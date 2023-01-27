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Meclis seçim öncesi hangi yasaları çıkaracak?

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı nedeniyle mart ayı sonunda kapanması beklenen Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören yapılandırma teklifinin pazartesi günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, organize sanayi bölgeleri kanunu ile tarım kanunu değişikliklerini içeren yasa teklifleri AK Parti Meclis grubunda imzaya açılırken, bir yandan da tekliflere son şeklini vermek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Genel Kurul gündeminde bulunan Ticaret Bakanlığı’na ilişkin düzenlemelerin yer aldığı TOBB Kanun teklifi yasalaşma aşamasına geldi.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Meclis Genel Kurul gündeminde yer alan diğer bir teklifi oluşturuyor. YÖK Kanununda değişiklik yapan kanun teklifi ise  Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

Öte yandan hazırlıkları büyük oranda tamamlanan 7. Yargı Paketi’nin de Meclis’e sunulması bekleniyor. İki tur oylama yapılacak başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifinin ise Meclis gündemine mart ayında getirilmesi planlanıyor. 

Bu arada, bakanlıkların yeni oluşabilecek talepleri doğrultusunda seçim öncesi son bir torba teklifin Meclis’e gelebileceği belirtiliyor.

Kimlik bilgileri değiştirildi

6 yaşındaki H.K.G.’nin evlendirilip cinsel istismara uğramasının ortaya çıkmasının ardından Meclis’te, çocuk istismarının araştırılması için kurulan komisyon ikinci toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarını dinledi.

Verilen psikolojik destekle H.K.G.’nin duygu ve davranışlarının süreç içinde olumlu etkilendiğini, şu anda normale döndüğünü anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, ”H.K.G ‘nin talebi doğrultusunda mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini  sağladık” dedi.

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında çalışmalarını sürdüren Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu raporunu tamamlayarak, Meclis Başkanlığı’na sundu. Raporda, yaşlı bireylerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasının temin edilmesi, çalışma yaşamı ve çalışma yeteneğinin teşvik edilmesi, ailede, çalışma yaşamında ve toplumda ayrımcılığa maruz kalmasını önlemek için yaşlılar hakkında kanun çıkarılması öneriliyor.

Raporda, yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde uygulanmaya başlanan ve ülkemizde de 2030 ve 2040 yılları yaşlı nüfus projeksiyonları dikkate alınarak uzun süreli bakım sigorta sistemi üzerinde çalışma yapılması önerildi.

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