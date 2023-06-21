Piyasalardaki hava bozuldu

Merkez Bankası’nın yarınki kritik toplantısı öncesinde her taraf kilitlenmiş durumda. Faiz artışı tahminlerinin geniş bir alana yayılması da bu sıkışıklığı yaratıyor.

Şimşek adının duyulması ve sonrasında göreve gelmesiyle, ekonomi ve para politikasında değişiklik beklentisi artmıştı. Finansal piyasalar da buna olumlu tepki verdi. Borsa endeksimiz rekor tazeledi. 2023’ün kayıplarını telafi etti. Artık dolara müdahale edilmeyecek spekülasyonuyla, Dolar/TL paritesi yükseldi. Son günlerde, hem borsa endeksinde düşüşler yaşanıyor, hem de dolar kurundaki yükseliş durmuş gibi gözüküyor. Ekonomi bürokrasisinde hiçbir değişikliğin olmaması, ‘‘Acaba Şimşek ve Erkan istedikleri değişiklikleri yapamayacaklar mı’’ algısı yarattı.

Son 1,5 yıldır uç para ve finans politikaları uyguluyoruz. Piyasa oyuncularının arzusu, kademe kademe de olsa bunların sona ermesidir. Şimşek’in, geçen cuma bankaların genel müdürleriyle yaptığı toplantıda da bu gündeme geldi. Bankaların taleplerine bakılırsa, kolay bir çıkış yok. Talepler kabul görürse, kamunun üzerine muazzam bir yük binecek.