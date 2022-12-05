Liderler bütçe görüşmelerinde kürsüde olacak

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda 25 Kasım’da kabul edilen 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri bugün başlıyor. Hafta sonları da dahil kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde liderler kürsüde olacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumu ile başlayacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Grubu adına Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar, MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, İYİ Parti’den Grup Başkanvekilleri Erkan Usta ve Müsavat Dervişoğlu konuşacaklar.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde uygulanan ekonomi politikası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak olmak üzere dış politikadan, terörle mücadeleye kadar pek çok başlık muhalefet tarafından kürsüye taşınacak. Soru ve eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verecek.

Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda 6 Aralık Salı günü TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7 Aralık Çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 Aralık Perşembe, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Aralık Cuma Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Aralık Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Aralık Pazar günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Anayasa değişiklik teklifi Meclise sunulacak

Cumhur İttifakı “başörtüsüne anayasal güvence” ve “ailenin korunması” konusundaki anayasa değişikliği önerisini bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı olarak anayasa değişiklik teklifini imzaya açtıklarını açıkladı. Hazırlanan anayasa değişiklik teklifi ile Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetine ilişkin 24. Madde ile ailenin korunmasına ilişkin 41. Madde’de değişiklik öngörülüyor.

AK Parti ve MHP’nin 334 olan sandalye sayısı tek başına anayasa değişikliği yapmasına izin vermiyor. Anayasa değişikliklerinin referandumsuz geçmesi için 400, referanduma sunulabilmesi için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakının diğer partilerin desteğini alması gerekiyor. Muhalefet partilerinden henüz net net bir destek açıklaması gelmedi, muhalefetin teklif metnini gördükten sonra kararlarını açıklaması bekleniyor.