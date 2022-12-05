  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. Liderler bütçe görüşmelerinde kürsüde olacak

Liderler bütçe görüşmelerinde kürsüde olacak

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda 25 Kasım’da kabul edilen 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri bugün başlıyor. Hafta sonları da dahil kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde liderler kürsüde olacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumu ile başlayacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Grubu adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar, MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, İYİ Parti’den Grup Başkanvekilleri Erkan Usta ve Müsavat Dervişoğlu konuşacaklar.  

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde uygulanan ekonomi politikası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı  başta olmak olmak üzere dış politikadan, terörle mücadeleye kadar pek çok başlık muhalefet tarafından kürsüye taşınacak. Soru ve eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verecek. 

Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda 6 Aralık Salı günü TBMM, Adalet Bakanlığı,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7 Aralık Çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 Aralık Perşembe, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Aralık Cuma Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Aralık Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Aralık Pazar günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.   

Anayasa değişiklik teklifi Meclise sunulacak

Cumhur İttifakı  “başörtüsüne anayasal güvence” ve “ailenin korunması” konusundaki anayasa değişikliği önerisini bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı olarak anayasa değişiklik teklifini imzaya açtıklarını açıkladı. Hazırlanan anayasa değişiklik teklifi ile Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetine ilişkin 24. Madde ile ailenin korunmasına ilişkin 41. Madde’de değişiklik öngörülüyor.

AK Parti ve MHP’nin 334 olan sandalye sayısı tek başına anayasa değişikliği yapmasına izin vermiyor. Anayasa değişikliklerinin referandumsuz geçmesi için 400, referanduma sunulabilmesi için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakının diğer partilerin desteğini alması gerekiyor. Muhalefet partilerinden henüz net net bir destek açıklaması gelmedi, muhalefetin teklif metnini gördükten sonra kararlarını açıklaması bekleniyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kılıçdaroğlu, yüksek teknolojiye dayalı kalkınma modelini açıklayacak 02 Aralık 2022
Akşener’den faiz kararı eleştirisi: Bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor 01 Aralık 2022
Bahçeli’den, Altılı Masa’ya Cumhur İttifakı’nın anayasa önerisine destek çağrısı 30 Kasım 2022
Konaklamada vergili dönem yeni yılda başlıyor 29 Kasım 2022
Altılı Masa anayasa paketini açıklayacak, yol haritası mesaisini sürdürecek 28 Kasım 2022
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Togg polemiği 25 Kasım 2022
Akşener: Devleti yöneten iktidar güvenlik güçlerimize alan açmalı 24 Kasım 2022
Başörtüsü teklifi için gözler AK Parti’de 22 Kasım 2022
Anayasa değişiklik teklifi için gözler AK Parti’de olacak, Altılı Masa yeniden gündemine alacak   21 Kasım 2022
Bakan Dönmez: Karadeniz doğalgazı 4 yıl sonra konutların ihtiyacını karşılayacak 18 Kasım 2022