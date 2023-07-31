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Posta kutunuzda iyi haberler var

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI

Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. Beklentilere göre daha güçlü ABD büyümesi, dirençli emek piyasası ve zayıflayan enflasyon dinamikleri yumuşak iniş senaryosunu güçlendiriyor.

Durgunluk ihtimalinin azalması ile birlikte hisse senedine yönelme eğilimi artıyor. Son oniki ayın dokuzunda hisse senedi ETF girişi tahvili geçti.

ABD ve Euro bölgesi hisselerinin sene başından beri dolar cinsi getirisi yüzde 20’ye yaklaşırken, aynı dönemde ABD ve Almanya tahvillerinin getirisi yüzde 1 düzeyinde kaldı.

Türkiye varlıkları küresel risk iştahının iyileşmesinden ve ekonomi politikaların rasyonel zemine dönmesinden yararlanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin risk primi mayıs ayında gördüğü zirveye göre 300 baz puana yakın gerileyerek 400 seviyesinin altına geriledi. Hisse senetleri temmuz ayında yüzde 18 dolar bazlı getiri ile açık ara dünyanın en çok kazandıran varlık grubu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe dengesini toparlayan adımları, Merkez Bankası Başkanı Hafize Erkan’ın bankaların bankacılık yapmasının yolunu açan kararları, Para Politikası Kuruluna liyakat sahibi isimlerin atanması bu olumlu gelişmenin arkasında yatan temel nedenler.

Rasyonel zemine dönüş ve öngörülürlüğün artması ile küresel yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin arttığını gösteren somut gelişmeler görüyoruz.

Koç Holding’in 250 milyon dolarlık Yapı Kredi satışına çoğunluğu ABD ve Avrupalı olan 40 fondan 5 kat talep gelmesi uzun zamandır özlediğimiz bir haber.

MNG Kargo’nun DHL tarafından satın alınması, Rönesans Enerji ve Total Enerji’nin yeşil enerji alanında yatırım yapmak üzere ortaklık kurması geçen haftanın diğer pozitif gelişmeleri.

Güzel haberlerin arkasının gelmesini bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası kabul görmüş kurallara göre ekonomiyi yönetmeleri, öngörülürlüğün artması, siyasetin müdahale etmemesi durumunda Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam edecektir.

Temmuz ayındaki çılgın yükselişe rağmen MSCI Türkiye’nin sene başından beri getirisi – yüzde 7, son üç yıl ortalama yıllık getirisi yüzde 0. Aynı dönemlerde MSCI Tüm Ülkeler endeksi sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 9 kazandırmış.

 

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