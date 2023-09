İlk etkinlik, 100. Yıl Gala Konseri

İş Sanat, yeni sezon programını açıkladı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yaptığı konuşmada “Yeni konser sezonumuza Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın coşkusuyla başlıyoruz. 2 Kasım’da değerli sanatçımız Murat Karahan’ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde salonumuzda gerçekleştireceği 100. Yıl Gala konserini tüm hayranları gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan İstanbul ve Ankara’daki müzelerimizde devam eden Yaşasın Cumhuriyet sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim’de Beyoğlu’nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz” dedi.

Bu haberin ve köşemizdeki diğerlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz...

İş Bankası Resim Heykel Müzesi 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren bina, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan mahiyetinde, 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor. Zengin bir koleksiyon ile kültür sanat hayatına katılacak olan müzenin müdürlüğü görevine sanat tarihçi Ayşe Canan Atlığ getirildi.

İstanbul’un 500 yılı Meşher’de

İstanbul’un önde gelen disiplinler arası sanat mekânı Meşher, Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar isimli sergiyi ziyaretçileriyle buluşturuyor. Serginin küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı üstlenmiş. Ömer Koç Koleksiyonu’nda yer alan çeşitli nadide eserlerden oluşan sergi, İstanbul’un Osmanlı payitahtı olduğu, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Şehrin zengin bir görsel kaydı niteliğindeki sergide geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan Yadigâr-ı İstanbul objelerine 100’ün üzerinde eser yer alıyor.

“Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet’e Giden Yol” sergisi Çanakkale’de

Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonlarından hazırlanan, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait tamamen orijinal eserlerin yer aldığı sergide, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün üniforması sergileniyor. Ayrıca Miralay Mustafa Kemal’e ait olan subay kılıcı da 108 yıl sonra tekrar Çanakkale’de. Sergide, Atatürk’ün yanı sıra Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’ya ait tabanca ve Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey’e ait subay kılıcı, fotoğraf ve belgeler, Kurtuluş Savaşı dönemi afişleri, objeler ve canlandırmalardan oluşan 100’den fazla eser yer alıyor.

Meksikalı sanatçı Bosco Sodi’nin yapıtları İstanbul’da

Sevil Dolmacı Gallery, Meksikalı sanatçı Bosco Sodi’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “The Silence of Form”u İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Eserlerini doğal malzeme ve tonlarla oluşturan sanatçı, üretimlerinin temelinde kili kullanıyor. Kilin kusurluluğu, geçiciliği ve doğallığı Sodi’nin tercih nedenlerinden birini oluşturuyor.

İki Michelin’li şef Fatih Tutak bu kez İpek Yolu’ndan ilham alan lezzetler sunuyor

The Peninsula Istanbul, Gallada’da; The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Clement Kwok, The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Gallada’nın Direktör Şefi, Türkiye’nin ilk ve tek iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, iş, sanat, moda ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Four Seasons Hotel Sultanahmet Avlu Restaurant’da sürpriz öğle yemeği!

Four Seasons Hotel Sultanahmet’teki toplantımız ileri bir tarihe ertelenince otelin yeşillikler içindeki bahçesinde yer alan Avlu’da yemeğe karar verdim öğle yemeğini… Daha önceki deneyimlerimden Executive Chef Özgür Üstün’ün yönetimindeki mutfak ekibinin özel olarak seçilen kaliteli ve taze ürünleri kullanarak hazırladığı lezzetlerle Anadolu mutfağına modern yorumlar kattığını biliyordum. Şefin otelde yetiştirdiği çeşitli otlar ve yeşillikler de yemeklere ayrı bir tazelik kazandırıyordu.