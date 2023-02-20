Meclis Genel Kurulu 28 Şubat'ta toplanacak

Yaşanan deprem felaketi sonrası milletvekillerinin deprem bölgesinde olmaları nedeniyle 21 Şubat’a kadar çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu’nun toplanması 28 Şubat'a ertelendi. Milletvekillerinin bu haftada bölgede depremden etkilenen vatandaşlarla birlikte olması ve çalışmalarına devam etmesinin beklendiği, bu nedenle de Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarına geçtiğimiz hafta verilen aranın devam edeceği belirtiliyor. Meclis gündeminde ise geniş kesimleri ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifl eri bulunuyor.

EYT’de erteleme olur mu?

Deprem nedeniyle Meclisin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişinin beklediği EYT düzenlemesi de merak edilmeye başlandı. AK Parti’de deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla EYT’nin bir süreliğine ertelenmesi şeklinde görüş bildirenler olmakla birlikte genel eğilim yasa teklifinin planladığı gibi bir ertelemeye gitmeden Genel Kurulun çalışmalarına başlamasıyla birlikte kanunlaştırılması yönünde. Ancak, AK Parti kurmayları gerek Meclis gündeminin gerekse EYT konusunun, Cumhurbaşkanı ile yapılacak değerlendirmeden sonra netleşeceğini belirtiyorlar.

“Elektrik dağıtım şirketleri acil durumlar için eylem planı hazırlamalı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’ne göre dağıtım şirketlerinin acil durumlarda her il merkezinde orta gerilim seviyeli ve nüfusu 100 bini geçen ilçelerde alçak gerilim seviyeli jeneratör bulundurulması gerektiğini belirerek, dağıtım şirketlerinin acil durum planları ile var olan jeneratörlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti.. Depremin vurduğu pek çok ilçede jeneratör bile olmadığını belirten Akın, dağıtım şirketlerinin MTA’nın çalışmasına göre deprem riski taşıyan 42 il ve 110 ilçede acil durum planlarını derhal gözden geçirilmeleri gerektiğini kaydetti. Akın, “Orta gelirim seviyesi ve alçak gerilim seviyeli jeneratörlerin nüfusu 100 bini geçen her ilçe merkezinde de bulunması bir zorunluluk. Ancak özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bu eylem planlarının ve var olan jeneratörlerinin yetersiz kaldığı çok açık. Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu. Dolayısıyla bu durum iletişimin hayati olduğu bir anda büyük iletişim kesintilerine neden oldu” dedi.