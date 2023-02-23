İYİ Parti’den deprem bölgesi için “İnsani Sanayi Bölgesi “ projesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesindeki üretimin, yeniden başlaması için Türk sanayicisi ve emekçisinin her zamankinden daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede “İnsani Sanayi Bölgeleri” projesini geliştirdiklerini açıkladı.

Akşener’in Meclis Grup toplantısında verdiği bilgiye göre; İnsani Sanayi Bölgeleri, bölgede çeşitli uygulamaları olan, Özellikli Sanayi Bölgeleri ile aynı yapıda olacak, zemin çalışması yapılmış yerlerde, 1000 hektarlık alanlar üzerine kurulacak.

1000 hektarlık bir İnsani Sanayi Bölgesi’nin, altyapı ve kurulum maliyeti 8 milyar lira olarak hesaplanırken, 30 bini doğrudan olmak üzere 65 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Depremden etkilenen illerde kurulacak 4 İnsani Sanayi Bölgesi’yle, en az 250 bin insana istihdam sağlanarak, 1 milyondan fazla vatandaşın kendi memleketlerinde yaşamalarına imkan sağlanacağını söyleyen Akşener, “Bu bölgeler, yapacağımız uluslararası işbirlikleri sayesinde, dünyanın her yerine, herhangi bir tarife ve kota engeline takılmadan, ihracat yapma imtiyazına sahip olacak. Böylece, depremden zarar gören illerimiz, sanayi ve ihracat için, bir çekim merkezi hâline gelecek. Türk sanayisi kazanacak, doğrudan yabancı yatırım gelecek, bölge zenginleşecek ve sağlanan nitelikli istihdam sayesinde, bölgenin demografik yapısı korunacak” dedi.

Akşener, iktidara sığınmacıların geri gönderilmesi için gerekli adımları atması çağrısında da bulundu.

“Mersin afet bölgesi ilan edilsin"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Mersin’in deprem bölgesi ilan edilmesi için yasa teklifi verdi. Depremle başlayan göç dalgasından en çok etkilenen illerin başında Mersin’in geldiğini belirten Antmen “ Mersin’de barınmayı seçen depremzedelerimizin sayısının yapılan kayıtlar ve su tüketim artışı hesaplamalarıyla 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle 400 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Mersin zaten şimdiden sosyal afet bölgesi oldu” dedi.

Mersin’e gelen depremzedelerin en az yüzde 75’inin Mersin’de kalıcı olarak ikamet edeceğinin tahmin edildiğini kaydeden Antmen, “Mersin başta konut sorunu olmak üzere gıda, giyecek, doğalgaz ve temel ihtiyaçlar konusunda çok acil desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir “açıklaması yaptı.

Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiği kesildi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiğinin kesildi.

CHP, Okuyan’ın parti ile ilişiğinin kesildiğini, “Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız“ açıklaması ile duyurdu.

Yaşar Okuyan bir süre önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgileri içeren dosyayı bir yıl önce Kılıçdaroğlu’na bir dosya halinde sunduğunu iddia etmişti.