Seçim ne zaman yapılacak, kararı kim alacak?

Ankara’da siyasetin öne çıkan iki önemli başlığını seçim tarihi ve Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı kararı oluşturuyor. Seçim tarihi konusunda iktidar ve muhalefetten gelen açıklamalar dikkatle izlenirken, normalde 18 Haziran’da yapılması gereken milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin öne çekilmesi konusundaki beklenti oldukça yüksek. Kurban Bayramı, hacca gidecek vatandaşların oy kullanamaması, üniversiteye giriş sınavları; seçimin öne çekilme ihtimalini güçlendiren nedenler olarak sıralanıyor.

AK Parti kurmaylarından zaman zaman bu yönde gelen açıklamalar da milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin daha erken bir tarihte yapılması ihtimalini güçlendiriyor. Son olarak Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş belli zorunluluklar oluşursa seçim tarihinin öne alınabileceğini söyledi. Kulislerde uzun zamandır konuşulan ve öne çıkan tarih 14 Mayıs. İttifak ve seçim barajında değişiklik yapan Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan kanun 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu yasa değişikliği ancak 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılacak seçimlerde uygulanabiliyor. Muhalefet partileri yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan’dan sonraki bir seçime mesafeli duruyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz. Ama nisanın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Buyursunlar kendi göbeklerini kendileri kessinler” açıklaması seçim kararının Meclis mi, yoksa Cumhurbaşkanı tarafından mı alınacağı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Meclis kararı için muhalefetin desteği gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde seçimlerin öne alınması için ya Meclis'in ya da Cumhurbaşkanı'nın karar alması gerekiyor. Meclis'in seçimlerin öne çekilmesi için alacağı bir kararda 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın Meclis’ten bir erken seçim kararı çıkarabilmesi ancak muhalefet partilerinin desteği ile olabiliyor. Muhalefetin destek vermemesi durumunda seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alması gerekiyor. 14 Mayıs için seçim kararı alınması halinde kararın en geç 13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.