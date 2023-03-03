Milletvekilleri deprem bölgesi için hangi talep ve uyarılarda bulundu?

Deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken milletvekilleri de deprem bölgesinden gelen uyarı ve talepleri Meclis’in gündemine taşıyor. Depremden sonra Mersin’e 440 bin kişinin göç ettiğini belirten İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, “Devlet konuya el atıp kaynak transferi yaparak Mersin'e özel bir statü tanınmalı” dedi. “Vatandaşlarımız şehir dışına, Suriyeliler Adana’ya göç etmeye başladı; demografik yapı hızla bozuluyor” diyen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Adana’nın hayalet şehre döndüğünü, esnafın ayağa kalkması için destek beklediğini söyledi. CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye’de bulunan mali müşavirlerin deprem bölgesi dışında da hizmet verdiğini hatırlatarak, “Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde olduğu gibi Osmaniye’deki mali müşavirlerin deprem bölgesi dışındaki müşterilerinin beyanları mücbir sebep kapsamına alınmamış ve ertelenmemiştir, bu firmalar cezalı duruma düşmüştür. Felaketi yaşayan deprem illeri arasında ayrım yapılmamalı, Osmaniye’deki bu firmaların bildirgeleri de mücbir sebep kapsamına alınmalı ve ertelenmelidir” dedi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, su, tuvalet, banyo ihtiyacına dikkat çekerek, yaygın koruyucu sağlık hizmetleri verilmesi gerektiğini belirterek, “ “Yakınlarını, mallarını kaybeden, depremzedelerde posttravmatik sendrom, depresyon, anksiyete gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, psikolojik destek ve depresyona yönelik depresyon taraması önemli hale gelmektedir” dedi..

Komisyon CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararı aldı

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, komisyon kararının oy birliği ile alındığını açıkladı. CHP’li Başarır ve İYİ Parti’li Türkkan’ın dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili son karar, genel kuruldaki oylamada verilecek. CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle “duruşma hakimlerine alenen hakaret” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” nedeniyle fezleke düzenlenmişti. İYİ Parti’li Lütfü Türkkan hakkında ise şehit yakınına “hakaret” nedeniyle fezleke hazırlanmıştı.

AYM, HDP’nin itirazını görüşecek

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebini 9 Mart’ta inceleyecek. Anayasa Mahkemesi, HDP’nin 2023 yılına dönük ödenen veya ödenecek devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına 5 Ocak 2023 tarihinde karar vermişti. Bu kararın kaldırılması talebi gelecek hafta ele alınacak.