Petrol savaşında ikinci perde

G-7, Rus petrolüne tavan fiyatı bugün açıklayacak. Avrupa Birliği, 5 Aralık’ta Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak. Kritik ürün ‘‘dizelin’’ kullanımı fazla olduğu için, AB’de uygulama Şubat 2023’de başlayacak. Amsterdam-Rotterdam-Antwerp hattı, dizel yasağı başlamadan önce yoğun gözüküyor.

ABD Hazine Bakanı Yellen temmuzda, ‘‘Rus petrolü piyasadan çekilince, günlük 4-5 milyon varil eksilme olur. Ancak hâlâ kârlı bir fiyattan satmak varken, Rusya niçin misilleme yapsın ki? ’’ gibi çılgın bir açıklama yapmıştı. Yellen iyi bir teorisyendir. Ancak piyasa mekanizmasına uzaktır. Günlük 4-5 milyon varil eksilme, fiyatlama açısından büyük bir olaydır. Zaten Rusya hemen karşılık verdi. Bu işe gireceğini söyleyen Avrupa ülkelerine doğal gazı kesti. Petrol denklemine katılacak ülkelere de satış yapmayacağını açıkladı.

Tavan fiyat için altmış dolar seviyesi dillendiriliyor. 50-55 dolar da olabilir. Rusya petrolünü brent fiyatına göre indirimli satıyor. Burada en kârlı ülkelerden birisi Suudi Arabistan olacak. Ucuza alacağı Rus petrolünü iç pazara verecek. Kendi petrolünü yüksek fiyattan satacak. Otuz dolar gibi müthiş bir arbitraj fırsatı ortaya çıkabilir. Çin’de vaka sayılarında artış olması, petrol fiyatı tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlara yol açıyor. Tabii Çin ekonomisi 2023’ün ikinci yarısında dönecek. Avrupa 2023 kışı için depolarını dolduracak. Petrol oyununda daha çok perde açılacak.