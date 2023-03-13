Partilerde aday adaylığı hareketliliği başlıyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için 16 Mart saat 17:00’de sona erecek olan istifa süreci başladı. Siyasi partilerde bu haftadan itibaren başvuruları almaya başlıyor. Aday adayı olmak isteyen belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyelerinin de bu süre içerisinde istifa etmeleri gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin milletvekilliği için istifa etmelerine sıcak bakmıyor. CHP’nin son MYK toplantısında da bu konuda alınan bir tavsiye kararı bulunuyor. Bu nedenle CHP’de belediye başkanları, belediye meclis üyelerinden başvuru beklenmiyor.

Başvuru ücretleri belirlendi

Partilerde aday adaylarının başvuru şartları da belirlenmeye başlandı. AK Parti adaylık başvurularında erkeklerden 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engelli adaylardan ise 5 bin lira alacak. AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler başvuru ücretini AFAD’a yatıracak. Adaylık başvurularının bugün başlayacağı CHP’de başvuru ücreti 30 bin lira olarak belirlendi. Engelliler ve kadınlar için 15 bin lira olacak. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay’da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. Aday adaylarından ayrıca 3 bin lira dosya ücreti alınacak.

MHP’de adaylık başvuruları 14 Mart 2023 Salı günü kabul edilmeye başlanacak, 21 Mart Salı günü sona erecek. MHP’de başvuru ücreti 3 bin lira olarak belirlenirken engellilerden başvuru ücreti alınmayacak. Yeniden Refah Partisi erkekler için 7 bin 500 lira, kadınlar için ise 5 bin lira ücret alacak, deprem bölgesinden ücret alınmayacak. Saadet Partisi’nde başvurular 13-17 Mart tarihleri arasında alınacak. Deprem bölgesinde katkı payı alınmayacak, katkı payı erkekler için 15 bin lira, kadınlar için 10 bin lira, engelli vatandaşlar için 5 bin lira olarak belirlendi.

2018 seçimlerinde ne kadar başvuru oldu?

24 Haziran 2018’de seçimlerinde AK Parti’ye 7 bin 329 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu. İYİ Parti’ye 2 bin 800, MHP’ye bin 815, CHP’ye ise bin 592 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.