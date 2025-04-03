Kısa haftada zayıf seyir hareket serbest fonlarda

Endekste geçen hafta gözlenen yükseliş kalıcı olmadı. Bayram dönüşü piyasa düşük hacimli başladı. Paranın yönü serbest fonlara doğru oldu.

Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta geçekleştirdiği güçlü yükselişin ardından bu hafta yönünü bulmakta zorlanıyor. Bankacılık hisseleri başta olmak üzere genel piyasa performansı zayıf kaldı. Siyasi zemindeki gerilim ve ekonomik veriler yatırımcıların borsaya yönelimini ister istemez sınırlandırıyor. Piyasadaki toparlanma sinyalleri henüz kalıcı güven oluşturmuş değil.

Serbest fonlara ilgi sürüyor

Para piyasası fonlarından (PPF) yüksek tutarda çıkış yaşanıyor. Çıkan paranın önemli bölümü serbest fonlara ve dövize yöneliyor. Devlet tahvili yükümlülüğü olan PPF’lere yönelik yatırımcı ilgisinde zayıflama dikkat çekiyor. TL’de kalan yatırımcılar ise getiri arayışında farklı enstrümanlara yöneliyor. 3 Nisan’da açıklanacak enflasyon verisi, faiz politikası beklentileri açısından belirleyici olacak. İTO verisinin %3,8’e yaklaşması, TÜFE beklentilerini yukarı çekiyor. Medyan tahmin %2,9 olsa da mart sonundaki fiyatlamalar bu seviyeyi aşabileceğine işaret ediyor. Piyasadaki güven algısı bu veriyle yeniden test edilecek.

ABD’de ekonomik veriler zayıflarken, Trump’ın yeni gümrük tarifeleri belirsizliğe sebep oluyor. PMI verilerinin daralmaya dönmesi ve yeni siparişlerin azalması resesyon sinyallerini güçlendiriyor. Teknoloji hisselerinde yaşanan %20’ye yakın düşüş yatırımcıların risk alma isteklerini azaltıyor. Türkiye piyasası da bu küresel dalgalanmalara karşı hassasiyet gösteriyor.

Direnç güçlü, yükseliş sınırlı;

BIST 100 Endeksi 9800’deki 100 günlük ortalamasını aşamadı. Teknik göstergeler yeterli ivmeyi henüz sağlamadı. 200 günlük ortalama ise 9.685 seviyesinde. 100 ve 200 günlük ortalamalar aşılmadıkça zayıf seyir sürecektir.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE BAŞINA KAR MI, F/K ORANI MI?

Hisse başına kâr; büyüme takibi, temettü potansiyeli, karşılaştırma kolaylığı. Hisse sayısından etkilenme, şirket büyüklüğü ve değerlemeyi görmeme.

F/K oranı; piyasa değerlemesi, ucuz veya pahalılık sinyali, getiri potansiyeli. Tek seferlik kâr sapması, büyümeyi görememe, sektörel farklılıklar.

Önce kârı düştü. Sonra zarara döndü. Hisseye ilginin artması için kârlı yapıya dönmesi şart

Çan2 Termik uzun süredir düşüyor. Hissenin fiyatındaki düşüşün durduğu söylenebilir mi? /Kemal Bulut

Kemal, bir şirketin kârlılığı, yatırımcı algısını en hızlı etkileyen göstergelerin başında gelir. Özellikle enerji üretimi gibi sabit maliyeti yüksek sektörlerde oluşan zarar, şirketin operasyonel etkinliğine dair soru işaretlerine yol açabilmekte. Bu da hissede baskıya sebep olan bir durumdur. Çan2 Termik, bir önceki yıl kârını düşürürken geçtiğimiz yılı da 1,2 milyar TL zararla kapattı. Söz konusu mali performans yatırımcının beklentisini olumsuz yönde etkilerken fiyat da geriledi. Kasım 2022’de 9,64 TL’ye kadar çıkan hisse, şimdilerde 1,58 TL’nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Çıkış için firmanın kârlı yapıya kavuşması gözlenmeli.

Geçen yıl gelir artışına rağmen kârı düştü. Bu yıl ise temkinli iyimserlik daha fazla öne çıkıyor

Anadolu Efes’in 2025 yıl sonu hedefi hakkında bilgi alabilir miyim? / Olcay Kartal

Olcay, geçtiğimiz yıl Anadolu Efes’in geliri sabit kalırken yıl sonu net kârı %59 geriledi. Şirket mevut şartlarda 2025 yılına dair hedeflerini daha ihtiyatlı bir tonla açıkladı. Rusya operasyonlarındaki belirsizlik nedeniyle grup genelinde hedef paylaşmaktan kaçınsa da gelir ve marj yönetimine odaklanacağını net şekilde belirtti. Türkiye operasyonlarında ise düşük- orta tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise orta- yüksek tek haneli hacim artışı bekliyor. Gelir yönetimi, operasyonel çeviklik ve yeni pazarlardaki yayılma stratejisi, Anadolu Efes’in temkinli iyimserliğini destekliyor. Ancak büyüme için talep artışı gerekiyor

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün AKE Fonu, dolara dayalı getiri hedefiyle hareket ediyor

Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu (AKE), portföyünün %80’inden fazlasını dolar cinsinden kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırarak dolar bazında uzun vadeli getiri sağlamayı hedefliyor. 1,8 milyar TL büyüklüğe ve %24,10 doluluk oranına sahip. Fonun varlık dağılımında %64,52 oranında kamu dış borçlanma araçları, %16,82 özel sektör eurobondları, %10,54 Takasbank para piyasası ve %3,10 yabancı borçlanma araçları yer alıyor. AKE, hem gelişmekte olan ülkelere yönelik faiz indirimi beklentileriyle hem de global tahvil piyasalarındaki risk algısıyla uyumlu hareket ediyor. Yılbaşından bu yana %7,87 oranında yükseliş sergileyen fonun son bir yıldaki getirisi ise %24,69. Mart ayında artan nakit girişiyle 821 milyon TL büyüme kaydetti. Dolar bazlı getiri arayanlara hitap ediyor.

TAHVİL

Garanti Faktoring, %53,16 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Garanti Faktoring, nitelikli yatırımcılara 28.03.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,50, bileşik faizi ise %53,16’ya denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,68 olacak.

%47,50 YILLIK BASİT FAİZ

28 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,99 seviyesinde bulunuyor. Garanti Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %47,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 28.03.2025 olurken vade tarihi 26.09.2025 olacak. Piyasada TRFGRFA92516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKFEN İNŞAAT

İhale makamı yeterli bilgi vermeyince Romanya’daki hastane ihalesine katılmaktan vazgeçti

Akfen İnşaat, daha önce 3 milyar TL büyüklüğündeki Romanya Köstence Hastanesi’nin yeni binasının inşaatı ihalesine katılacağını duyurmuştu. Ancak ihale makamından gelen teknik yanıtların yetersizliği ve fiyatlamaya yönelik net yönlendirmeler içermemesi nedeniyle ihaleye katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Firma, sağlıklı bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Uluslararası inşaat projeleri, yerel mevzuat uyumu, teknik yeterlilik ve fiyatlama doğruluğu açısından çok boyutlu risk ve hazırlık süreçleri gerektiriyor. Özellikle yüksek standartlara sahip projelerde, tekliflerin hazırlanabilmesi için ihale makamından gelen teknik cevapların açık ve yönlendirici olması hayli önemli. Bilgi eksikliği, ilerleyen süreçte ilave maliyetlere yol açabiliyor.

KONTROLMATİK

BOTAŞ’tan 2,97 milyar TL tutarlı ihale kazandı. Aldığı iş yıllık gelirinin %30’una denk geliyor

CW Enerji, %100 bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. üzerinden yürüttüğü güneş paneli hücre üretimi yatırımlarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Daha önce 1.2 GW kapasiteli ilk faz için aldığı 5,78 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesine ek olarak, yeni başvurusu da olumlu karşılandı. Böylece toplam kapasite etaplar halinde 5 GW’a ulaşacak. Yatırım ise yaklaşık 520 milyon dolara mal olacak. CW Enerji’nin HİT- 30 kapsamına alınması, şirketin stratejik öneme sahip üretim alanlarında desteklenmeye değer görüldüğüne işaret ediyor. 8 yıl vadeli, 1,85 milyar TL’lik Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile desteklenen bu sürecin, şirketin global rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırması bekleniyor. Fotovoltaik hücre üretimi, sektörde önemli bir alan olarak görülüyor.

ASELSAN

Savunma teknolojisinde yeni bir yatırıma gidiyor. Hedef Çelikkubbe sistemine katkı sağlamak

Aselsan, savunma sanayiinde stratejik öneme sahip üç büyük yatırım projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Süper Teşvik olarak nitelendirilen Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Foton dedektör ve nanoteknoloji, radar sistem entegrasyonu ve hava savunma sistemleri üretim tesislerini kapsayan bu yatırımların toplam büyüklüğü 616 milyon dolar olacak. Yatırımla 2.244 kişilik yeni istihdam planlanırken bunun 1.672’si nitelikli personelden oluşacak. Tesislerde “Çelikkubbbe” sistemine katkı sağlayacak radar, sensör, akıllı mühimmat ve hava savunma bileşenlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Savunma elektroniği, Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracat ürünleri içinde özel bir yere sahip olup Aselsan, bu alanda ulusal güvenliğe önemli bir katkı sunuyor.