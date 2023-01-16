Küresel iyimserlik dalgasından yararlanamıyoruz

ABD istihdam ve enflasyon verileri sonrası iyimser hava devam ediyor. Piyasalar, “ekonomin durgunluğa girmeden, enflasyonun kontrol altına alındığı”, yumuşak iniş senaryosunu satın alıyor. Avrupa ve Çin ekonomilerinden gelen pozitif sinyaller, küresel durgunluk endişesini azaltarak, piyasalardaki iyimser havayı destekliyor.

Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar, doğal gaz fiyatlarını Haziran 2021 seviyelerine çekerek, Avrupa’da enerji şoku kaynaklı durgunluk endişesini azaltıyor. Goldman, Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 0,6’ya artırarak (önceki -%0,1) en iyimser kurum oldu.

Çin’in sıfır vaka politikasından vazgeçmesi ve hareketlilik endekslerindeki artış büyüme beklentisini destekliyor. Aralık ayına ait üretim ve perakende satış verileri zayıf bekleniyor. Buna karşın ekonominin açılmasıyla birlikte ilk çeyrekten itibaren hizmet sektörü ağırlıklı ve turizm yoluyla çevre ülkeleri de pozitif etkileyecek bir büyüme görülecek.

Yüksek betalı hisse senedi piyasaları küresel iyimserlik dalgasından yararlanıyor. ABD (yüzde 4,3), Euro Bölgesi (yüzde 10,8) ve gelişmekte olan ülke (yüzde 7,7) hisse senetleri seneye güçlü başladı.

2022 yılının en çok kazandıranı Borsa İstanbul sene başından beri yüzde 8,7 kayıpla dünyadan negatif ayrışıyor. Yüksek frekanslı ve yüksek kaldıraçlı işlemler nedeniyle temel verilerle alakasız olağanüstü oynak bir dönem geçiriyoruz.

Seçimler öncesinde politikanın etkisinin arttığı, oynaklığın artacağı ve analistlerin tahmin gücünün azalacağı bir döneme giriyoruz. Oynaklığa karşı duyarlı ve mali gücü görece zayıf yatırımcılara kaldıraçlı pozisyonları azaltmalarını, bireysel yatırımcılara karlarını korumalarını ve daha savunmacı hisselere yönelmelerini öneriyoruz.