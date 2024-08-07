Piyasalar temkinli duruşu tercih etti

Piyasalarda yaşanan sert satış dalgası sonrası tepki alımları gözlendi. Japonya hisselerinde ve ABD vadelilerinde dip seviyelerden gelen alımlar alıcıları destekledi. Merkez bankaları faiz indirimi için sıkıştırılıyor. Yatırımcılar temkinli durmayı tercih ediyor.

Sert satış dalgası sonrası tepki alımları ile yönünü yukarı çeviren BIST 100 Endeksi 10 binin üzerine çıktı. Fed’in olağanüstü toplantıyla faizleri indireceği beklentisi tepki alımlarının nedeni olarak gösterildi. Borsada endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisselerde yaşanan alımlar yükselişi getirdi.

Endekse pozitif katkı sağlayanlar

Gün içerisinde BIST 100 Endeksine pozitif katkı sağlayan hisseler arasında Tüpraş, en yüksek katkıyı yaparak endekste 25,70 puanlık bir artış sağladı. Onu, Türk Hava Yolları (THY) 20,66 puanlık katkı ile takip etti. Perakende sektöründe Bim Mağazalar 7,93 puanlık katkısı ile dikkat çekerken, telekomünikasyon sektöründe Turkcell 7,33 puan ile önemli bir rol oynadı.

Finans sektöründe öne çıkanlar

Finans sektöründen Yapı ve Kredi Bankası 5,98 puan, Akbank 4,91 puanlık katkılarda bulunarak endekse pozitif etkide bulundu.

Holdingler ve sanayi şirketleri

Holdingler arasında Koç Holding 5,67 puan ile katkı sağlarken, savunma sanayiinde Aselsan 5,38 puanlık artış ile destek oldu. Ayrıca, madencilik sektöründen Koza Altın 4,99 puan ve sanayi sektöründen Ereğli Demir Çelik 4,88 puan ile endeksin pozitif seyrine destek olan hisseler arasında yer aldı.

Tepki ne kadar sürer, yatırımcı ne yapmalı?

Hisse senedi portföylerini artırmak isteyenler için borsa iyi bir fırsat sunuyor. Endeksin 10.000’in üzerinde tutunması 10.250 direncine doğru hareket etmesini sağlayacak. Borsadaki düşüşler uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Zarar yazan pozisyonların durumuna bağlı olarak dalgalanmalar olabilir ancak bunlar geçici olarak değerlendirilmeli.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

* Sinpaş GMYO (#SNGYO): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %19,83 ve Bir yılda yüzde 126 yükseldi. * Dct Trading Dış Ticaret (#DCTTR): Halka arz sonrası 4 gündür yükseliyor. * İzmir Fırça (#IZFAS): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %33,63 ve bir yılda yüzde 513 yükseldi. * Atlantis Yatırım Holding (#ATSYH): Son 1 aylık zirvesinde. * Beşiktaş Futbol: #(BJKAS): Son 1 haftalık zirvesinde. 5 Gün Ortalamasını yukarı kesti.

DÜŞÜŞTEKİLER

* Marka Yatırım Holding (#MARKA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,,58 geriledi. * Anadolu Sigorta (#ANSGR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,71 geriledi. * Eminiş Ambalaj (#EMNIS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,75 geriledi. * Garanti Yat. Ort. (#GRNYO): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,06 geriledi. * Tekfen Holding (#TKFEN): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,62 geriledi.

NE OLDU?

* AR-GE'ye geçen yıl 98,7 milyar lira harcandı. * İstanbul'da yaşam maliyeti 66 bin 550 TL'ye yükseldi. * Swap hariç net rezerv 28 milyar dolara yaklaştı. * THY yılın ikinci çeyreğinde 22,1 milyon yolcu taşıdı. * Temmuz'da onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık 16,7 arttı.

NE OLACAK?

* 7 Ağustos 2024'te Çin'in ticaret dengesi verileri açıklanacak. * ABD'de haftalık mortgage başvuruları saat 14:00'te duyurulacak. * Türkiye'nin temmuz ayı hazine nakit gerçekleşmeleri açıklanacak. * Sert satış dalgası sonrası piyasalarda toparlanma gözleniyor izlenmeye devam edilecek. * BIST 100 10.000’in üzerinde bulunuyor. İlk direnç seviyesi olan 10.250 takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

GETİRİ ORANI MI, RİSK ORANI MI?

Getiri oranı; performans ölçümü, yatırım kararları, verimlilik, motivasyon, risk-getiri analizi. Kısa vadeli odaklanma, volatilite, geçmiş performans, manipülasyon, bağlı risk.

Risk oranı; risk yönetimi, yatırım kararları, çeşitlendirme, getiri optimizasyonu, önleyici tedbirler. Karmaşıklık, duyarlılık, yatırımcı güvensizliği, risk-getiri dengesi, öznellik.

Azalan geliri ihracatla aşsa da zarardan kurtulamadı. Giderleri kontrol altında tutmalı

Bu yılın otomotiv sektörü için kayıp bir yıl olduğunu söylüyorlar. Otokar için de bu geçerli mi?/ Kemal Şahin

Kemal, firmalar içinde yer aldıkları sektördeki gelişmelere, sektörler de ülke ekonomisinin genel gelişimine bağlı yönelimlerde bulunurlar. Kuşkusuz ülke ekonomilerinin de global piyasalardan bağımsız olmadığını not etmekte yarar var. Pandemi sürecinde global ölçekte yaşanan krizi, ülkeler firmalara ve bireylere sağladıkları desteklerle en az hasarla aştılar. Ardından da piyasaya enjekte edilen nakitten kaynaklı enfl asyon sorunu gündeme geldi. Faiz artışı ve tüketimin baskılanması enfl asyonla mücadelenin ana araçları. Şu anda ekonomimiz de bu sorunu aşmaya çalışıyor. Bu süreçte otomotiv daralan sektörlerden biri. İçerdeki daralmayı firmalar yurt dışı gelirlerindeki artışla tamamlayabildikleri ölçüde kârlarını artırabilecek. Otokar, açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında satışlarını %13 artırdı. Yurt içi düşen gelirlerini %25 artan yırt dışı gelirleri ile tolere etti. Bununla birlikte dönem sonunda 1,37 milyar TL zarar açıklamaktan kurtulamadı. Oluşan zararda yüksek maliyet ve giderlerin etkisi bulunuyor. Firmanın gelirlerini artırabilmesi kadar maliyet ve giderlerini de kontrol altında tutabilmesi gerekiyor. Fiyatı ise son bir ayda yaklaşık %18 geriledi.

Sektörün çıkışından ancak bir yıl sonra yukarı yöneldi. Performansı sektörün gerisinde kaldı

Bankacılık için iyi olacak diyorlar. Ama Şekerbank yerinde sayıp duruyor. Bu hisse neden yükselmiyor? /Mustafa Budak

Mustafa, bankacılık sektörü uzunca bir süre yatayda dalgalı bir seyir izledikten sonra Mart 2021’den sonra yükselişe geçtiği gözlendi. BIST Banka Endeksi 2021’in mart ayında en düşük 1.075’e kadar inerken şimdilerde 13.698 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar şimdilerde sert düşüşün şoku altında olsa da beklenti çıkışın devamı yönünde. Genel ekonomiye dair olumlu sinyaller, kredi not artışı ve ilerleyen süreçte ekonominin olumlu rotasının sürmesi yurt dışı fonların Türkiye’ye yönelmesine olanak tanıyacaktır. Ancak öncelikle Japonya üzerinden gelen mevcut dalganın geride kalması şart. Sermayesinin %48’i halka açık olan Şekerbank’ın fiyat hareketi takip edildiğinde sektör endeksinden farklı olarak Şubat 2022’de gördüğü en düşük 0,89 TL’nin ardından yukarı yönelimde bulunduğu görülüyor. Hisse, şimdilerde 3,98 TL seviyesinde. Mevcut fiyat nazara alındığında sektörün gerisinde bir performansa sahip olduğu görülmekte. Yıllık getirisi %60 olan hissenin borsada işlem gören kısmın %54,50’si Şeker Yatırım’ın saklamasında bulunurken %9,45’i İş Yatırım ve %5,56’sı Citibank’ın saklamasında yer alıyor. Banka, 2024’ün ilk yarısında hem gelirini hem de kârını artırdı.

YATIRIM FONLARI

Risk değeri 2 olan 15 fon

Yıllık getiri ortalaması %54,21

Risk değeri 2 olan 15 yatırım fonu aylık ortalama yüzde 3,68 kazandırdı. Yıllık ortalama getiri ise yüzde 54 oldu. Fonların genel olarak yıllık getirileri %48,35 ile %84,31 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek bir aylık getiriyi %5,01 ile Kuveyt Türk Port. Sepet Hesap Para Piy. Kat.(TL) Fonu elde etti. En yüksek portföy değeri ise 22,571 milyon TL ile Ziraat Port. Para Piyasası (TL) Fonu'na ait. Bu fon aynı zamanda öne çıkan 15 fon içerisinde en yüksek yatırımcı sayısına sahip.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 2 olan 9 emeklilik fonu

Aylık ortalama %2,86, yıllık %53 getiri

Risk değeri 2 olan emeklilik fonları, risklerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların ilgi odağında. Uzun vadede bu fonların getirileri enfl asyona yenik düşebilir. Ancak kısa vadede faizlerin de yüksek olduğu dönemlerde bu fonlar tercihlerde öne çıkabiliyor. Hesabında her ay artı değer görmek isteyen, dalgalanmalardan hoşlanmayanlar için risk değeri 2 olan emeklilik fonları bir alternatif olarak öne çıkıyor. Risk değeri 2 olan 9 emeklilik fonunun son bir ay getirisi ortalama yüzde 2,86 oldu. Son bir yılda ise risk değeri 2 olan emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 53,72 oldu. Toplam portföy değerine baktığımızda, Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF, 5,838 milyon TL ile en yüksek portföy değerine sahip olup, 192,460 yatırımcıya hizmet veriyor. Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF, son bir ayda yüzde 3,18 kazandırırken son bir yıl getirisi yüzde 48,44 oldu. Risk değeri 2 olan 9 emeklilik fonundaki yatırımcı sayısı 577 bin 566 seviyesinde bulunuyor. Emeklilik fon seçeneklerinizi değerlendirirken mevcut konjonktürü de göz önünde bulundurarak hareket etmede fayda var.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Enflasyonun Seyri

Dolar kurundaki zayıf seyir enfl asyonun da zayıf hareketler göstermesine neden oldu. Ancak son dönemde temmuz ayında dolar kuru yüzde 1,2 oranında artarken aylık TÜFE yüzde 3,2 arttı. Kurdaki zayıf seyre rağmen TÜFE artışı 3,2 gerçekleşti. Dolar 33,59 seviyesinde. Kurun yukarı ivmesini güçlendirmesi enfl asyonu da yeniden yukarı doğru itecektir. Şimdilik hareket zayıf.

TAHVİL

İş Yatırım, %57,94 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İş Yatırım, 02.08.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,50, bileşik faizi ise %57,94’e denk geliyor. 94 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %12,49 olacak.

2 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %51,10 seviyesinde bulunuyor. İş Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %48,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 2,6 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.08.2024 olurken vade tarihi 07.11.2024 olacak. Piyasada TRFISMDK2412 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

İtalya'da dolaylı iştirakinin yaptığı GES tamamlanarak devreye alındı. Üretim kapasitesi arttı

Yeo Teknoloji, Kasım 2023’te iştiraki üzerinden inşaatına başladığı GES yatırımının tamamlanarak devreye alındığını duyurdu. Açılışı yapılan GES, Yeo Teknoloji’nin %51 iştiraki Defic Globe’un %100 bağlı ortaklığı Yiltun’a ait bulunuyor. Santral, İtalya Bressena’da bulunuyor ve 7,4 MWp kapasiteli. Devreye alınan GES, yıllık 11.000 MWh enerji üretimi yapacak. Yatırım, Yeo Teknoloji’nin 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjide 1 GW kapasite hedefine ulaşmada gerçekleştirdiği adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Firma, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleri ve iş yapma kabiliyetine sahip olduğunu belirtirken projenin finansmanının Avrupa kaynaklı olduğunu belirtti.

HOROZ LOJİSTİK

Çerkezköy’deki depo yıl içinde tam kapasiteye dönecek. Yıllık 437 milyon TL ciro sağlayacak

Horoz Lojistik, entegre lojistik faaliyetlerini genişletmek amacıyla Çerkezköy, Kapaklı OSB yakınlarında 46.500 m2 alanda dört hol içeren bir depo tesisinin inşasına tamamladı. Tesisin birinci holü 2023 sonunda, ikinci holü ise geçtiğimiz mayıs ayında teslim aldı. Yeni açıklamayla diğer iki holün de teslim alındığı ve alanlarda yapısal düzenleme çalışmalarının devam edildiği belirtildi. Dördüncü holde tam otomasyonlu e-ticaret depoculuğu için makine parkurlarının montaj işlemleri sürdürülüyor. Alanın yıl içerisinde tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor. Tamamlanmasıyla birlikte tesisin kapalı alanı 622.043 m2'ye ulaşırken yıllık 436.921.105 TL ciro üretmesi bekleniyor.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yatırımlarını ek borçlanma olmaksızın yürütecek. Kurulu güç kapasitesini büyütecek

Akfen Yenilenebilir Enerji, mevcut yatırımları kapsamında toplam 86 MW hibrit GES projesinin inşaa çalışmalarına başladı. Ayrıca, yatırım sürecinde olan 102 MW kurulu güce sahip 5 RES ek kapasite artış projelerin inşaat süreçlerinin de başlandığı belirtildi. Yeni projelerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin toplam kurulu gücü 2025’in son çeyreğinde 887 MW’a ulaşacak. Şirket söz konusu yatırımlar için aldığı teşvik kapsamında KDV, gümrük ve damga vergisi istisnası gibi desteklerden 3 yıl süreyle yararlanacak. Teşvikler, şirketin maliyetlerini düşürerek yatırım süreçlerini daha verimli hale getirecek. Firma, yatırımını ek borçlanma olmaksızın tamamlayacak.

EKOS TEKNOLOJİ

Yurt içi ve yurt dışı firmalardan yeni siparişler aldı. Teslimatlar yıl içinde gerçekleştirilecek

Ekos Teknoloji, yurt içi ve yurt dışı çeşitli firmalarla yaptığı anlaşmalar neticesinde farklı ürünlerin satışını gerçekleştirecek. Anlaşma kapsamında toplam 2.189.675 dolar ve 2.288.318 euro tutarında ürün satacak. Toplam tutar 154.397.067 TL’ye denk geliyor. Ürünlerin teslimatı yıl içinde tamamlanacak. Şirket açıklamasında yurt dışı firmaların 11 ayrı ülkede yer aldığını belirti. Ekos Teknoloji’nin geniş bir coğrafyaya dağılmış ülkelerdeki firmalarla iş birliği geliştirmesi rekabet gücünü artırmasına olanak tanıyacak. Alınan yeni siparişlerin, şirketin 2023 yılı hasılatına oranının %13 olduğu belirtildi. Firma, 2024 ilk çeyrekte gelirini %29 artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER

İştiraki, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı için başvurdu. Kripto sektöründe güçlenmek istiyor

Skyalp Finansal Teknolojiler, kanunda yapılan değişikliklerin ardından yeni düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla harekete geçti. Firmanın iştiraki Artiox Teknoloji’nin kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunacağını belirterek SPK’ya başvuruda bulundu. Bu girişim Skyalp Finansal’ın kripto varlık alanındaki faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtarak resmileştirme ve büyüme çabasının bir parçası olarak değerlendirilmeli. İlerleyen süreçte yasal zemin oluştukça şirketin iştirakinin de söz konusu alanda daha aktif bir yaklaşım sergilediği gözlemlenecek. Öte yandan Skyalp Finansal, 2024 ilk çeyrekte gelirini %7 geriletirken dönem sonunda zarar açıkladı.