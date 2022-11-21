Hüzün ve Coşku…

Gazetemizin ismi değişip yenilenirken, hüzün ve coşkuyu birlikte yaşıyorum. Bundan gurur duyarak görüşlerimi paylaşmak istedim.

Hüzün bitişi, sonlanmayı anlatan buruk bir sözcüktür. Dünü anlatır, düne aittir.

Coşku sevinci, yenilenmeyi içeren yarını anlatan mutluluk içeren bir sözcüktür.

Bugün ben bu iki sözcüğün duygularını birlikte yaşıyorum.

Hüzünlüyüm, çünkü 62 yıllık gazetecilik yaşamımın 28 yılını geçirdiğim DÜNYA markasına, istemeye istemeye, zorunluluklar nedeniyle veda etmek durumundayım.

Hüzünlüyüm, çünkü DÜNYA olarak Anadolu’da birçok iş insanıyla dostluk edindim. Güzellikler yaşadım. Kendimi geliştirdim.

Hüzünlüyüm, çünkü rahmetli Nezih Demirkent’in kurduğu, emaneti olarak bizim yürüttüğümüz son 3 yılda çalışanlar olarak çıkardığımız, kiraladığımız DÜNYA markasını istemeye istemeye terk ediyoruz.

Coşkuluyum, çünkü son 3 yıldır kiralama yoluyla DÜNYA ismini yaşattık. Fedakâr genç kadro, şimdi yeni ve güçlü bir başlangıç kararında.

Coşkuluyum, çünkü bu gençlerin sahipliğindeki gazete, kurum olarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebileceğini gösteriyor.

Coşkuluyum, çünkü kiralama döneminde okurlarımız bize büyük destek verdi, zorlukları aşmamıza yardım etti.

Gururluyum, çünkü birçok dostum kiralama döneminde açık çeklerle bize destek verdiğini söyledi ve destekledi.

Gururluyum, çünkü içinde yeni bir başlangıç olan, yaratıcılık taşıyan bir gazetenin genç kadrosu ile birlikteyim.

Gururluyum, çünkü bu coşku ile dün olduğu gibi bugün de, yarın da zorlukları birlikte aşabileceğimize inanıyorum. Bunun için en büyük desteğin dün olduğu gibi bugün de, yarın da siz okurlarımızdan geleceğine inanıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Her değişim yeni bir başlangıç, coşku içerir, gelişime açıktır.