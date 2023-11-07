“Kripto 2.0 dönemi başladı başrolde şirketler olacak”

Futurance Yönetim Kurulu Üyesi Onur Altan Tan, kripto varlıklarda artık ikinci faza geçildiğini söyleyerek, “Bugün Kripto 2.0’ı yaşıyoruz. Bu ikinci versiyonda başrolde şirketler olacak” diye konuştu.

“Blockchain çok genç bir teknoloji. Hızla gelişiyor. Ve gerçekten dünya ekonomisini tamamen dönüştürebilecek bir potansiyeli var.” Bu sözler kripto camiasının sıradışı isimlerinden Onur Altan Tan’a ait. Cambridge Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan sonra Colorado Boulder Üniversitesi Biyokimya bölümlerini tamamlayan Tan’ın kripto tutkusu onu Bitci Teknoloji’nin kurucularından biri yaptı. Tan, Temmuz 2023’te ise Bitci’deki görevinden ayrıldı ve Futurance Yönetim Kurulu’na dahil oldu.

Tan, şimdilerde Futurance bünyesinde yer alan kripto para borsası Fexobit üzerine yoğunlaşmış durumda. “Benim buradaki misyonum aslında biraz daha görünür kılmak ve tabii biraz daha kripto camiasına hitap edecek hale getirmek. Erkan Coplugil ve Emre Özer tarafından tasarlanan ve inşa edilen çok güzel bir bina var. İçine muhteşem estetikte, kalitede eşyalar alınmış. Şimdi bunun cazibesini anlatma, daha geniş kitlelere ulaşma zamanı” diyen Onur Altan Tan’ın önümüzdeki dönem yol haritasının en önemli duraklarından biri de Fexobit’in ekosistem token arzı.

Tan, “Bundan önce benzer bir sürecin içerisinde bulundum ve baktığınızda çıkış noktasından tepe noktasına, değerini 800 kat artıran bir coin yarattık. Şimdi geçmişten öğrenerek, kullanım alanları daha güçlü, defl asyonu önceliklendiren, arzın artmadığı aksine sürekli olarak azaldığı bir ekosistem token’ı tasarlıyoruz. Bunu da çok yakın zamanda duyuracağız” dedi.

Kripto varlıklarda artık ikinci faza geçildiğini sözlerine ekleyen Onur Altan Tan, “Bugün Kripto 2.0’ı yaşıyoruz. Bu ikinci versiyonda başrolde şirketler olacak. Blockchain’in dünya ekonomisini tamamen dönüştürebilecek bir potansiyeli var. Ama bunun için, blockchain’in arkasındaki gücü, meme token’larla, altı boş projelerle harcamamamız; kriptonun içini boşaltmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Altan Tan’ın açıklamaları şöyle:

“İnanılmaz bir kurumsal taleple karşı karşıyayız”

Kripto varlıkların güven kazanmasında, birer yatırım aracı olarak görülmesinde kurumsal şirketler kilit rolde. 2021 yılındaki yükselişte en önemli pay kurumsal şirketlerindi. Bir sonraki yükselişte de yine aslan payı kurumlarda olacak. Bugün özellikle ABD’de bunun hazırlıklarını görüyoruz. Biz de Fexobit bünyesinde bunun çalışmalarını uzun süredir yapıyoruz. Ve bugün itibarıyla kurumlara özel kripto hesaplarımız var. Yani kurumlar, belli kriterleri yerine getirdiğinde onlara birer kurumsal hesap tanımlıyoruz. Onlar da aslında kripto yatırımlarını bu hesaplar üzerinden anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Ve gerçekten inanılmaz bir taleple karşı karşıyayız.

“Blockchain’in gücünü, meme token’larla küçültmemeliyiz”

Kripto varlıkların tabana yayılmasında özellikle fan token projelerinin çok büyük katkısı oldu. Sektör açısından bir deneme, bir açılımdı bu. Ama bu açılımın tam anlamıyla başarılı olduğunu söylemek güç. Bunun en büyük sebebi sektörün genç olması ve teknolojinin hala gelişmekte olması. Burada tüm paydaşların öğreneceği şeyler var. Ama en önemlisi şu. Bu işe sadece gelir modeli olarak bakamazsınız. Kripto, blockchain çok daha geniş bir evren. Buradaki temel kriterin gelirden ziyade etkileşim ve taraftar deneyimi olması gerekiyor. Tabii şunun da altını çizmek lazım. Sonuçta kulüpler de öğreniyor. Ama bakış açısının değişmesi lazım; bu çok net. Buradaki öğrenmeyle birlikte aslında şimdi kripto varlıklarda ikinci dönem başlıyor. Burada da en temel konu da bu projelerin bir değere dayanıyor olması ya da gerçekten sıfırdan bir değer yaratıyor olması. Blockchain çok genç bir teknoloji. Hızla gelişiyor. Ve gerçekten dünya ekonomisini tamamen dönüştürebilecek bir potansiyeli var. Yani gelecekte tüm internetin blockchain’e taşındığını görebiliriz. Bunlar fütüristtik öngörüler değil. Ama bunun için, blockchain’in arkasındaki gücü, meme token’larla (internet şakalarından güç alan veya şaka amacı güden kripto varlıklar), altı boş projelerle harcamamamız; kriptonun içini boşaltmamamız gerekiyor.

Şirketlere ‘terzi usulü’ Web3 ve blockchain projeleri geliştiriyoruz

Özellikle geniş müşteri tabanına hitap eden sektörlere, blockchain teknolojileri çok daha hızlı entegre edilebilir. Perakende, turizm gibi… Diğer yandan şunun da altını çizmemiz gerekiyor. En çok duyduğumuz şey şu: “Ben anlamıyorum bu işlerden, boş verelim.” Anlaşılmaması da doğal. Gerçekten zor bir konu. Biz burada Futurance olarak, şirketlerle de çok yakın çalışıyoruz. Onlara terzi usulü Web3 ve blockchain projeleri geliştiriyoruz. Diyoruz ki senin müşterilerinle daha iyi etkileşim için böyle bir projeye ihtiyacın var. Bunu sıfırdan bir tasarlayacağız, süreçlerine de biz entegre edeceğiz. Anahtar teslim proje. Bunu yapabilmemizin en büyük nedeni de arkadaki müthiş teknoloji altyapımız. Bu sayede ‘limit gözyüzü’ diyebiliyoruz. Diğer yandan, bankalar için de tüm kripto altyapısını ‘as a service olarak’ tasarlayabiliyoruz. Bu alanda da son dönemde ciddi bir hareketlilik söz konusu.

“Türkiye’de 5 milyona yakın kripto cüzdanı var”

Regülasyonun eli kulağında. Yakın zamanda yasal sürecin başlayacağını öngörüyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Dünyada kripto düzenlemesini düşünen, bunun üzerine çalışan tek ülke Türkiye değil. Ama Türkiye gerçekten bu işe ciddi kafa yoran, bu konuya vizyon odağında bakan bir ülke. Diğer birçok ülkede kripto düzenlemesi vergiden ibaret. Yani buna tamamen hazineler için ilave bir gelir kalemi olarak bakılıyor. Bence bu konuda ülke olarak ciddi bir potansiyelimiz var. Ciddi bir teknoloji birikimimiz var. Bu konuda kendini ciddi şekilde geliştiren bir insan kaynağımız var. Diğer yandan inanılmaz bir kripto camiası var. Bugün Türkiye’de 5-6 milyon kripto cüzdanı olduğu tahmin ediliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürebilirsek, blockchain ve ileri finans teknolojilerinde apayrı bir başarı hikayesi yazabiliriz.

Kriptoda kalıcı başarı için üçlü formül: Kararlılık, sabır, vizyon

Futurance’ı daha geniş kitlelere anlatma, daha geniş kitlelere ulaşma zamanı. Bunun için de aslında yol haritamız belli. Yeni ürünler geliştireceğiz. Blockchain dünyası ve kripto sektörü sürekli bir gelişim halinde. Biz de Fexobit’e bu yaklaşımı entegre ediyoruz. Yeni ürünlerle, projelerle… Tabii tüm bunları yaparken iki unsur çok önemli. Birincisi teknolojik altyapı; ikincisi ise güven. Bunlar aslında bizim kırmızı çizgimiz. Özellikle güven… Bu piyasada işini iyi yapan, güveni önceliğine alan kişi ve kurumların aslında şirketlerinin çok ötesinde, çok daha yüksek bir amacı var. Blockchain devrimine öncülük etmek. Evet ne yazık ki kötü örnekler var; ama bunun yanında gerçekten çok güzel örnekler de var. Bunların sayısını daha da artırmamız gerekiyor. Biraz kararlılık, biraz sabır, biraz da vizyon. Kriptoda kalıcı başarı için bunların her birine ihtiyaç var.

Fexobit’in token arzını çok yakında duyuracağız

Önümüzdeki dönemdeki en önemli işlerimizden biri de Fexobit’in ekosistem token arzı olacak. Hazine ekibimizle birlikte bu sürece hazırlanıyoruz. Bir ekosistem token’ı yapmak ile herhangi bir kripto projesi yapmak arasında çok ciddi fark var. Ben şahsen bu konuda kendimi tecrübeli addediyorum. Bundan önce benzer bir sürecin içerisinde bulundum ve baktığınızda çıkış noktasından tepe noktasına değerini 800 kat artıran bir coin yarattık. Şimdi geçmişten öğrenerek, utility’si yani kullanım alanları daha güçlü, deflasyonu önceliklendiren, arzın artmadığı aksine sürekli olarak azaldığı bir ekosistem token’ı tasarlıyoruz. Bunu da çok yakın zamanda duyuracağız.

Futurance, ‘finansın geleceği’nin kısaltması

Futurance aslında ‘Future of Finance’in kısaltması. Yani finansın geleceği. İçeride de bu işe tamamen böyle bakan çok vizyoner bir ekiple çalışıyoruz. Futurance bünyesinde 4 ana hizmet kolu var. Fexobit, kripto para borsası. Nftyzer, oyun, sanat ve spor alanında özgün eser üreticilerinin tokenizasyonunu sağlayan bir platform. Tokencept için biz “kendi finansal sistemini yarat” diyoruz. Ekonomik kurgusu güçlü proje sahipleri ile destekçilerini buluşturan, merkeziyetsiz finans ekosisteminin parçası olma niteliğinde bir platform burası da. Son olarak Walter de bizim soğuk depolama çözümümüz.

Sadece finans teknolojileri şirketi değiliz aynı zamanda teknolojik bir finans şirketiyiz

Fexobit, 2021 yılında, bundan yaklaşık iki buçuk yıl önce hayata geçmiş bir girişim. Kripto para sektöründeki diğer oyunculara göre biraz daha farklı bir yapısı var. Öncelikle kuruculardan tutun, içerideki işleyişe varıncaya kadar genel olarak banka gibi yürütülen bir kurum. Yaklaşımdan teknolojiye, yazılımından şeff afl ığa kadar. Fexobit’i bünyesinde barındıran Futurance da sadece bir finans teknolojileri şirketi değil aynı zamanda teknolojik bir finans şirketi. Bu yapıda tabii en büyük pay kurucular Erkan Coplugil ve Emre Özer’in. Aslına bakarsanız Futurance’ın bu finans ve teknoloji tarafında yarattığı başarılı sinerji de ortakların geçmiş birikimlerinin bir sonucu. Burayı bir fintech şirketi olarak göz önünde bulundurduğumuzda, Erkan Bey ‘fin’ kısmını, Emre Bey ise ‘tek’ kısmını temsil ediyor diye düşünebiliriz. Bu sinerjiyi yakaladığınızda, zor gibi görünen projeleri hayata geçirmek de aslında nispeten daha kolay oluyor.

2 bin TL’lik demo hesapla risksiz deneme

Fexobit olarak Türkiye’de yapılmayanları yapmayı hedefliyoruz. Demo hesap bunlardan biri. Fexobit’te hesap açan tüm kullanıcılarımıza 2.000 TL’lik bir sanal bakiye tanımlıyoruz.

Yarışmada, 2 bin TL’lik sanal bakiyesini 7 gün içerisinde en az yüzde 50 oranında artıran tüm kullanıcılara 1.000’er TL’lik ödül veriyoruz. Ayrıca yarışmada birinci olan yani en yüksek kara ulaşan kişi, karının yüzde 100’ünü, ikinci olan kişi yüzde 75’ini, üçüncü olan kişi ise yüzde 50’sini elinde tutmaya hak kazanıyor. Sıfır risk. Buradaki ödülleri de biz pazarlama bütçemizden finanse ediyoruz. Bu projenin kripto okur yazarlığına da inanılmaz bir fayda sunacağını düşünüyoruz.