Seçime 105 gün kala belirsizlikler…

14 Mayıs seçm günü olarak kesinleşse de birçok belirsizlik öne çıkıyor…

14 Mayıs günü yapılacak seçime 105 gün kala, gazeteniz EKONOMİ’nin yakın çevresini oluşturan uzman okurlarımız belirsizlikler olduğundan söz ediyorlar.

Temel belirsizlik, Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı… En geç şubatın ilk haftasında belirlenmesi gerektiğini bekliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez seçilemeyeceği savı öne çıkan bir başka belirsizlik. Millet İttifakı içinden Erdoğan‘ın adaylığı için YSK ve Anayasa Mahkemesi’ne itiraz olması olasılığı var.

Belirsizlikler arasındaki bir başka konu, iktidarın son dönemde birbiri ardına yaptığı düzenlemelerin sonuçlarının seçimde etkisinin ne olacağı. Asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Uzun süredir devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda ilk adım atıldı. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ve bazı borçların silinmesi için düzenlemeler hazırlandı ve bir torba yasa teklifine dönüştürüldü. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının yaşandığı bu dönemde iyileştirmelerin seçmenleri ne kadar memnun ettiği bir belirsizlik odağı.

Bu arada seçime kadar bu türden ne gibi ‘’sürpriz ekonomik düzenlemeler yapılabileceği‘’ konusu bir başka belirsizlik…

Kuşkusuz bütün bu belirsizliklerin düğüm sorusu, bu olağandışı ekonomik afların ekonomik ve toplumsal maliyeti. Nitekim, The Economist dergisinin 20 Ocak kapağı, bütün bu konuların Türkiye’yi bir ‘’yangın yerine çevireceği‘’ üstüne örülü oldu. AK Parti sözcüleri bu savı çok şiddetle reddetti, bunu da olağan karşılamak gerekiyor.

Bir başka belirsizlik başlığı ise oy verme davranışının ne olacağı. Bu seçimde oy kullanma hakkına sahip 59.3 milyon seçmenden ilk defa oy kullanma hakkını elde eden 4.9 milyon genç ve 1.3 milyon yabancının tutumlarının ne olacağı belirsizlik taşıyan bir konu.

Bütün bu belirsizliklerin son bulması için 105 günün geçerek 14 Mayıs günü seçimleri yaşamamız gerekecek. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı’nın bu belirsizliklerin sonuçlarının bilincinde olarak hareket edeceklerine inanıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

The Economist dergisinin Türkiye ‘’özel’’ değerlendirmesini yakından ve iyi tahlil etmemiz gerekiyor.