Nihat Gökyiğit’in anısı ‘Arka Bahçe’de gençlerle yaşayacak

Tekfen’in kurucuları rahmetli Feyyaz Berker, Necati Akçağlılar ve Nihat Gökyiğit’i yakından tanıma fırsatı buldum, hepsiyle röportaj yaptım. Özellikle gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda bilgilerinden, tecrübelerinden ve mütevazılıklarından ben de payımı aldım. Onların eseri olan ve Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden dev bir gruba dönüşen Tekfen, dev projelere imza attı, atmaya da devam ediyor.

Üç ortak sadece iş dünyasında değil eğitim başta olmak üzere birçok hayır işinde de öncü oldu. 1999 yılında kurdukları Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, eğitimden müziğe birçok alandaki faaliyetleri destekliyor. Vakıf, kurucuları adına kalıcı eserler de hayata geçiriyor. Esenyurt’ta Feyyaz Berker adına bir ilkokul açıldı. Ceyhan Sarımazı’da bir ilkokul ve Samsun Tekkeköy’de bir lise Necati Akçağlılar’ın adını taşıyor. Bursa Nilüfer’de Necati Bey’in kızı adına 100 öğrenci kapasiteli Çağdaş Yaşam Ayşe Leyla Akçağlılar Kız Ögrenci Yurdu hizmet veriyor. Nihat Gökyiğit’in adı da Galatasaray Lisesi’ndeki öğretmen evinde yaşayacak. Tekfen Vakfı, 15 milyon TL’lik bir fonla Galatasaray Lisesi’nin lisenin kazan dairesini ve öğretmen evini yeniledi, arka bahçesini elden geçirdi. Tüm bu çalışmalarda Nihat Bey’in kızı, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vahide Gigin bizzat bulundu.

‘Doğayı üzmeyin, izleyin’ sözleri bahçedeki yerini aldı

Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat ile projeyi konuşmak için Galatasaray Lisesi’nde buluştuk. Kalafat, “Vakıf desteğiyle eğitime kazandırılan tüm okulların yaşanılan vefatların ardından gerçekleştiğini görerek, kurucularımızdan Nihat Gökyiğit’e sağlığında bir proje yapmak istedik. Grubumuzun Başkan Yardımcısı Reha Yolalan vasıtasıyla Galatasaray Lisesi’nde bazı ivedi ihtiyaçlar olduğunu öğrenince okulun ve 300 yatılı öğrencinin ısıtmasını ve sıcak suyunu sağlayan kazan dairesinin, 15 dairelik öğretmenevinin komple yenilenmesi ile okulun arkasındaki tarihi ‘Arka Bahçe’nin elden geçirilmesi için 15 milyon TL’lik bir fon aktardık. Nihat Bey’in ömrü bahçenin tamamlanmasına yetmedi ne yazık ki… Çalışmalar sonbahar ve kış aylarına denk geldiği için bahçeye gelemedi ama hep takipteydi ve çok mutluydu” diyor.

Nihat Bey’e ‘Yaprak Dede’ lakabı kazandıran TEMA Vakfı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni herkesin bildiğini hatırlatan Kalafat, ekliyor: “Nihat Bey hep ‘Doğayı üzmeyin, izleyin’ derdi. Lisenin bahçesindeki taşta bu yazıyı görebilirsiniz. Arka Bahçe’ye nefes aldırdık. Süs havuzuna Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nden nilüfer ve sakura fidanları getirdik. Depoya girip kullanılmayan birçok malzemeyi gün ışığına çıkardık. Örneğin Tevfik Fikret'in ilk mezar taşı şu anda bahçede sergileniyor. Bahçedeki bank düzenlemesi, okulun bir geleneği olan Banc au Mektep kampanyasına yeni destekçiler kazandırdı. Galatasaray Eğitim Vakfı bağışçıların isimlerini bu banklara yazıyor ve gelir elde ediyor.”

Hatay’da okul inşa edilecek, arsa arayışı sürüyor

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, vakfın önemli faaliyet alanlarından biri… Kuruluşunun 25’inci yılında Tekfen Filarmoni, Özbek asıllı genç yetenek Aziz Shokhakimov’a emanet edildi, önemli bir değişim ve yenilenme sürecine girdi. Tekfen Vakfı’nın sahiplendiği alanlar içerisinde en büyük payı eğitim alıyor. Tekfen Holding’den temettü pay sahibi olarak aldığı gelirin yüzde 40’ını eğitime, yüzde 35’ini Tekfen Filarmoni’ye, kalan yüzde 25’ini ise diğer toplumsal projelere harcanıyor. “Tekfen Vakfı, her yıl yaklaşık 40-60 milyon TL’lik bütçesi ile çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum kurumu. Tüm faaliyetlerimizi, 15 bine yakın Tekfenli’nin alın teri sayesinde yapabildiğimizi ve bu sorumluluğun daima farkında olduğumuzu vurgulamalıyım” diyen Dori Kiss Kalafat, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Her yıl 600 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Bu da yaklaşık 9 milyon TL’lik burs desteği demek. Burstan yararlanan öğrenciler şirketlerimizde staj yapabiliyor, gönüllü çalışanlarımızın mentorluğundan faydalanabiliyor. Müzik Bursu ile de her yıl 5 öğrenciye burs sağlıyoruz. Türkiye'deki orkestraların müzik kalitelerini artırabilecek ve dünyanın her yerindeki orkestralarda görev alabilecek yetkinlikte müzisyenler yetiştirilmesine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Bu yıl deprem bölgesinde, Hatay’da bir okul inşa etme hedefimiz var. MEB ile görüştük, arsa bakıyoruz. Okul ihtiyacına göre 24 derslikli bir ya da 12 derslikli iki okul yapabiliriz.”

Kadın çiftçi kredisini deprem bölgesine taşımayı planlıyor

Öte yandan Soma maden faciasından sonra Tekfen Vakfı kadınlara alternatif gelir yaratmak için Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında mikro finans şubesi açtı. Ardından Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile protokol imzalayarak Mersin’deki mikro finans şubesini destek kapsamına aldı. Bugüne kadar Soma ve Mersin’de 2.132 kadına mikro kredi tahsis etti. Bu yıl da Bartın şubesi açıldı. 2021’de TİSVA ve Toros Tarım güç birliğiyle ‘Kadın Çiftçi Kredisi” projesi başlatıldı. Ege’den başlayıp Akdeniz’e açılan projede hali hazırda 164 kadın çiftçi destek alıyor. Dori Kiss Kalafat, “Başka grupların da bu projeye destek vermesi lazım. Amaç için ortaklıklar olmalı” diyor.