Türkiye İş Bankası Müzesi renovasyon çalışmaları ardından yeniden açıldı

Eminönü’ndeki tarihi binada süren kalıcı sergi ziyaretçilerini bekliyor

Eminönü’ndeki tarihi binasında 2007 yılından bu yana hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümünde misafirlerinin karşısına çok daha modern bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir sergileme düzeniyle çıkmak için bir süredir yenileme çalışmalarını sürdürüyordu. Açıldığından bu yana 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırlayan; 135 bini aşkın öğrenciyi birbirinden nitelikli atölye ve etkinliklerinde ücretsiz olarak misafir eden müze, beş ay süren yenileme çalışmaları neticesinde “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisiyle yeniden kapılarını açtı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası Müzesi’nin bulunduğu binanın 1892 yılında Osmanlı postanesi olarak yapıldığını, 1928 yılında ise İş Bankası şubesi olarak hizmet vermeye başladığını belirterek “Bina 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü. O dönemde İstanbul’da ihracatın, ithalatın, ticaretin ve finansın çok yoğun olduğu bu bölgede iş dünyasının çok rağbet ettiği bir şube olarak çok uzun yıllar Türkiye ekonomisine hizmet etti” dedi.

İstanbul’daki bilinen tek antik liman kenti Bathonea’da kazılar devam ediyor

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal fayda programlarıyla ülkemize ve topluma değer katmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, ülkemizin kültür mirasını bugüne ulaştırmak, korumak ve geleceğe taşımak misyonuyla ‘Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi’nde yer alan Bathonea antik kenti kazılarına destek olmaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün üç yıldır destek verdiği Bathonea kazıları, İstanbul'un binlerce yıllık tarihini gün ışığına çıkarırken aynı zamanda dünya arkeoloji camiasında büyük yankı uyandıran bulgulara da ev sahipliği yapıyor.

Mercedes-Benz Türk, kazı çalışmalarına destek vermek ve kazıların mevcut durumu hakkında bilgi almak için Bathonea Antik Kenti’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel; “Mercedes-Benz Türk olarak, ülkemizin kültür mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma taahhüdümüz, uzun yıllardır kararlılıkla devam ediyor. Bu taahhüdümüzü ilk olarak 1988 yılında Troya Kazıları’nı destekleyerek hayata geçirdik. 50 yıl aradan sonra başlayan kazıya, 15 yıl boyunca destek olduk. Bugün de aynı taahhüdümüzü sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Tohumlardaki kadim yaşam bilgisi fotoğraflarda sergileniyor

Yapı Kredi bomontiada, tasarımcı Lalehan Uysal’ın “Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…” sergisine ev sahipliği yapıyor. Lalehan Uysal’ın, hayatın sürdürülebilirliğinin öznesi olan tohumların fark edilmesi için yakın plan çektiği ve makrografik olarak tanımladığı yeni tohum fotoğraflarından oluşan sergi, her gün saat 12.00-20.00 arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de ziyaret edilebiliyor.

Tasarımcı Lalehan Uysal, ilk tohum fotoğrafları sergisini Oxford Üniversitesi’nde 40 yılı aşkın süredir her yıl farklı temalarla gerçekleştirilen “Oxford Symposium on Food and Cookery”de açtı. Londra’daki sergisini Türkiye’de farklı şehirlerde, farklı coğrafyaların topraklarına has tohumların fotoğraflarıyla açtığı sergiler izledi. Uysal, fotoğrafları aracılığıyla içlerinde kadim yaşam bilgisi taşıyan tohumların fark edilmesini, korunmasını, ekiminin devam etmesini, çoğalmalarını ve kaybolmamalarını, üzerindeki çizgileri, renkleri, kimlikleriyle bir değere dönüşmelerini, geleceğe taşınmalarını amaçlıyor. Fotoğraflarken tek yaptığının tohumların sesine kulak vermek olduğunu belirten Uysal’ın Yapı Kredi bomontiada Galeri’deki ikinci, tohumlar gibi çoğalan fotoğraflarıyla açtığı 16. sergi.

Antandros Derneği etkinlikleriyle kültürel miras bilincini gelecek kuşaklara taşıyor

Gülçin Cömert ve başkanlığındaki Antandros Derneği üyeleri, gün ışığına çıkmayı bekleyen Antandros Antik Kenti başta olmak üzere bölgenin arkeoloji ve kültürel mirasının korunması için farkındalık yaratmak ve yerel halk tarafından sahiplenilerek bir yurttaş hareketine dönüşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra doğup büyüdüğü Bandırma’ya dönen Gülçin Cömert, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkılması ve Antandros Antik Kenti’nin kazı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bir grup gönüllü ile 1999 yılında Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği, kısa adıyla Antandros Derneği’ni kurmuştu. Dernek; 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek statüsü kazanmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ve diğer yerel paydaşların desteğiyle çalışmalarını sürdüren derneğin faaliyetleri arasında; Antandros antik kentinin ören yeri olması için savunuculuk çalışmaları, arkeoloji öğrencilerine burs verilmesi ve bölgedeki kadınların gelir elde edebilmesi için kültürel öğeler taşıyan ürünler üretilmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Cunda’daki 10. AIMA Müzik Festivali’nde Trio Hera’dan klasik müzik ziyafeti

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı’nın desteğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen “Ayvalık AIMA Müzik Festivali” devam ediyor. İKSV’nin “Yarının Kadın Yıldızları” projesinde yer alan genç neslin önde gelen üç kadın müzisyeni, Elfida Su Turan (keman), Beliz Güney (viyolonsel) ve Lal Karaalioğlu (piyano) tarafından kurulan “Trio Hera”, festival kapsamında 29 Ağustos Perşembe akşamı Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi, Alibey Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle bir araya gelecek. Konser programı, müzik tarihinde derin izler bırakmış dört önemli bestecinin eserlerinden oluşacak.

6. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı

Akra Antalya ev sahipliğinde 26 Ekim’de gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı. Halka açık olan festivale her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden güçlü mekânlar ve ödüllü şefler katılacak.