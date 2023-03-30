Ne kadar çok kaynak yaratılırsa o kadar çok öğrenci burs alabilecek

Depremin ağır hasar yarattığı bölgede 304 bin 700 üniversite öğrencisi vardı. Bir başka deyişle Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u afetten etkilenen illerde eğitim alıyordu. Temel eğitim seviyesinde her 5 öğrenciden 1’i afetzede. Bu rakamları Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın’dan aldım.

TEV’in deprem sonrasında neler yaptığını konuşmak için buluştuğumuz Taşkın, bursiyerlerinin yüzde 20’sinin afetten doğrudan etkilendiğini söylüyor. Taşkın, “AFAD ve bölgedeki STK’larla sürekli irtibat halinde kalarak destek sağlamaya çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2.525 bursiyerimizi tespit ettik, onlara ulaştık. Burslarını erken ödedik ayrıca 3 milyon TL ek barınma burs desteği sağladık. O parayla ailesini deprem bölgesinden çıkaran bursiyerlerimiz oldu. Afet bölgesinde okuyan, ailesi bu bölgede olan, 2022-2023 eğitim yılında burs için başvurmuş, mülakata girebilmiş ancak kontenjan sınırlaması nedeniyle kabul alamamış 1.300 öğrenciye de tek seferlik acil destek için yaklaşık 2 milyon TL yardımda bulunduk. Onlara da moral oldu” diye konuşuyor.

‘Sadece burs değil mentorlük, staj ve iş desteği de önemli’

Deprem öncesinde 258 kurumla proje bazlı çalıştıklarını anlatan Banu Taşkın, afetzede öğrenciler için yeni projeler üretmeye çalıştıklarını vurguluyor ve ekliyor: “Depremden birinci dereceden etkilenen 1.000 üniversite öğrencisine daha 4 aylık burs vermek üzere başvurularımızı açtık ve bir haftada 94.243 başvuru aldık. Çekirdek ailede can kaybı yaşayan veya kendinin yaralandığını belirten, evi yıkılmış 1275 öğrencimizden gelen talebi değerlendirerek hepsine burs verme kararı aldık. 1275 öğrencimize 4 aylık toplam 6.757 TL’lik burs ödemesi yapacağız. Ders Zili Fonumuz ile Adıyaman ve Hatay'da yaptıracağımız prefabrik okullar ile hayalleri yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. Okullardan biri için Eczacıbaşı Topluluğu destek verdi. Diğerini biz yaptıracağız ama desteğe de açığız. Birçok şirket ve marka ile afetzede öğrencilerimizi destekleyecek güçlü projeler yaratmaya devam ediyoruz. Mentorlük, staj ve iş imkanları için de çalışıyoruz. Çünkü bölgedeki çocuklar aile reisi olmuş durumda. Onlara destek olmakla ailelerine de destek vermiş olacağız. Onların umudu biziz, onlar da bizim umudumuz. İhtiyaç o kadar büyük ki her kaynak çok önemli”

Bursunu deprem bölgesine gönderen öğrenci oldu, online eğitimle çok ciddi bilgisayar ihtiyacı doğdu

Banu Taşkın’ın verdiği bilgiye göre depremden etkilenen bursiyerlerin yüzde 54’ü kadın. Yükseköğrenim bursiyerlerinde kadın oranı yüzde 51. Yükseköğrenim bursiyerlerinin yüzde 22’si tıp, yüzde 15’i mühendislik okuyor. Taşkın, online eğitim kararından sonra bilgisayar ihtiyacı doğduğuna da dikkat çekiyor ve ekliyor: “İhtiyacı olan 1.000 gence bilgisayar desteği sağlamak için çalışıyoruz ama 4.800 talep geldi. Bu anlamda da çok ciddi desteğe ihtiyaç var.”

Taşkın etkileyici anekdotlar da veriyor. 1999 depreminde TEV’den burs alanlar bölge için bağış yapmış. Ek burs yatırılan birçok öğrenci “Benim ihtiyacım yok, depremzede öğrencilere gönderin” demiş. Adana’daki bursiyer Mert Atalay, arama kurtarma çalışmalarına katılmış. Enkazdan can kurtarmaya çalışırken gelen ek burs üzerine bir video yayınlayarak “Her zaman umut var” diyerek TEV’e teşekkür etmiş.

Depremzede öğrencilere nasıl destek olabilirsiniz?

- TEV Bünyesinde Fon Açmak: Kendi belirleyeceğiniz isimle burs fonu açabilir, afetzede öğrencilere destek olunması amacıyla bağış yapabilir, çevrenizi fonunuzu desteklemeye davet edebilirsiniz.

- Yarıda Kalmasın 2023 Burs Fonuna Destek: Afetzede öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yanlarında olmak üzere açılmış Yarıda Kalmasın 2023 burs havuzuna dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz.

- Teknolojiye Erişim Desteği: Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı çeken öğrencilere teknoloji bursu ulaştırılmasına ayni ve nakdi bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

- Ders Zili Burs Fonu: Afet bölgelerinde geçici olarak hizmet verebilecek, derslik sayısı belirlenen prefabrik okul yapımı çalışmalarına destek verebilirsiniz.

Banu Taşkın, TEV’in bugüne kadar 270 bin burs verdiğini söylüyor. Vakfın yönetim kurulundaki 7 kişinin 5’i yurt dışı burs almış isimlerden oluşuyor. Mustafa Koç’un adına kurulan fonu soruyorum. Bugüne kadar 1003 öğrencinin yararlandığını ifade ediyor.