Hisselerdeki düşüş cazip değerlemelere yol açıyor

Borsada aşağı yönlü dalgalı seyir hisse senetlerinde cazip değerleme oranlarını da beraberinde getiriyor. Farklı kriterlere göre değerleme oranlarında öne çıkanları listeledik.

Borsada tansiyon düşmüyor. Endeks 10.000’in altında ve güç kaybı devam ediyor. 9,500 sınırına gelinmesi satıcıların gücünü koruduğunu gösteriyor. Böylesi bir durumda şirketlerin değerleme oranlarını gözden geçirmede fayda var. Yılbaşından bu yana yüzde 70 üzeri getiri sağlayan hisseler içerisinde Enerya Enerji, Göltaş Çimento, TAV Havalimanları, Ülker Bisküvi 10’un altındaki F/K oranı ile işlem görüyor.

F/K oranı düşük sanayi şirketleri

Fiyat/Kazanç oranı düşük olan sanayi şirketleri içerisinde Tüpraş, Türk Hava Yolları, Doğuş Otomotiv dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor. Enerji şirketleri içerisinde Zorlu Enerji, Odaş Elektrik, Akfen Yenilenebilir Enerji düşük değerleme oranları ile öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ PC İletişim Medya (#PCILT): 4 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

■ Diriteks Diriliş Tekstil (#DIRIT): 4 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 786 yükseldi.

■ DO-CO (#DOCO ): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 82 yükseldi.

■ Oncosem Onkolojik Sistemler (#ONCSM): 3 gündür yükseliyor. Son bir ayda %33.53 yükseldi.

■ Doğan Burda (#DOBUR): 3 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 443 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Pardus Girişim (#PRDGS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,97 geriledi.

■ Aksa (#AKSA ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,29 geriledi.

■ Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,46 geriledi.

■ Oba Makarnacılık (#OBAMS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,85 geriledi.

■ Kerevitaş Gıda (#KERVT): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,31 geriledi.

NE OLDU?

■ Altının gramı 2 bin 762 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

■ Ağustos’ta TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, 100,3’ten 98,5’e geriledi.

■ Ağustos’ta kapasite kullanım oranını %75,4 olarak açıkladı; önceki oran %75,9’du.

■ Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borç verme oranını %2,30›da sabit bıraktı.

NE OLACAK?

■ Almanya ikinci çeyrek GSYH verileri açıklanacak.

■ TCMB, 20 Ağustos tarihli PPK toplantı özetini yayınlayacak.

■ Altın fiyatlarındaki hareketlilik izlenecek.

■ Borsada 10.000 psikolojik seviyesi takip ediliyor.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE ARTIRIMI MI, SERMAYE AZALTIMI MI?

Sermaye artırımı; kaynakların artması, büyüme fırsatı, yatırımcı güveni, fi nansal esneklik. Hisse başına kazanç azalması, hissedar seyrelmesi, verimlilik baskısı.

Sermaye azaltımı; verimlilik, zararların silinmesi, hisse başına kazancın artması. Güven kaybı, olumsuz algısı, sermaye zayıfl aması, sınırlı büyüme.

Geçen yıl gelir ve kârı azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde daralma sürdü. Düşüş beklentisi sürüyor

Çocuğumun geleceği için hisse biriktirmek istiyorum. Aksa Enerji sizce nasıl bir hisse? /Sinem Erol

Sinem, farklı gerekçelerle borsaya yatırım yapılabilir. İleride emeklilik döneminde rahat edebilmek ya da çocuklara birikim sağlayabilmek gayesi ile yatırım yapılması mümkün. Böylesi uzun vadeli yatırımlarda büyüyen sektörler uzun vadede güçlü getiriler sağlayacaktır. Ancak sektörün büyümesi yetmez aynı zamanda şirketin de büyüyen bir yapıya sahip olduğunu gözlemek önemlidir. Aksa Enerji, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürdü. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali dönemde de daralma devam etti. Geliri %59 azalırken dönem sonu kârı %55 düşerek 726,2 milyon TL’ye indi. Sıkı para politikası genel ekonomi üzerindeki ağırlığını daha belirgin kendisini gösterirken Aksa Enerji de bundan olumsuz etkileniyor. Önemli olan ise bu sürecin geçici olup olmadığı. Şirketin santrallerinde yılın ikinci çeyreğinde üretim %23 azaldı. Öte yandan yıl sonu ciro beklentisi 27,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Tutar geçen yılın gerisinde kalıyor. Gerek veriler gerekse beklenti, yılı küçülerek geçirme olasılığının yüksek olduğu yönünde. Hissenin fiyatı ise Kasım 2022’de test ettiği 52,89 TL’nin gerisinde. Çıkış için gelir ve kârda büyümenin gözlenmesi gerektiriyor.

Son bir aydır yabancı yatırımcı satıyor. Fonlar zayıf da olsa alıyor. Hissede fonların ağırlığı var

Albaraka yıllar sonra talihini yakalamış gibi. Ne düşünüyorsunuz daha da çıkacak mı?/Mustafa Akcan

Mustafa, bankalar uzunca bir süre zayıf bir seyir izledi. Yabancıların satış baskısı sektör üzerinde ciddi bir ağırlığa yol açarken fiyatların da yükselmesi mümkün olamadı. Son üç yılda ise değişim öne çıkıyor. Albaraka Türk’ün de bundan etkilendiğini gözlüyorum. Banka, geçtiğimiz yıl iyi bir kâr açıkladı. Olumlu seyir 2024 yılında da devam ediyor. Açıkladığı altı aylık mali tablolarında hem gelir hem de kâr büyümesi sürüyor. Temmuzun ikinci yarısından itibaren gelen satış baskısı ise ağustosun ikinci yarısında etkisini yitirdi. Şimdilerde tekrar alıcıların etkinliği öne çıkıyor. Bankayla ilgili yakın tarihli önemi gelişme 1 milyar dolar karşılığı tutarında Medium Term Note programı kurulmasına ilişkin bulunuyor. İmzaların atıldığı ve program kurulumu gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu program, bankanın yurt dışında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Tüm bunlardan ayrı olarak takas verileri incelendiğinde ise son bir ayda yabancıların ağırlıklı olarak satış yaptığı gözleniyor. Citibank Yabancı, Deutsche Bank ve Tacirler Yatırım satış tarafında yer alırken, daha zayıf da olsa alıcı tarafta fonlar ve Yapı Kredi Yatırım yer aldı.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilirlik fonları uzun vadede kazandırıyor. ICBC

Turkey Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi Fonu (IFN),

HSBC Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi Fonu (HMS) ve Yapı

Kredi Portföy BİST Sürdürülebilir Endeks Hisse Senedi Fonu

(YLE), son iki yılda %300’ün üzerinde getiri sağlayarak güçlü bir

performans sergiledi. Sürdürülebilirlik fonları, çevresel, sosyal

ve yönetişim (ESG) kriterlerine odaklanarak hem etik yatırımlar

yapma hem de finansal olarak başarılı olma imkânı sunuyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Dış borçlanma araçları fonları, son iki yılda enfl asyonun üzerinde getiriler sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu fonlar, portföylerini çeşitlendirmek ve döviz bazlı yatırım yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sundu. Son iki yılda en yüksek kazandıran fonlar arasında AgeSA Hayat ve Emeklilik K Dış Borçlanma Araçları EYF (AVB), %172,14 getiri ile başı çekmektedir. Bunu %156,13 getiri ile Axa Hayat ve Emeklilik K Dış Borçlanma Araçları EYF (HED) ve %155,62 getiri ile Allianz Yaşam ve Emeklilik Birikim Dış Borçlanma Araçları EYF (AMG) takip ediyor. Yatırımcı sayısında öne çıkan fonlar arasında ise, 379.199 yatırımcıya sahip AgeSA Hayat ve Emeklilik K Dış Borçlanma Araçları EYF (AVB) dikkat çekmektedir. Ayrıca, 326.902 yatırımcıya sahip Anadolu Hayat Emeklilik Birikim Dış Borçlanma Araçları EYF (AH3) ve 306.406 yatırımcıya sahip Allianz Yaşam ve Emeklilik K Dış Borçlanma Araçları EYF (AMG) de yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu fonlar, geniş yatırımcı tabanlarıyla da öne çıkmaktadır.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Altının seyri

Dolar kuru 34,02 ve Altının onsu 2.524 seviyesinde. Dolar ve altındaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da olumlu yansıyor. Merkez Bankalarının altın alması FED Faiz indirim beklentileri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altında yükseliş trendi devam ediyor.

TAHVİL

Deniz Yatırım, %58,12 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Yatırım, 23 Ağustos 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 220.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,25 olurken, bileşik faizi de %58,12’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 145 gün vadeli olup ödeme tarihi 15 Ocak 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %19,96 olacak.

54 yıllık faiz

Diğer taraftan 23 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,61 seviyesinde bulunuyor. Deniz Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %50,25 basit faiz oranı, TLREF’in 0,36 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDNZY12526 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HAREKET PROJE

Mayısta borsaya geldi. Dört ayda açıkladığı yeni iş tutarı 3,3 milyar TL. Gelirini hızlı büyüttü

Hareket Proje Taşımacılığı, Socar Turkey, Star Rafineri ve Petkim ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında, Star Rafineri ve Petkim’in tesislerinin 5 yıllık bakım işlerinde kullanılmak üzere operatörlü ekipman tedariki sağlayacak. Anlaşma bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL + KDV olacak. Geçtiğimiz mayıs ayında borsada işlem görmeye bağlayan Hareket Proje Taşımacılığı, mayıs ayından bu yana açıkladığı yeni iş tutarı toplamı 3,3 milyar TL seviyesinde. Şirket, geçtiğimiz yıl 1,6 milyar TL satış geliri elde etmişti. Aldığı yeni iş tutarı geçen yılın gelirinin %205 üzerinde bulunuyor. Borsaya geldikten sonra 102,40 TL’ye kadar çıkan hisse, şimdilerde zirvesinin altında işlem görüyor.

ONCOSEM

Özbekistan'da iki onkoloji merkezi kuracak. 20 yıl işletecek. 30 milyon dolara mal olacak

Oncosem Onkolojik Sistemler, geçen yıl Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile kamu ve özel sektör ortaklığı ile Buhara ve Semerkand bölgelerinde iki Onkoloji İleri Tanı ve Tedavi Merkezi kurmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu. Anlaşma gereği merkezler 20 yıl süreyle şirket tarafından işletilecek. Gerçekleştirilecek yatırım tutarı ise yaklaşık 30 milyon dolar olacak. Mutabakat kapsamında Buhara ve Semerkand bölgelerinde kurulacak Onkoloji İleri Tanı ve Tedavi Merkezi projeleri için yatırımcı firma ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile sözleşme müzakerelerine ise 26 Ağustos günü başlanacağı ifade edildi.

KOLEKSİYON

İlk çeyrekte kârı düştü. Açılan ihaleyi kazandı. Gelirine olumlu yönde katkı sağlayacak

Koleksiyon Mobilya, yurtiçi yerleşik bir müşterinin yurtdışında yürüttüğü “Tefrişat Malzemeleri Alımı İşi” konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci sırada yer aldığını duyurdu. Açıklamada ihalenin baz bedelinin 280.000.000 TL olduğu belirtildi. Şirket, ihaleyi düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanması için davet mektubu bekliyor. Geçtiğimiz yıl gelirini artıran firma, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını %38 düşürürken dönem sonu kârındaki gerileme %56 oldu. Koleksiyon Mobilya’nın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise geçen yılın gelirinin %42’si seviyesinde bulunuyor. Satışlarını artırabilmeli.

ALFA SOLAR

Afyon Sandıklı’daki GES projesi devreye girdi. Yıllık yaklaşık 100 milyon TL tasarruf edecek

Alfa Solar Enerji, 2022 yılında kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla planladığı Güneş Enerjisi Santrali projesini tamamladığını duyurdu. Afyon Sandıklı’da yer alan ve kurulumu tamamlanan 17.000 kWp güce sahip santral, 20 Ağustos günü geçici kabulü yapılarak elektrik üretmeye başladı. Santralin devreye girmesiyle birlikte, firmanın yıllık yaklaşık 26 milyon kWh elektrik üretmesi ve güncel elektrik fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 100 milyon TL tasarruf sağlaması hedefl eniyor. Söz konusu gelişme şirketin enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak. Alfa Solar Enerji, 2024 ilk çeyrekte gelirini %32 düşürürken dönem sonunda 397 milyon TL zarar açıkladı.

PENGUEN GIDA

GES Projesi İçin Yatırım Teşvik Belgesi Onaylandı. Şirket altı yıl boyunca desteklenecek

Penguen Gıda, Güneş Enerjisi Santrali projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı teşvik başvurusunun onaylandığını duyurdu. Şirket adına düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, %70 vergi indirimi, %30 yatırım katkı oranı ve KDV istisnası gibi önemli teşvikleri içeriyor. Projenin toplam yatırım tutarı 113.456.023 TL olarak belirlendi. Söz konusu teşvikler, Penguen Gıda’nın yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek, şirketin enerji maliyetlerini azaltmasına ve sürdürülebilirlik hedefl erine ulaşmasına katkı sağlayacak. Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını %70 artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.