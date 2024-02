KAHEV, Facebook’ta doğdu 5 bin öğrenciye burs oldu

Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu. Facebook grubu ile temelleri atılan KAHEV “tek reçetemiz eğitim” anlayışıyla hem öğrencilere burs sağlıyor hem okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşmasına destek oluyor.

23. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu. Ödül her yıl eğitim, sağlık ya da kültür alanında veriliyor. KAHEV ödüle, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra 20. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Hüseyin Vural’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Yüksel Kavak’tan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği üç aday arasından seçilerek layık görüldü.

Facebook grubu olarak dayanışma amacıyla bir araya gelen kadın hekimlerin, tıp öğrencisi bir gencin eğitim masrafını karşılama fikri ile bundan 7 yıl önce kurduğu KAHEV, 5 bin civarında öğrenciye düzenli burs sağlar hale geldi. 5 bin 500’den fazla resmi üyesi ve 26 bini aşkın gönüllüsü olan vakıf, kırsal bölgelerdeki çocukları nitelikli eğitime kavuşturuyor. Bunun yanı sıra kırsaldaki okullara yeni sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler açıyor. KAHEV, COVID-19 salgını döneminde canını hiçe sayarak görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına da düzenli burs sağlıyor.

Ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden alan KAHEV Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, kuruluş hikayelerini “2018’de kurulduk. Ama kuruluşumuz çok daha eski. Serüvenimiz Atatürk öncülüğünde 1926’da Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle başladı. Seçme ve seçilme hakkımızla devam etti. Biz Cumhuriyet kadınlarıyız. Cumhuriyetimiz sayesinde eğitimle buluşabildik, mesleğimizi kazandık. Sosyal medya üzerinden bir öğrencinin eğitimini yarıda bırakmaması amacıyla buluştuk ve bu kıvılcım sağlık camiası içinde âdeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. Eğitimin insani bir hak olduğunu düşünüyoruz ve her bireyin eğitim olanaklarına eşit şekilde ulaşabilmesini istiyoruz” sözleriyle anlattı. Ağrı’dan İzmir’e, İstanbul’dan Mersin’e, Eskişehir’den Aydın’a kuruluşta yer alan kadın hekimlerin isimlerini bir bir sayan Demet Orhan Başer, şunları söyledi: “Kimimiz vakıf tartışmalarının içinde iki saat müsaade alıp sezaryen ameliyatını yapıp geldi, kimimiz çocuğunu uyuturken vakıfla ilgili yazışmaları gerçekleştirdi. Şimdi on binlerce kadın hekimden ve binlerce destekçiden oluşan bir aileyiz. Bu ödül bize; ‘Doğru yoldasınız kızlar! Devam edin’ diyor. Yalnız olmadığımızı bizlere hatırlattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek az.”

Geceye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, CEO Levent Çakıroğlu, çok sayıda topluluk çalışanı ile kamunun, özel sektörün, kültür-sanat ve basın camiasının önemli isimleri katıldı.

Koç: Eğitimde eksikliklerimizi gidermeliyiz

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç törende yaptığı konuşmada, “Merhum Vehbi Koç’un ideallerini ve mirasını yaşatmak bizim için her zaman büyük bir gurur kaynağı, onurlu bir vazife olmuştur. Vefatının 28. yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz” diyerek şunları söyledi: “Vehbi Koç ödüllerinin 23’üncüsünü düzenliyoruz. Her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde ödül veriyoruz. Bu sene eğitim ödülünü takdim edeceğiz. 2022-2023 Eğitim ve Öğrenim Yılı’nda eğitim çağındaki yaklaşık 542 bin çocuk eğitim hakkından mahrum kaldı. OECD tarafından 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren, uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA testinin sonuçlarına göre matematik, fen ve okumada temel yeterliliklere sahip olmayan öğrencilerin oranı yüzde 18. Neredeyse her 5 öğrenciden biri temel yeterlilikte değil. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesillerini ancak öğrencilere eğitim hakkı vererek ve eğitime erişimi sağlayarak mümkün kılabiliriz. Aydınlık bir gelecek için eğitim alanındaki eksikliklerimizi bir an önce gidermeliyiz.” Koç, ödüle layık görülen KAHEV yönetimini, üyelerini ve destekçilerini tebrik etti.

Semahat Arsel adına burs verecekler

Demet Orhan Başer, “Biz ödül aldığımızda bunun maddi bir ödül de olduğunu bilmiyorduk. Öğrenince çok sevindik” diyerek salondan yoğun alkış aldı. Başer, kazandıkları ödülle ‘Semahat Arsel Burs Fonu’nu hayata geçireceklerini; böylece Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren çocuklara ve gençlere burs vermeyi hedeflediklerini söyledi.

