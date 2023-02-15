MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesine gideceğini açıkladığı Meclis Grup toplantısında “Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim. ‘Milliyetçi Hareket Partisi nerede?’ diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim” dedi. “Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacağız” diyen Bahçeli, Türkiye’nin devasa bir felaketin pençesinde olduğunu belirtti. Kentleşme politikalarının gözden geçirilip, doğal afetlerin risk ve tehditlerini dikkate alarak yeni baştan değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, malzemeden çalan hırsız müteahhitler, kurallara uymayan mühendislerin, gerektiği gibi mutlaka hesap vereceğini söyledi. Bahçeli, acının kullanılarak, siyasi yağmacılık yapıldığını belirterek, “Burada ‘O yapmadı ben yaptım, o gelmedi ben geldim, o yetişemedi ben yetiştim’ tartışması ve ayrışması deprem kadar yıkıcıdır” dedi. Bahçeli, yağma ve talan yapanların vatandaşlıktan çıkarılmasını, yağmacılık yapanların sığınmacıysa hemen ülkeden gönderilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, üniversitelerde uzaktan eğitime de sıcak baktıklarını söyledi.

CHP’li Erol Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesini istedi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın depremden etkilenen illerden biri olduğunu belirterek, afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da 428 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edilmesine rağmen, Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmediğini ifade eden Erol, “Elazığ risk altında. Elazığ'da ölüm istemiyorsanız, kontrolsüz yıkım istemiyorsanız, insanlarımızın ölümünü engellemek istiyorsanız Elazığ'ı afet bölgesi ilan edin. Deprem riski taşıyan Bingöl ve Tunceli'yi de bu sürece dahil edin” dedi.

TBMM’ye 22 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası geldi

22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak Meclis’e sunularak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilen dokunulmazlık dosyaları arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz’in de isimleri bulunuyor.