bu yılın dördüncü çeyreğinde petrol üretimini artırmasının beklenmesi volatiliteyi düşürdü. Morgan Stanley petrole ilişkin tahminini düşürdü. Vadeli işlemlerin 75 ila 78 dolar arasında olacağını öngörüyor.

TAHVİL

İş Bankası, %49,10 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

İş Bankası, nitelikli yatırımcılara 29 Ağustos 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 1.526.683.402 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %42, bileşik faizi ise %49,10’a denk geliyor. 368 gün vadeli tahvil, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin ilk üç kupona isabet eden dönemsel faiz oranı ise %10,47’ye denk geliyor. Tahvilin vadesi ise 01.09.2025.

42 YILLIK FAİZ

29 Ağustos tarihli TLREF %52,53 seviyesinde bulunuyor. İş Bankası’nın çıkardığı tahvilin %42 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 10,53 puan altında bulunuyor. Bankanın önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSTISB92512 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EUROPOWER ENERJİ

Aynı gün TEİAŞ’ın üç ihalesine girdi. Hepsinde en avantajlı teklifleri vererek birinci sırada yer aldı

Europower Enerji, aynı gün kazandığı üç ihaleyi yatırımcısıyla paylaştı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen her üç ihalede en iyi teklifi verdi. 27 Ağustos 2024 günü yapılan “Yaylaköy TM Yapım İşi” ihalesinde, en düşük teklif olan 200.455.676 TL’yi vererek birinci oldu. Diğer ihale “Boğazlıyan Fuat Oktay OSB TM Yapım İşi” olarak açıklandı. Bu ihalede de 179.337.430 TL teklif verdi. Şirketin verdiği üçüncü teklif “Kırklareli OSB TM yapım işi›› ihalesiyle ilgili. Söz konusu ihalede de 182.474.578 TL ile en avantajlı fiyatı vererek yine birinci oldu. Söz konusu başarı, Europower Enerji’nin altyapı projelerindeki uzmanlığını ve kamu ihalelerinde rekabet gücünü gösteriyor.

YEO TEKNOLOJİ

Yurt dışı geliri düşmüştü. Azerbaycan’da önemli bir proje için anlaştı. Gelirini büyütecek

Yeo Teknoloji, Azerbaycan’da yer alan müşterisiyle önemli bir projeye imza attı. Projede, 500/330 kV kapasiteli bir trafo merkezinin mühendislik ekipmanları dahil olmak üzere kurulum işlemleri gerçekleştirilecek. Toplam bedeli 11.826.175 dolar olan anlaşma, şirketin yurt dışında sağlamış olduğu uçtan uca hizmetlerin ve katma değerli çözümlerin yansıması olarak değerlendiriliyor. Proje, şirketin teknik uzmanlığını ve global pazarda yer edinme stratejisini pekiştiriyor. Yeo Teknoloji, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artırdı. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında da gelir ve kârdaki büyüme devam etti. Ancak yurt dışı gelirleri azaldı. Bu proje açığı kapatacak.

ŞEKER GYO

Dört yıldır tuttuğu imara uygun olmayan arsasını sattı. Bedelin mali tablolara etkisi minimal

Şeker GYO, Ankara›nın Gölbaşı’nda bulunan 18.481 m2 büyüklüğündeki arsasının satışını tamamladı. Arsanın imarlı bir proje için uygun olmaması ve dört yıldan fazla süredir elde bulundurulması göz önünde bulundurularak 30.500.000 TL + KDV’ye satıldığı belirtildi. Açıklamada satışın firmanın finansal tablolarına etkisinin minimal düzeyde olduğu belirtilirken satıştan elde edilen kâr tutarının 1.638.911 TL olduğu ifade edildi. Şeker GYO, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürdü. Firma, son açıkladığı 2024 altı aylık faaliyet döneminde ise gelirini %194 oranına büyütürken, dönem sonu net kârını %90 azaltarak 78,4 milyon TL’ye düşürdü.

RUBENİS TEKSTİL

Fabrika çatısına kurduğu GES sayesinde elektrik gideri %67 azaldı. Maliyetini düşürecek

Rubenis Tekstil, yatırımları kapsamında fabrika çatısına kurmuş olduğu 10 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali sayesinde temmuz ayında önemli bir tasarruf sağladığını bildirdi. Açıklamada beklenen 10.764.258 TL tutarındaki elektrik maliyeti, GES santrali sayesinde %66,6 azalarak 3.588.086 TL’ye düştüğü ifade edildi. Şirket temmuz ayında 7.176.258 TL tasarruf elde etti. Şirket, Harran’da 500.000 metrekarelik tarım arazisini, satın alma opsiyonu ile birlikte 10 yıl süreyle üzerindeki pamuklarla kiraladı. Şirket bu girişimle hammaddesini doğrudan tedarik ederek üretim sürecini kendi kontrolünde yürütecek. Dışa bağımlılığı azaltarak tüm sürece hakim olacak.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi İçin üç sözleşmeye imza attı. Anlaşmalar gelirini büyütecek

Girişim Elektrik, yurtiçinde yerleşik bir firma ile devam eden Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi kapsamında üç sözleşme imzaladı. Sözleşmeler RES Parkı, Transformatör Merkezi İnşaatı ve Elektrik İşleri ile Enerji İletim Hattı Yapım İşlerini kapsıyor. Anlaşmanın toplam bedeli, vergiler hariç 7.375.000 dolar olduğu belirtildi. Tutar güncel kur ile yaklaşık 250.012.500 TL’ye denk geliyor. Anlaşma, Girişim Elektrik’in yenilenebilir enerji sektöründeki faaliyetlerini genişletmesine katkı verecek. Aynı zamanda enerji projelerindeki uzmanlığını pekiştirecek. Firma, son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirini artırırken dönem sonunda kârını %59 düşürdü