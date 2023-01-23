Ödüller… Kitaplar…

- 2022’de gastronomi dünyamızda fark yaratanlar “Altın Kaşık” ödüllerini aldı

Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı, organize ettiği ve de sürdürülebilir ilk ödül programı olma niteliğini taşıyan Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği’nin Four Seasons Hotel Sultanahmet’te düzenlediği törende 11 farklı kategori yer aldı. Aynı törende Jüri Özel Ödülü ve Tuğrul Şavkay Yaşam Boyu Başarı Ödülü de sahipleri ile buluştu. Ödül sistemi, kategorilerin her biri için ön jüri önerilerinin ana jüri tarafından değerlendirilmesi yöntemine dayanıyordu.

Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve kanaat önderlerinin de katıldığı 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde açıklanan ödüllerin kategorileri ve kazananları ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz…

- Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu yıl yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belirlendi. Birincilik ödülü Kız Evi filmiyle yönetmenler Ece Akın ve Mustafa Solmaz’ın oldu. Ödül töreninde konuşma yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Yarışmamızda bu yıl belirlediğimiz tema olan ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar’, Sabancı Vakfı olarak en önemli konularımızın başında geliyor. Bu kapsamda sinemacıların bu konuyu benimseyip son derece yaratıcı çalışmalarla yarışmaya katılmaları mutluluk verici. Yarışma sürecinde gördüğümüz potansiyel, geleceğimiz için bizlere umut veriyor” dedi.

- Loft Art’ın yeni sergisi “Bir Başka Hikâye”

Kuruluşunun üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayarak, sanatta fırsat eşitliği yaratma hedefiyle beğeni kazanan sanat alanı Loft Art’ın yeni sergisi açıldı. 18 Mart Cumartesi tarihine kadar açık olacak Bir Başka Hikâye sergisi resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon eserlerinden oluşan ve farklı mecralarda eser üreten 16 sanatçıyı bir araya getiriyor.

- Rahmi M. Koç Müzesi’nin yeni kitabı hem görsel hem tarihsel bir kaynak

İstanbul’un zaman makinesi Rahmi M. Koç Müzesi, zengin koleksiyonunu yeniden bir kitaba taşıdı. Müzenin atmosferine ve koleksiyonundaki binlerce objenin çeşitliliğine kapsamlı bir bakış sunan “Rahmi M. Koç Müzeleri – İstanbul” isimli kitap, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan çıktı. Müzenin kurucusu Rahmi M. Koç ile yapılan bir röportajın da yer aldığı kitap üç bölümden oluşuyor. Dünya endüstriyel mirasına ilişkin bilgi ve görsellerle zenginleşen kitap, yazıları ile tarihsel bir kaynak niteliği de taşıyor

- 17 usta yazardan Türkiye’nin yol hikâyeleri: Otobüsün Penceresinden

TEMSA tarafından, Sibel Oral'ın editörlüğünde hazırlanan, çağdaş edebiyatımızın 17 yazarının bir otobüsün penceresinden öykülerle dünyaya baktığı "Otobüsün Penceresinden" adlı kitap raflarda yerini aldı. Kitabın satışından sağlanacak gelir, TEMSA çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacak.

- OPET’in Temiz Tuvalet Kampanyası kitaplaştı: Türkiye’nin Uygarlık Projesi

OPET’in daha sağlıklı bir toplum hedefiyle 2000 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü “Temiz Tuvalet Kampanyası” kitap oldu. Kitapta, Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan kampanyanın toplumsal bir temizlik ve hijyen hareketine dönüşen öyküsü anlatılıyor.

- Çoğrafi işaret tescilli Mardin bulguru, Filiz markasıyla raflarda yerini aldı.

Filiz makarnaları, yarım asırlık öyküsünde yeni bir sayfa açtı. Mardin'in "Mezopotamya Güneşi" olarak bilinen, coğrafi işaret tescilli Mardin bulguru, Filiz Mardin Bulguru olarak raflardaki yerini aldı. Yeni kategoriye girişlerinden dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirten Barilla Genel Müdürü Murat Koç "Filiz olarak amacımız toplumu, Türk mutfağının keyifli, besleyici ve sürdürülebilir gıdalarıyla buluşturmak. Filiz olarak; toprağa, beslenmeye, kaliteye, eğitime, Türk mutfağına, ekonomiye ve kültüre verdiğimiz özen yıllardır aynı. Aynı özeni yeni giriş yaptığımız bulgur kategorisinde de sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

- Şef Ebru Baybara Demir “Aenne Burda Yaratıcı Liderlik Ödülü”ne layık görüldü

DLD Münih Konferansı kapsamında 2006 yılından bu yana dünyada girişimciliği ve yaratıcılığıyla ilham veren kadınlara sunulan Aenne Burda Yaratıcı Liderlik Ödülü'nün bu yılki sahibi, Şef Ebru Baybara Demir oldu. Konferansın konuşmacıları arasında da yer alan Ebru Baybara Demir, “Bu ödülü 20 yılı aşkın süredir bana inanan ve benimle çalışan tüm kadın ve erkeklere bir teşekkür olarak taşıyacağım” dedi.