Sanayideki yabancı satışı borsadaki düşüşü artırdı

Yabancılar ağustosta öncü sanayi hisselerinde satış yaptı. Ford Otosan, Tüpraş, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik en fazla satışın gerçekleştiği hisseler oldu.

Yabancı yatırımcının ağustosta sanayi sektörünün öncü hisselerinde satış yapması endeksi olumsuz etkiledi. Ford Otosan, Tüpraş, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Coca Cola İçecek, Petkim, Türk Traktör, Sasa’da gerçekleşen satışlar hisseleri baskıladı.

Ford Otosan ve Tüpraş

Ağustos ayında sanayi sektöründe yabancı yatırımcılar özellikle Ford Otosan ve Tüpraş hisselerinde yoğun satışlar gerçekleştirdi. Ford Otosan’da 39,5 milyon dolarlık net satış yapılırken, Tüpraş’ta bu tutar 29,2 milyon dolar oldu.

Metal Ana sektöründe hisse seçimi

Yabancıların Metal Ana sektöründe hisse seçimi yaptıkları gözleniyor. Borusan Boru, Kıraç Galvaniz, Kocaer Çelik, BMS Birleşik Metal, Mega Metal’de alım yaparken Ereğli Demir Çelik, İsdemir ve Kardemir D hisselerinde satışta bulundular.

Aydın Endeksini üç hisse yukarı taşıdı

BIST Aydın Endeksi’nde altı hisse bulunuyor. Bu hisseler Söktaş, Söke Değirmencilik, QUA Granite, Selçuk Gıda, Jantsa ve Batısöke Çimento. Şehir endeksi yılbaşından bu yana yüzde 64,76 yükseldi. Bunun nedeni endekste yer alan Selçuk Gıda’nın yılbaşından bu yana yüzde 150, Jantsa Jant Sanayi’nin yüzde 69,56 ve Batısöke Çimento’nun yüzde 637,85 yükselmesi.

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MADDİ VARLIKLAR MI, MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR MI?

Maddi varlıklar; değer koruma, güvenilir teminat, likidite. Bakım ve onarım, esneklik sorunu, depolama ve sigorta maliyeti.

Maddi olmayan varlıklar; yüksek getiri, esneklik, özgünlük ve rekabet avantajı, Değerleme zorluğu, satış ve likidite zorluğu.

Finansman gideri kârını baskıladı. Hisse uzun vadede yukarı yönelimini koruyor

Havacılık sektörünün cazibesi bitti mi? Pegasus için ne dersiniz? / Ziya Dinler

Ziya, Pegasus uzun vadede büyüyen yapısını koruyor. Hissede arada kâr satışları gelse de yönelimde herhangi bir değişim söz konusu değil. Son olarak temmuz ayında en yüksek 260 TL’yi test etti. Son işlem gününde de kapanışını 245,20 TL’den gerçekleştirdi. Piyasada yaşanan sert satışlara rağmen Pegasus’un daha dirençli bir yapıya sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şirket, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %84 büyütmesi, ileriye dönük beklentileri güçlendiriyor. Bununla birlikte dönem sonu net kârını %63 geriletti. Kârın gerilemesinde %156 artarak 5,9 milyar TL’ye çıkan finansman gideri etkili oldu.

Geliri düştü, ilk yarıda zarar açıkladı. Fiyatı bir yıl sonra halka arz seviyesine döndü

İzdemir Enerji’yi zar zor tavandan almıştım. Hata yaptım galiba… / Nuray Özdemir

Nuray, Ağustos 2023’te 19 TL’den halka arz olan İzdemir Enerji, borsaya geldikten sonra 15 işlem günü boyunca tavandan alıcı buldu. Eylül 2023’te en yüksek 78,95 TL’yi test ettiğinde üç haftada fiyatını dört kat artırmayı başardı. Kısa sürede yaşanan güçlü çıkış sonrası kâr satışlarının gelmesini olağan görmek gerekir.

Geçen sürede satışlar devam etti ve şimdilerde 19,54 TL fiyat ile halka arz seviyesine yakın duruyor. Şirket geçtiğimiz yıl gelir ve kârını düşürdü. Açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirdeki düşüş devam etti. Dönem sonunda ise zarar yazdı. Mali performanstaki zayıf seyir, hisse üzerinde baskıya yol açıyor.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün kurduğu ZPE fonu son üç yılda %555 yükseldi

ZPE (Katılım Hisse Senedi Fonu), faiz hassasiyeti olanlara yönelik bir fon olup toplam portföy değerinin en az %80’ini Ziraat Portföy Katılım Endeksi’nde yer alan hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir ayda fiyatı %3,54 azalırken yıllık bazda %17,14 yükseldi. Son 3 yılda ise %555,22 arttı. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Bim Mağazalar, Tüpraş ve Aselsan yer alıyor.

Yakın zamanda Coca- Cola İçecek, Petkim, Çemtaş Çelik, Aselsan ve Selçuk Ecza Deposu hisselerinden alım yaptı. Mavi Giyim, Bim Mağazalar, Lila Kağıt, THY ve Vestel hisselerinden ise satışta bulundu. Ziraat Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde.

Yıllık yönetim ücreti %2,25 olurken 7.944 yatırımcısı bulunuyor. Fonun toplam değeri 745.711.974 TL. Dolaşımdaki pay adedi 36.500.461 olurken yüzde 0,09 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,45 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Deniz Finansal Kiralama, %59,75 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Finansal Kiralama, 13.09.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 280.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51,25 olurken, bileşik faizi de %59,75’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 138 gün vadeli olup ödeme tarihi 29.01.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %19,38 olacak.

%51,25 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 13 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,18 seviyesinde bulunuyor. Deniz Finansal Kiralama’nın çıkardığı bononun yıllık %51,25 basit faiz oranı, TLREF’in 2,07 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDNFK12519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Madagaskar’daki santralinin satışını tamamladı. Mersin’deki RES’in ÇED raporunu aldı

Aksa Enerji, 2017 yılından bu yana Madagaskar’da işletmekte olduğu 66 MW kurulu güce sahip santralinin satışını gerçekleştirdi. Engineering Consultancy firmasıyla vardığı anlaşma sonucunda hisse transferleri tamamlandı. Söz konusu satış, Şirketin 2030 Global Stratejisi kapsamında sürdürülebilir büyüme hedefine daha fazla yönelim gösterebilmek için gerçekleştirildiği ifade edildi.

Şirket yaptığı bir diğer açıklamada ise 100,08 MWe kurulu güce sahip Mersin depolamalı rüzgar enerji santrali projesinin ÇED sürecinin olumlu tamamlandığını duyurdu. Diğer projelerin ÇED izin süreçlerinin de planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. Firmanın 10 ilde toplam 891,41 MW kurulu güce sahip 13 projeye yönelik ön lisansı bulunuyor. Yılın ilk yarısında gelir ve kârını düşürdü.

DOĞAN HOLDİNG

İki maden firmasının %75 payını satın aldı. Hisse devrinin tamamlandığını belirtti

Doğan Holding, yaptığı açıklama ile ağustos ayında Doku Madencilik ile Gümüştaş Madencilik’in ayrı ayrı %75 oranındaki paylarının satın alınmasıyla ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Şirket daha önce yaptığı açıklamada Doku Madencilik’teki %75 payı 13,5 milyon dolara, Gümüştaş Madencilik’teki %75 payı ise 123 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu.

Doğan Holding gerçekleştirdiği iki alımla birlikte madencilik sektöründe daha etkin olma yönünde bir girişim içerisinde olduğu izlenimini veriyor. Doğan Holding’in son iki yılda önceki yıllarla kıyaslandığında kârlığında belirgin bir düşüş söz konusu. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl önceki yıla göre gelir ve kârını büyüttü. 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da geliri %47 artarken dönem sonunda kâr açıkladı.

TUREKS TAŞIMACILIK

Önemli müşterisiyle sözleşmesini uzattı. Tutar yıllık gelirinin %40’ı seviyesinde bulunuyor

Tureks Taşımacılık, müşterileri arasında yer alan THY Do&Co İkram Hizmetleri firmasıyla personel taşıma hizmetine yönelik mevcut sözleşmesini yeniledi. Varılan yeni anlaşma tutarı, 1.332.000.000 TL + KDV olduğu belirtildi. Tutar yıllık gelirin %40,18’ine denk geliyor. Bu itibarla Sözleşmenin yenilenmesi firma açısından oldukça önemli. Söz konusu durum, şirketin müşteri portföyündeki güçlü iş birliğini koruduğu ve hizmet kalitesini sürdürdüğünü gösteriyor.

Sözleşmenin büyüklüğü şirketin finansal büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını gösteriyor. Firmanın, ocak ayından bu yana açıkladığı yeni iş ilişkilerinin toplam tutarı 3,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Tutar yıllık gelirin %96’sına denk geliyor. Şirketin ivmesini koruması gelirini büyütecektir.