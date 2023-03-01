Kılıçdaroğlu: Devletin kolonlarını kestiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın çadır satışına, “Nasıl olur da Cumhuriyetle yaşıt olan kurum Kızılay çadır satar?” sözleriyle tepki gösterirken, “Kızılay yetkililerine sesleniyorum; deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz” dedi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram önemlidir. Devletin direği adalettir, adaleti çürüttüler. En yetkili insanları kapının önüne koydular” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Adıyaman’da yaptığı “Helallik istiyorum” açıklamasına ilişkin ise, “Halkın hayatına kast etmenin helalliği olmaz. Hayata kast ediyorsunuz. TBMM'nin deprem raporları olmasaydı ‘bilmiyordunuz’ diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bin yurttaşın ölümüne neden oldunuz. Büyük bir kısmı donarak öldü. İki gün geçecek, ‘Ben sizden helallik istiyorum’ diyeceksin. Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak ölen vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?” sözleriyle tepki gösterdi.

“Artık Karagümrüklüyüm”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tribünlerden atılan ‘hükümet istifa’ sloganlarına ilişkin olarak, “Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir” dedi. Bahçeli, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığını da hatırlatarak, “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim” diye konuştu.

İYİ Parti’den deprem bölgesi için seçim sandığı önerisi

Yaşanan deprem felaketinin ardından 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmalar sürerken İYİ Parti deprem bölgesindeki seçmene yönelik hazırladığı seçim yasası değişikliği teklifini, CHP ve AK Parti’ye götürdü. Gerekirse anayasa değişikliğini de öneren İYİ Parti’nin hazırladığı teklif deprem nedeniyle göç edenlerin gittikleri yerde kendi illeri için oy kullanmasını öngörüyor. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, görüşme öncesi yaptığı açıklamada yüzbinlerce vatandaşın başka illere yerleşmek zorunda kaldığını hatırlatarak “Önümüzde 18 Haziran’da ya da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanununa bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP ile konuyu konuşmaya istişarede bulunmaya geldik. Amacımız, temsilde adaleti başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak” dedi