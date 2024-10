Yelkenlerini Bodrum’un harika maviliklerine açacaklar

The Bodrum Cup için geri sayım başladı

1989’dan bu yana her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 36’ncı yılında, Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda Bodrum’da bir kez daha denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturacak. Maximiles Black The Bodrum Cup’ın detayları Feriye’de düzenlenen lansman etkinliğiyle paylaşıldı. Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum da etkinlik için Bodrum’dan getirilerek Feriye’nin rıhtımına demirledi.

Yıllardır katıldığım için biliyorum The Bodrum Cup haftası çalışanlarının serotonin patlaması yaşadığı bir dönem. Halen The Bodrum Cup Onursal Kurucu Başkanı olan, hayata geçirdiği bu etkinliği yıllar önce gençlere teslim etmiş sevgili Erman Aras (Bodrum mandalinasını da dünyaya tanıtan isim) ve Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Süleyman Uysal ile oluşturdukları ekipte herkes kapasitesinin iki üç misli çalışıyor. Hedef, her zamanki gibi mükemmel bir etkinliğe imza atmak. İlk senelerinde The Bodrum Cup kendi başına bir sürdürülebilirlik projesiydi, uzun yıllardır ekonomik sürdürülebilirliğe de destek oluyor. Bodrum’da Ekim sezon dışı bir ay, The Bodrum Cup ile bu dönemde ilçe turizmi de yeniden canlanıyor.

- İzleyenlerin iştahını açıyor “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı’nda hizmet veren Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

İlhamını verimli topraktan ve denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, yemeklerden ve sofralardan alan sanat eserlerinin görülebileceği sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın tablo ve heykel izleyiciyle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan 150’den fazla eserin seçildiği sergide, saygın koleksiyonerler ve kurumlardan ödünç alınan 50’ye yakın eser de yer alıyor.

Küratörlüğünü, müzenin de kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, PATTU Mimarlık tarafından tasarlandı. Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan kitabını da Prof. İrepoğlu yayıma hazırladı.

- ENKA Sanat, sonbaharı caz ve klasik müzikle karşılıyor

ENKA Sanat’ın ENKA Oditoryumu’nda müzik severlerle buluşacak konser serisi, 15 Ekim Salı akşamı, Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’ın “Müzikal Armağan” konseri ile başlayacak. Yeni yıl ise 17 Aralık'ta Borusan Quartet “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile karşılanacak.

- Adana’da sosyal gastronomi odaklı tarım zirvesi

Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçe belediyesi ve oda başkanlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Social Gastronomy Movement işbirliği ve Şef Ebru Baybara Demir’in katkılarıyla 17 Ekim tarihinde gerçekleşecek zirvenin teması “Toprağın Lezzeti.” Düzenlenecek olan Tarım Zirvesi dünyanın farklı ülkelerinden sosyal gastronomi alanında uzman şef, çiftçi, girişimci ve geliştiriciyi Adana’da yerel çiftçiler ve uzmanlar ile bir araya getirecek.

- Hatay’ın hâlâ bize çok ihtiyacı var!

Hatay’da sürdürülebilir ve onarıcı üretime geçmek üzere çaba gösteren çiftçilerin özellikle mandalina, portakal, limon için toplu alım desteğine ihtiyaçları var. Yapılacak toplu alımlar hem üretimlerinin hem de toprağın, suyun ve biyolojik çeşitliliğinin devamlılığını sağlayacak. Hataylı üreticilerin ürettiği ürünlerin satış kanallarına ve hikâyelerine web sitesinden ulaşılabiliyor: www.hatayicinbirlikte.org

- Turizmde bir milat: Anda Barut Collection

Didim’e ilk kez 1980’li yıllarda henüz bir köy iken yolum düşmüştü. Aradan yıllar geçti, 2020’lerde Vegan Festivali için birkaç kez üstüste gittiğimde çok farklılaşmadığını gördüm. Tabii ki orası da gelişen turizmimizden payını almıştı, ama yapılacak daha çok şey var, diye düşünmüştüm. Yaz başında, Didim için milat diyebileceğimiz böyle bir gelişme yaşandı:

Side’den Antalya’ya turizmin gelişmesine katkısı büyük olan Barut Ailesi turizmde saygın ve köklü bir geçmişe sahip. Grubun kurucusu babaları Ali Barut 1971 yılında Manavgat Side’de mütevazı bir pansiyon ile başlamış turizm işine; 36 odalık Cennet Otel… Barut ailesi o günden bugüne yarım asrı aşkın bir süredir turizm yatırımlarına devam etmiş, otellerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu kez Ege’ye doğru çıkarak Didim Delice Yarımadası’nda turizm dünyamızın önde gelen isimlerinden Ahmet Barut’un son projesi Anda Barut Collection’ı gerçekleştirdiler.

- Octo İstanbul, Michelin yıldızı alacak mı?

JW Marriott İstanbul Bosphorus Hotel ve Michelin 2024 Rehberi’nde tavsiye listesinde yer alan, Gault&Millau şapkasına da sahip Octo İstanbul'un Executive Chef’i, Bolu Mengen doğumlu Şafak Erten… Şef Erten, Octo’da yerel ve doğal ürünlerin önemini vurgulayarak, Türkiye’nin sekiz farklı bölgesinden özenle seçilmiş malzemelerle misafirlerine modern gastronominin sınırlarını zorlayan bir deneyim sunmayı hedefliyor. Menüde kullanılan her malzeme, Octo İstanbul’un doğallığa, yerelliğe ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi yansıtmayı amaçlıyor.