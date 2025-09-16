Net esas faaliyet kârını 2’ye katlayan 7 şirket var

Borsada işlem gören kimi sanayi şirketlerinde dikkat çekici sıçramalar gözleniyor. Son açıklanan altı aylık verilere göre BIST Sanayi Endeksine dahil 10 şirketin net esas faaliyet kârlılığı %79 ve üzerinde büyüdü. Yüzde 100’ün üzerine çıkan şirket sayısı 7 sınırında kalırken bir şirket %625 büyüme gerçekleştirdi.

Küçük ve orta ölçekliler daha hızlı

Baz farkı ya da zarardan kâra geçme gibi nedenlerle küçük ve orta ölçekli şirketlerin net esas faaliyet kârlılıklarında daha güçlü bir yükseliş gözlendi. Listeye ilk sırada giren Politeknik Metal net esas faaliyet kârını %625 artırarak 10 milyon TL’ye yaklaştırdı. Ancak bu olumlu performansa rağmen dönem sonunda zarar yazmaktan kurtulamadı. Bundan enfl asyon muhasebesinden kaynaklı net parasal pozisyon kaybının etkisi var.

Listenin ikinci sırasında yer alan Gübre Fabrikaları yüzde 424 artışla net esas faaliyet kârını 4,5 milyar TL’ye çıkardı. Güçlü bir ilk yarı yıl geçiren firma, satış, brüt kâr, FAVÖK kalemlerinde oldukça güçlü bir performans sergiledi.

Büyüklerde gerileme var

Sanayinin devlerinde ise kârlılık baskı altında kaldı. Yılın ilk yarısında iki şirket performanslarındaki düşüşe rağmen 15 milyar TL’nin üzerinde net esas faaliyet kârlılığı elde etti. Bunlardan Tüpraş’ın net esas faaliyet kârı 17,8 milyar TL’ye gerilerken %29 düşüş kaydetti.

İkinci sırada yer alan Ford Otosan’ın net esas faaliyet kârı %15 gerilerken 15,6 milyar TL’de kaldı. Ford’un ilk yarıda satışlarındaki artışa rağmen maliyetleri daha hızlı büyürken dönem sonunda da net kârını geriletti.

ZEYNEP'E SOR

ÖZSERMAYE BÜYÜMESİ Mİ, VERGİ BÜYÜMESİ Mİ?

Özsermaye büyümesi; sağlamlık, güven, temettü kapasitesi, değer artışı, istikrar. Zaman alıcı, seyrelme riski, hemen yansımama, kâra bağımlılık. Vergi büyümesi; büyüme teyidi, pozitif sinyal, kâr artışı, güven oluşumu. Nakit çıkışı, yatırımı sınırlama, kâr marjını daraltma, yanıltıcılık

Hedef mikromobilite alanında hikaye oluşturmak. Ciddi bir yatırım ve satış zinciri gerekiyor

Reeder’ın elektrikli araç üretimi ne durumda? Gelirlere ne zaman destek verecek? / Cemal Atmaca

Cemal, Reeder, yaklaşık iki yıl önce mikromobilite alanında elektrikli araç üretimine yönelerek bir büyüme hikâyesi oluşturmayı hedefl edi. Geçtiğimiz temmuz ayında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral’ın basına yansıyan açıklamasında günde 8 araç üretildiği ve yeni tesisle kapasitenin 50 adede çıkacağı belirtildi. Ancak bu üretim hacmi henüz anlamlı bir ölçek değil. Bilanço büyüklüğü ve cirosuna kıyasla sınırlı kalıyor. 2030 hedefi olarak 300 bin araç üretimi hedefi ise mevcut hızla 100 kat kapasite artışı anlamına geliyor. Bu düzeyde bir ölçeklenme için hem ciddi yatırım sermayesi hem de güçlü bir tedarik ve satış zinciri gerekiyor.

Geçen altı ayda performansı zayıf kaldı. Şimdilerdeyse fonlar daha fazla ilgi gösteriyor

Bütün kağıtlar iyi primler yaptığı halde Oyak Çimento neden yerinde sayıyor? / Selim Eraslan

Selim, fiyat seyrine bakıldığında Oyak Çimento’nun Mart 2025 gördüğü en yüksek seviyesi olan 33,04 TL’nin ardından gerilediği görülüyor. Geçen sürede düşüş yaklaşık %39 seviyesinde. Aynı sürede içinde yer aldığı Taş Toprak Endeksi ise %16 seviyesinde geriledi. Bu itibarla hissenin düşüşü sektörün hayli üzerinde. Gelir ve kârdaki zayıf seyrin bunda belirleyici etkisinin olduğu görülüyor. Öte yandan son zamanlarda kurumsal yatırımcıların hisseye daha fazla ilgi gösterdiği söylenebilir. Önceki ay hisse 43 fonun portföyünde bulunurken şimdilerde sayı 46’ya çıktı. Fonlardaki hisse miktarı da bu sürede %22 artarak 25,10 milyon lota ulaştı.

YATIRIM FONLARI

MGH fonu piyasadan bağımsız getiri hedefliyor

TEB Portföy’ün Mutlak Getiri Hedefl i Hisse Senedi Serbest Fonu(MGH), portföyünün ağırlıklı kısmını BIST’te işlem gören hisselere yönlendiriyor. Toplam büyüklüğü 953,6 milyon TL iken, yatırımcı sayısı 1.209 seviyesinde. Doluluk oranı %5,48 ve pazar payı göz ardı edilecek boyutta. Portföyde hisse senetleri %82,81 ile ağırlığı oluştururken, vadeli işlemler teminatları %12,87 oranında. MGH’nin stratejisi, uzun ve kısa pozisyonları bir arada kullanarak endeksten bağımsız mutlak getiri elde etmek. Bu yaklaşım, dalgalı piyasalarda yatırımcıya yönsüz getiri olanağı öneriyor. Getirisi yılbaşından bu yana %12,22 ile sınırlı kalırken son bir yıldaki performansı da %28,06 düzeyinde gerçekleşti. Doluluk oranı %5,5 ile düşük kalırken, nisandan bu yana hem yatırımcı sayısı azaldı hem de nakit çıkışı dikkat çekti.

TAHVİL

DYO Boya, %50,20 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

DYO Boya, 11 Eylül 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %44 olurken, bileşik faizi de %50,20’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 139 gün vadeli olup ödeme tarihi 29 Ocak 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %16,76 olacak.

%44 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 12 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 40,15 seviyesinde bulunuyor. DYO Boya’nın çıkardığı bononun yıllık %44 basit faiz oranı, TLREF’in 3,85 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 12 Eylül 2025 olurken piyasada TRFDYBY12615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BURÇELİK VANA

Yurtdışından iki ayrı sipariş aldı. Toplam büyüklük 1,5 milyon doları aştı. Ciroyu destekliyor

Burçelik Vana, yurtdışında faaliyet gösteren iki müşteriyle toplamda 1.512.446 dolar tutarında vana tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Teslimatlar Ocak 2026’ya kadar tamamlanacak. Anlaşmalar, gelirini desteklerken yeni siparişlerin yolunu da açabilecek. Sanayi sektöründe vana üreticileri, enerji ve altyapı projelerinin büyümesine bağlı olarak daha fazla sipariş alma potansiyeline sahip. Öte yandan yılın ilk yarısında sıkı para politikası ekonominin genelinde olduğu kadar sanayide de sıkışmaya yol açtı. Burçelik Vana, bu süre zarfında gelirlerinde %89 oranında düşüş yaşarken dönem sonunda zarar yazdı. Şirketin açıkladığı iki siparişin büyüklüğü ise yıllık gelirinin %13’ü seviyesinde bulunuyor. Siparişlerin devam etmesi gelirini destekleyecektir.

RAİNBOW

Kimyasal üretim sektöründe yelpazesini genişletiyor. Reçine imalatı alanında faaliyete başlıyor

Rainbow, esas sözleşmesinde de yer alan kimyasal üretim faaliyetlerinden biri niteliğindeki “birincil formda reçine imalatı” alanında üretim kararı verdiğini duyurdu. Bu kapsamda; alkid, polyester, epoksi, poliasetal ve polikarbonat gibi özel kimyasal reçinelerin imalatı için gerekli yasal başvuruları yaptığını belirtti. Kimya sanayisinde katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan bu tür reçineler, özellikle boya, plastik, otomotiv ve inşaat sektörlerinde geniş kullanım alanına sahip. Türkiye’de reçine üretimi çoğunlukla ithalata bağımlı yürütüldüğünden, yerli üretime yönelen şirketler, maliyet avantajı ve iç pazarda tedarik esnekliği sağlayabiliyor. Rainbow’un bu adımı, şirketin ürün gamını genişletmesinin yanında ihracat potansiyeli de sağlayacak.

TOFAŞ OTOMOBİL

Dört marka için hafif ticari araç üretecek. Üretlen araçların %20’si yurt dışına yönelik olacak

Tofaş, Stellantis Europe ile yaptığı üretim sözleşmesi kapsamında, FIAT, Opel, Citroën ve Peugeot markaları için Türkiye’de “K9” model hafif ticari araç ve Combi versiyonlarını üretecek. 256 milyon euro yatırım büyüklüğüne sahip proje ile 2026’nın üçüncü çeyreğinden itibaren yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefl iyor. 2034 sonuna kadar yaklaşık 660.000 araç üretilecek ve bunun %80’i iç pazara sunulacak. Hafif ticari araç pazarı, Avrupa’da karbon nötr hedefl er ve filo yenilemeleri nedeniyle yeniden şekilleniyor. Tofaş’ın çoklu enerji platformlu üretimi, Stellantis’in küresel dönüşümüne Türkiye üzerinden katkı vereceği anlamına geliyor. Anlaşma, Combi tipi araçlar dahil CKD ihracat potansiyeliyle hem iç hem dış pazara hizmet edecek şekilde yapılandırıldı.